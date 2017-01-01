Безумные деньги Топ-5 наиболее рискованных финансовых инвестиций

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Инвестиции всегда являлись сферой повышенных рисков. Вы можете вкладывать деньги в один из самых консервативных активов — золото, но делать это так, что потеряете всё. Вклад в банке или хранение денег дома под подушкой тоже не дают никаких гарантий. Однако есть ряд финансовых вложений, которые являются наиболее рискованными. Эксперты в инвестиционной сфере рассказали «Новому компаньону», к каким видам вложений стоит относиться с опаской и почему. В результате получился антирейтинг из пяти инвестиционных инструментов. Наиболее рискованным способом заработать эксперты называют криптовалюту, на втором месте — торговля на рынке «Форекс». Далее по списку — валютные инструменты (фьючерсы, опционы), инвестиционное страхование жизни и корпоративные облигации.

Фото: Константин Долгановский

Криптовалюта

«Криптовалюты рискованны уже потому, что за ними ничего не стоит. Из-за этого их цена подвержена большим колебаниям. Если будет большой спрос, цена взлетит, а потом точно так же в любой момент упадёт. В отличие от активов, за которыми стоит какая-то материальная основа, имеющая возможность остановить эти скачки (прибыль эмитента акций, экономика страны, валюту которой мы купили, и т. д.), в случае с криптовалютами её нет», — предупреждает Григорий Баршевский, финансовый аналитик.

Основным риском инвестирования в криптовалюты является неверно выбранный момент инвестирования, считает Игорь Чукаев, генеральный директор ООО «Инвестлэнд». Например, те, кто покупал криптовалюты в декабре прошлого года, на пике интереса к ним, сегодня несут огромные убытки. «На текущий момент развитие неблагоприятного сценария на рынке криптовалют я оцениваю в 30%», — говорит эксперт.

Помимо основных рисков самого инструмента, криптовалюты имеют ряд дополнительных, добавляет генеральный директор ООО «Кастом Кэпитал Групп» Сергей Бровцев. Это технологический (то есть риск киберкражи) и административный риски. Последний связан с вероятностью запрета криптовалют, вплоть до введения наказания за их использование. Действительно, правовой статус криптовалюты не определён. Соответственно, человек, инвестирующий в биткоин, не то чтобы нарушает закон, но действует на свой страх и риск. Он не защищён никакими правовыми нормами.

Способов заработать на криптовалюте у рядовых инвесторов не так много, рассуждает Сергей Токарев, генеральный директор ООО «Пермская фондовая компания». «Добыча» биткоина нерентабельна, поскольку расходы на приобретение мощного компьютера-«фермы» для майнинга и на электричество «съедят» возможную прибыль. Заработать на запуске новой криптовалюты, купив её, пока она стоит недорого, можно. «Но новая валюта может «не взлететь» — проект окажется неудачным или вообще мошенническим, плюс всегда есть риски хакерской атаки. Так как правовой защиты у инвестора нет, это будет означать потерю средств», — предупреждает аналитик.

Существует вариант инвестирования через биржи криптовалют. Их плюсы: возможность выбора из нескольких валют, покупка по биржевому курсу, возможность спекуляций на колебаниях цены биткоина. Но есть и минус — довольно дорогие услуги бирж. Например, комиссия за сделку на бирже Bitstamp составляет 0,5%. Кроме того, биржа может взимать комиссию за ввод и/или вывод средств. Также биржи криптовалют за последние годы всё чаще оказываются в центре скандалов, связанных с пропажей цифровых денег из кошельков пользователей: хакерам вполне по силам украсть электронные деньги с клиентского счёта на бирже.

«Форекс»

Самое рискованное, что можно сделать, это торговать с кредитным плечом, и самый распространённый пример — торговля на рынке «Форекс», считает Сергей Бровцев. Здесь дилеры дают кредитное плечо и 50, и 100, и это вполне реальный шанс потерять все свои деньги, предупреждает эксперт.

Из-за большого плеча на «Форекс» часто приходят люди с весьма ограниченными собственными средствами. Предоставляемое дилером высокое кредитное плечо создаёт у них иллюзию быстрого обогащения. Но если человек больше склонен к гемблингу (азартная игра, где выигрыш во многом связан со случаем), нежели к анализу и соблюдению рисков, как правило, он теряет, а не выигрывает свои инвестиции. Для неквалифицированных инвесторов такое поведение является нормой.

И таких на рынке «Форекс» много. «Инструмент кажется более-менее понятным: валюту мы любим, следим за её котировками, и многим кажется, что разбираемся в ней. Но то, что публикуют в интернете и показывают по телевизору, отличается от «Форекс»-торговли. В жизни котировки меняются часто, круглосуточно и порой неожиданно. Вероятность потерь велика в любом случае,

и тем более она увеличивается при использовании кредитного плеча. Невозможно взять перерыв в управлении активом без выхода из инструмента. Существует вероятность потерять всё: и доход,

и тело инвестиций. Причём вероятность потерь всегда высока, но ещё больше она увеличивается в моменты негативных геополитических событий, что в наше неспокойное время бывает очень часто», — комментирует Сергей Токарев.

