Чайковский клуб Юрий Востриков при поддержке краевых властей стал главой округа, но работать ему придётся в непростых условиях

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Краевые власти на прошлой неделе продемонстрировали, что контролируют политические процессы в территориях. Исполняющий обязанности главы Чайковского Юрий Востриков, несмотря на противодействие со стороны оппозиции, избавился от приставки «и. о.». Спикер представительного органа, где большинство у депутатов от ЛДПР и КПРФ, Александр Русанов вместе с шестью депутатами проголосовали «ногами», однако их демарш никак не отразился на кворуме и результатах голосования. Эксперты говорят, что сложившийся альянс двух фракций в Чайковском раскололся. Востриков победил благодаря участию края, но, поскольку оппозиция в думе никуда не делась, а край не будет помогать ему в каждом конфликте, этот мэрский срок главе города дастся очень непросто. И советуют проявить великодушие по отношению к своим противникам, которые сами загнали себя в жёсткие рамки и теперь при каждом удобном случае будут напоминать ему о своей оппозиционности.

Заболевший в день голосования спикер гордумы Александр Русанов на следующий день, 30 ноября, пришёл на инаугурацию и вручил главе удостоверение и церемониальный знак главы Чайковского городского округа

Попытка не пытка

Ещё неделю назад, когда бывший заместитель главы Усольского района Владимир Горшков обратился в суд с иском об отмене конкурса, политтехнологи и источники «Нового компань­она» уверяли, что у Вострикова уже есть необходимое большинство голосов. Интрига была только в том, кто из 14 кандидатов пройдёт во второй тур и сколько голосов в конечном счёте получит действующий мэр.

Конкурсная комиссия 27 ноября приняла решение представить на утверждение гордумы две кандидатуры: Юрия Вострикова и его заместителя Александра Пойлова.

Заседание гордумы 29 ноября, несмотря на «вбросы» со стороны оппозиции о том, что оно не наберёт кворума, всё-таки состоялось. На нём присутствовали 18 депутатов. Спикер Александр Русанов, депутаты Ольга Шестакова и Олеся Горбунова не при­шли на него, сославшись на болезнь, Юрий Бушуев, Николай Гурылёв, Максим Девятов и Андрей Филатов просто пропустили заседание. Все, кроме Горбуновой, от ЛДПР. Она в думе представляет КПРФ.

Таким образом, краевым властям удалось договориться с КПРФ о поддержке Вострикова. Вёл заседание вместо приболевшего Русанова вице-спикер думы Алексей Наборщиков (КПРФ). Он, а также коммунисты Антон Андреев, Дмитрий Новокрещенов и Дмитрий Югов поддержали Вострикова. Присутствовавшие на заседании Денис Фоминых и Георгий Горюшков (оба от ЛДПР) воздержались от принятия решения. Итого — 16 голосов из 18 возможных.

Напомним, на конкурс поступили рекордные 17 заявок. Три из них — депутата Осинской гордумы Сергея Занина, руководителя Чайковского филиала МФЦ Галины Саичкиной и директора детского лагеря «Изумруд» Вадима Шерстобитова — отсеялись на этапе подачи документов. Заместитель директора Ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин и начальник отдела материально-технического снабжения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области Вадим Васильев сняли свои кандидатуры, пропустив заседание конкурсной комиссии, где должны были лично выступить.

В Чайковской гордуме большинство — 13 из 25 мест — занимают представители ЛДПР и КПРФ. Они шли на выборы под лозунгами «Чайковский без Вострикова». Их консультировал руководитель реготделения ЛДПР Олег Постников. Есть мнение, что он, участвуя в этих процессах по выбору главы Чайковского, пытался прикрыть низкий результат ЛДПР на муниципальных выборах в крае. Спикер от ЛДПР и мэр от ЛДПР могли бы стать неплохим козырем перед Федерацией, однако это получилось только со спикером. Впрочем, полагают эксперты, рано или поздно депутаты могут поставить вопрос о смене главы парламента с шатким здоровьем.

Здоровья для

Юрий Востриков заявил «Новому компаньону», что выигрывать всегда непросто. По его словам, конфликт предполагался, но он не думает, что этот конфликт будет «острым, серьёзным и долговременным». «У нас общая задача — решать проблемы территории. Не думаю, что противостояние перейдёт в хроническое состояние», — отметил глава Чайковского.

