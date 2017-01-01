Проект выходного дня В Прикамье запускают мобильное приложение «Не сиди дома» для путешествий по региону

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На прошлой неделе в Пермском государственном нацио­нальном исследовательском университете состоялась презентация проекта «Не сиди дома», направленного на развитие внутреннего туризма в Прикамье. На встрече с создателями и разработчиками проекта присутствовала пермская молодёжь. Жителям Прикамья предложили разнообразить выходные дни неординарными поездками в семь территорий Прикамья: как с туроператорами, так и самостоятельно. Для этого создано специальное мобильное приложение, которое объединяет в себе функции гида и путеводителя.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Проект «Не сиди дома» был запущен в сентябре текущего года по инициативе Министерства культуры Пермского края. Создание программы поддержал губернатор регио­на Максим Решетников. Одна из задач проекта — представить широкой аудитории совершенно новые направления по краю, которые можно совершать самостоятельно.

Для того чтобы помочь путешественникам определиться с туристической активностью, компания-разработчик Reactive Media в тестовом режиме запустила мобильное приложение «Не сиди дома». Добавим, что компания разрабатывала сайт туристического портала Пермского края и официального приложения Visit Perm.

Как заявил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, программа и приложение «Не сиди дома» направлены на повышение интереса к региональному туризму у молодых жителей в возрасте от 18 до 35 лет.

Первая тестовая поездка прошла в эти выходные

Фото: Алексей Гущин

«Важно, чтобы реальные потенциальные участники проекта посетили маршруты, высказали своё мнение, оценили качество сервиса и услуг и у нас была обратная связь. Приложение будет редактироваться на протяжении всего периода, пока мы будем заниматься проектом. Критикуйте, пишите, не стесняйтесь. Это поможет нам улучшить качество, учесть какие-то моменты, которые мы, возможно, недооценили. Мы рассчитываем вовлечь порядка 20 тыс. человек в нашу программу: 10% молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет в Пермском крае», — отметил Вячеслав Торчинский.

Функционал нового приложения удивляет: оно объединит общую информацию о достопримечательностях территории, позволит составить собственную поездку или выбрать предлагаемую, рассчитать километраж и время в пути. Кроме того, в приложение войдут сведения о гостиницах и местах питания.

«Губаха — горная страна», «Кунгур улётный», «Чусовой. Свобода движения», «Оса. Очевидное-невероятное», «Фототур «5:0 в пользу Чайковского», «В поисках Анфаловского городка» (Чердынь), «Селфи с историей» (Березники) — такие экскурсии появятся в первой версии мобильного приложения «Не сиди дома». Все экскурсии, добавил Вячеслав Торчинский, были составлены муниципалитетами самостоятельно и представлены на обсуждение экспертному совету, в который вошли профессионалы отрасли. Они смогли дать свою компетентную оценку проектами главное, важные консультации по улучшению туристичес­ких маршрутов. Представители районов познакомили потенциальных участников с победителями и вручили памятные подарки от муниципалитетов.

Троицкий холм в Чердыни

Фото: Алексей Гущин

К примеру, туристический экскурсионный маршрут в Чердынь будет посвящён поискам первого прикамского русского поселения — Анфаловского городка, которые длятся более 200 лет. Чусовской район позиционирует себя как «настоящая туристическая Мекка» и предлагает сплавы по рекам Чусовой, Усьве и Вильве, походы в горы, спуски в пещеры. Березники планируют покорять туристов богатой историей династии Строгановых. Маршруты выходного дня проекта «Березники: селфи с историей» включают посещение первого поселения Строгановых на Урале — Орла-городка.

«В разделе мобильного приложения «Куда поехать?» представлены семь территорий. О каждой пользователь сможет прочесть конкретную информацию, оценить её, получить представление о достопримечательностях, кафе, гостиницах. В разделах «Чем заняться?» и «Что посмотреть?» можно увидеть активные маршруты, природные объекты муниципалитетов. Пользователю можно рассчитать расстояние от точки нахождения до предполагаемого пункта. С помощью кнопки «Добавить свой маршрут» предлагается сформировать самостоятельное путешествие. Помимо этого будет доступна интерактивная карта, где турист запланирует полный маршрут с отображением всех мест и объектов инфраструктуры. При этом в приложении будет регулярно обновляться афиша событий», — рассказал представитель разработчика приложения.

Фото: Алексей Гущин

Во время презентации проекта организаторы продемонстрировали не только работу мобильного приложения, но и готовые направления для путешествий по родному краю.

Кроме того, на презентации среди присутствовавших проводился розыгрыш бесплатных тестовых поездок в Осу, Чердынь, Березники, Чайковский, Чусовой, Кунгур и Губаху. В минувшие выходные фокус-группы проекта — студенты и работающая молодёжь — уже вернулись из первых поездок в Осу и Чердынь. Туристы оценили функцио­нальность приложения и предложили свои варианты того, как его усовершенствовать.

Фото: Алексей Гущин

Общедоступным приложение «Не сиди дома» станет в AppStore и PlayMarket уже в декабре — как раз к периоду зимних каникул. Планируется, что к лету приложение пополнится новыми маршрутами для путешествий по Пермскому краю.