Кроме риска собственно инструмента, следует учитывать и организационные риски. «На «Форекс» можно хорошо заработать, это правда. Но правда и то, что компании, обещающие лёгкий заработок, далеко не всегда действительно предлагают выход на реальный рынок. Прибыль такие компании получают за счёт убытка своих клиентов. В подавляющем большинстве случаев юридические особенности договоров с такими компаниями не соответствуют нормам ГК РФ, поэтому ни о какой защите прав инвестора речи не идёт. Если с сервисом что-то случится, денег вам никто не вернёт и жаловаться будет некому», — говорит Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам».

Для минимизации рисков Сергей Дроздов советует работать на «Форекс» только через компании, деятельность которых лицензирована на территории России. Лицензирующий орган — Центральный Банк. Такие дилеры дорожат репутацией, действуют только в рамках российского правового поля и берегут клиента, стремясь предоставить наиболее выгодные условия для торговли.

Валютные инструменты: фьючерсы, опционы

Основные риски этих вложений происходят от «эффекта плеча», как и в случае с рынком «Форекс». То есть, фактически имея на счету $1000, сделки можно заключать на $20 000. Как и в случае с «Форекс», при неблагоприятном сценарии это ведёт к обнулению счёта.

Другой риск — сложность этих инструментов. Есть опасность составить неверную стратегию, которая приведёт к катастрофическим убыткам. В такую ситуацию могут попасть не только начинающие инвесторы: Игорь Чукаев приводит недавний пример с банкротством хедж-фонда Option Seller. Фонд работал не с валютными опционами, а с опционами на газ, но тем не менее случай показательный: колебания цены газа в октябре-ноябре привели к потере $150 млн клиентских активов.

Сергей Токарев добавляет, что вероятность потерь, и без того достаточно высокая, увеличивается в периоды «стрессов» на рынке (фондовом, товарном), а также в моменты геополитических колебаний в мире.

«По моим наблюдениям, 95% начинающих инвесторов, привлекаемых возможной сверхдоходностью, теряют капитал в первые шесть месяцев работы. Ещё 4% — в последующий год. И только 1% остаётся на рынке и работает с той или иной степенью успеха. Как это ни странно, но для начинающего инвестора получить прибыль от первых сделок гораздо опаснее, чем потерять на них. Причина в психологии: сорвав куш, новичок начинает думать, что нашёл некий «Грааль», и теряет бдительность. Потеря всего капитала в этом случае неминуема», — рассказывает Игорь Чукаев.

Инвестиционное страхование жизни

С одной стороны, по окончании программы инвестиционного страхования жизни её участник гарантированно получает 100% внесённых средств. С другой — ИСЖ не гарантирует доход. По сути, инвестор полностью доверяется управляющему и надеется, что это принесёт действительно большую прибыль.

Дохода может не быть вообще, но потенциально он может быть высоким. Кроме того, инвестиции в ИСЖ дают право на налоговый вычет с суммы до 120 тыс. руб. — до 15 600 руб. ежегодно. Есть и ещё одна специфическая черта этого инструмента: выплата не входит в наследственную массу, клиент может назначить выгодоприобретателем любое лицо.

Отдельный риск инструмента состоит в иллюзии понятности, как и в случае с «Форекс». Полисы ИСЖ продаются банками и часто преподносятся как альтернатива вкладу. О риске отсутствия дохода менеджеры часто не упоминают, зато приводят примеры доходности в наиболее удачных случаях. Между тем отличие ИЖС от вкладов не только в отсутствии гарантированной доходности, но и в том, что на них не распространяется система государственного страхования.

Корпоративные облигации

Это значительно более понятный инструмент в сравнении с предыдущими, говорят эксперты. «Риск потери актива есть, но он тоже прогнозируем. Примеры банкротств компаний, которые выпускали облигации, существуют. Чтобы избежать потерь, нужно регулярно просматривать информацию о компаниях, облигации которых приобретает клиент», — предупреждает Сергей Токарев. Естественно, что вероятность потерь увеличивается в кризисные периоды.

Эксперт предупреждает, что в случае банкротства компании-эмитента можно потерять и доход, и тело кредита. Но подобных примеров не так много, и они касаются только эмитентов третьего эшелона.

По мнению Игоря Чукаева, к рискованным инструментам можно отнести только облигации с высокой доходностью и низким рейтингом, иначе говоря — «мусорные» облигации. Основной риск таких инвестиций состоит как раз в банкротстве компании и неисполнении обязательств по облигациям. В этом случае инвестор встаёт в очередь кредиторов с невысокими шансами вернуть хоть какую-то часть инвестиций после ликвидации компании. «Умение инвестора, работающего с мусорными облигациями, заключается в точной оценке вероятности того, что компания поправит своё финансовое положение и все обязательства будут выполнены. Если навыков финансового анализа и умения сделать точный прогноз у инвестора нет, то вероятность получить убытки при работе с такими облигациями очень сильно вырастает», — подчёркивает Игорь Чукаев.

Самостоятельное управление капиталом гораздо эффективнее, заключают эксперты. Хотя придётся потратить время и силы на изучение специфики различных инструментов, составление и управление инвестиционным портфелем.

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