Георгий Ткаченко: Бюджетный процесс должен сочетать в себе устойчивость развития и оперативность изменений Заместитель председателя комитета по бюджету краевого парламента — о главном финансовом документе региона

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Фото: Алёна Ужегова

— Георгий Александрович, на прошлой неделе депутаты Законодательного собрания приняли во втором чтении бюджет Пермского края. Каковы особенности нового бюджета на 2019 год и последующие два года?

— По сравнению с первой редакцией бюджета правительство края внесло ряд важных корректировок, повлиявших на ключевые показатели бюджета. Динамику изменения доходов и расходов обеспечили федеральные межбюджетные трансферты, увеличение и уменьшение некоторых налоговых поступлений. В итоге доходы на 2019 год составили 132,1 млрд руб., а расходы — 136,9 млрд руб. Очень важно отметить, что в результате этих изменений произошло снижение объёма бюджетного дефицита почти на четверть от изначально планируемого, в 2019 году он составит чуть больше 4,7 млрд руб. Что касается ещё двух лет, то по ним также намечен рост доходов и расходов от первоначального варианта, который колеблется в пределах от 8,6 до 10,7%. Это значимые для нашего региона цифры. Однако можно с полной уверенностью сказать, что они претерпят изменения и планируемый рост так называемого «бумажного» дефицита в 2020 и 2021 годах, я уверен, будет скорректирован. В пользу этого говорит уже имеющийся опыт работы правительства и депутатского корпуса в текущем году.

— Можно ли на основе принятого бюджета судить о наличии некой бюджетной стратегии правительства региона?

— Вне всякого сомнения. Речь идёт о реалистичном подходе к формированию бюджета: сначала формируется «жёсткий каркас» первого чтения, в котором доходы и расходы меньше, а затем документ корректируется с учётом благоприятных условий, которые возникают благодаря межбюджетным трансфертам, экономической политике стимулирования роста доходов и инвестиций. Это было видно уже по предыдущему бюджету и проявляется в предстоящей трёхлетке. При этом, как многократно подчёркивалось ещё до начала слушаний, бюджет в первую очередь социально ориентированный (70% всех расходов приходится на социальную сферу, основные статьи расходов — соцподдержка жителей региона, образование и молодёжная политика, здравоохранение). И что чрезвычайно важно — он является бюджетом развития. Происходит рост по всем основным статьям расходов: инновационное развитие, градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды, господдержка агропромышленного комплекса, развитие транспортной системы, увеличение дорожного фонда. Пермский край в итоге сокращает недоинвестированность в дорожной отрасли, здравоохранении, образовании и развитии массового спорта. В качестве примера можно привести следующие цифры: если в 2016 году расходы бюджета развития составляли 9 млрд руб., то есть менее 10% совокупного объёма расходов, то в 2019 году эта сумма будет увеличена более чем в 2,5 раза — до 25 млрд руб.

— Вы упомянули о возможной корректировке роста бюджетного дефицита в 2020 и 2021 годах. Ранее правительство неоднократно ставило перед собой задачу выхода на профицитный бюджет в конце этой трёхлетки. На чём основана эта уверенность?

— Бюджетный процесс предполагает две, на мой взгляд, очень важные позиции: гарантию устойчивости развития региона и оперативность изменений доходной и расходной частей, которые могут нести в себе как позитивные, так и негативные моменты. Депутаты в текущий период работы неоднократно отмечали, как важно реалистично оценивать свои возможности в части пополнения доходной части, и правительство Пермского края учитывает эти пожелания. Можно уверенно сказать, что бюджет Пермского края остаётся устойчивым и сбалансированным в трёхлетнем периоде. Предусмотренный уровень долговой нагрузки находится на безопасном уровне и является одним из самых низких в стране. Пермский край по уровню госдолга занимает второе место в Приволжском федеральном округе и 16-е место в России. По итогам первого полугодия 2018 года госдолг региона составляет 13,5% относительно собственных доходов края, или 13,9 млрд руб.

Действительно, планируется постепенно снижать дефицит и перейти к концу трёхлетки на профицитный бюджет, хотя бездефицитный бюджет в данном случае — это не самоцель. Правительство края понимает, как будет погашать долги, и планируемый дефицит носит временный характер, поскольку связан с инвестициями в те отрасли, которые необходимы для развития региона, а значит, и для пополнения доходной части бюджета. Несмотря на то что в бюджете заложен небольшой дефицит, по факту исполнения он будет снижаться, как это и происходит, судя по опыту 2017 года.

Мне кажется, что принцип реалистичного подхода к формированию бюджета позволяет нам развиваться и в то же время исполнять указы президента РФ по повышению социальной обеспеченности жителей Пермского края, что немаловажно с точки зрения влияния региона на российскую социально-экономическую повестку.