Накануне, комментируя итоги заседания сайту «Чайковские.Новости», Юрий Востриков заявил, что сопротивление бывает всегда: «Я работаю уже с пятым составом депутатов разных уровней, поэтому знаю, что единого мнения не бывает. И если оно сегодня едино, то завтра может поменяться. Расслабляться здесь нельзя. А работать будем со всеми депутатами. Тем, кто на сегодняшний день заболел, думаю, мы докажем, что надо быть здоровыми на этой работе».

«Новому компаньону» Востриков пояснил, что за пропуск заседания с депутатов спросят избиратели: «Пришёл работать, а сам на больничном».

Политический консультант Сергей Иванов говорит, что ожидал такого результата. «Депутаты там очень смелые только на словах, а когда с ними ведёшь предметную работу со стороны края, они как-то быстро забывают о предвыборных обещаниях «Чайковский без Вострикова», — говорит Иванов. — Я прогнозировал, что край решит этот вопрос». Оппозиционные депутаты неправильно просчитали ситуацию, добавляет эксперт, они были уверены, что у них получится сорвать кворум.

Попытка была предпринята, но не­удачная, соглашается политический консультант, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов. «Безусловно, у администрации губернатора больше возможностей и ресурсов, для того чтобы обеспечить результат», — говорит Иванов. И добавляет, что, если голосовать «ногами», стоит заявить о своей позиции открыто. «Это нормальная политическая борьба, — продолжает Николай Иванов. — А когда выдумываются несуществующие доводы, это выглядит нелепо и смешно и показывает уровень политической культуры депутатов».

Координатор регионального отделения ЛДПР Олег Постников, который консультировал депутатов в Чайковском на правах руководителя краевого офиса партии, заявил, что предупреждал коллег о недопустимости голосования «ногами». «Я им об этом говорил. Но они все молодые политики. Приняли такое решение, — заявил Олег Постников. — Будем к кадровому вопросу подходить ответственнее».

Николай Иванов предположил, что сейчас судьба Русанова как спикера находится в «подвешенном состоянии». «Он был выбран с небольшим перевесом за счёт коалиции КПРФ и ЛДПР в гордуме, — рассуждает эксперт. — Но с учётом того, что коммунисты при­шли и проголосовали за Вострикова, коалиция, по всей видимости, развалилась. Следующим шагом может стать замена спикера, который занял такую странную позицию».

Великодушие и пряник

Все собеседники солидарны, что вопрос с избранием Вострикова был решён силами края. «Край уже во второй раз (первый — в Краснокамске, где, несмотря на сопротивление оппозиции, главой стал другой ставленник региональных властей Игорь Быкариз. — Ред.) показал, что жёстко контролирует ситуацию», — заявил один из источников.

Однако, говорят политтехнологи, каждый раз краевые власти не станут вмешиваться в конфликтные ситуации в территории. А такие ситуации будут, потому что оппозиционные депутаты никуда не делись.

И здесь технологи советуют Вострикову извечный метод «кнута и пряника»: «С большинством можно договориться, с меньшинством — нужны другие методы, но репрессии — точно неверный путь. Тут нужна гибкая политика. Но у Вострикова за годы работы уже выработался довольно жёсткий стиль руководства. Ему будет сложно себя менять». И добавляют, что если раньше у него был высокий уровень поддержки со стороны населения, то последние выборы в гордуму показали, что «запас прочности уходит». «Те силовые методы, которые ему позволяли при поддержке населения решать вопросы жёстко, сегодня без этой поддержки вызовут обратную реакцию», — считает Сергей Иванов.

Технологи советуют Вострикову «не махать шашкой, не мстить и не сводить счёты». Это было бы самым мудрым и взвешенным решением для любого руководителя — не осложнять жизнь оппозиционерам. Если он начнёт закручивать гайки, это приведёт к ещё большему противостоянию. Нужно проявить великодушие по отношению к тем, кто против него голосовал или высказывался. Собеседник из окружения Вострикова уверяет, что он уже сделал необходимые выводы по итогам кампании.

Именно поэтому Сергей Иванов считает, что вопрос о смене Русанова нужно ставить не сразу, иначе это будет расценено как сведение политических счётов и обострит ситуацию ещё больше. Иванов говорит, что депутаты, пропустившие заседание, сами себя загнали в ловушку, и им не остаётся ничего другого, как продолжить свою оппозиционную деятельность, потому что «превратиться из оппозиционера в ярого последователя идей главы поселения ещё нелепее». И это доказательства того, что в Чайковском ещё долго не утихнут споры.