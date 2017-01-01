Исправленному верить

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Да и как не поверить, когда именно «исправленные» варианты были претворены в жизнь, в улицы, дома и сегодня знакомы всем пермякам. Наброски, макеты гипотетической, нереализованной Перми хранятся в Государственном архиве Пермского края. Для того чтобы понять, какие именно кварталы и здания изображены на эскизах, «Компаньон magazine» обратился за помощью к почётному строителю РФ Михаилу Плеханову, возводившему многие значимые объекты города.

Фото: Государственный архив Пермского края

Дом Советов. Здание Законодательного собрания Пермского края было возведено практически таким, каким оно представлено на макете. Ориентировочно середина 1960-х годов.

Фото: Государственный архив Пермского края

Макет здания драматического театра (сегодня — Театра-Театра). Ориентировочно 1967 год. Проект разрабатывался в Москве, и, когда ему «устроили смотрины» в Перми, возник ряд замечаний. В результате реализации одной из поправок появились всем известные «драматические» фонари. Они могут вращаться. С механизмами помог завод им. В. И. Ленина, приспособив для мирного наземного сооружения перископы подводных лодок. Изначально предполагалось, что материалом для внутренней отделки будет карельская берёза. Но после того, как в столице сгорела гостиница «Россия», по всему Советскому Союзу были усилены меры противопожарной безопасности. Театру отменили горючую берёзу и вменили негорючие гранитные плиты. Говорят, зал серьёзно потерял в акустических данных, что пришлось впоследствии поправлять. Зато в проекте была прописана специальная точка на крыше драмтеатра, откуда должны были вестись прямые телевизионные трансляции искусства в народ. Однако, как на грех, она была запроектирована в «глухой» зоне. Так что строители искали правильную диспозицию для антенны практическим методом, перемещая устройство по всей крыше, пока не нашли рабочую зону.

Фото: Государственный архив Пермского края

Предположительно, эскиз застройки кварталов, ограниченных улицами Петропавловской, Куйбышева, Ленина и Комсомольским проспектом (слева) и Петропавловской, Куйбышева, Ленина, Попова (справа). Ориентировочно середина 1960-х годов. Перекрёсток, что ниже на эскизе, — пересечение улиц Петропавловской и Куйбышева; тот, что выше, — Ленина и Куйбышева. В одном из вариантов застройки города на месте правительственного здания на ул. Куйбышева, 14 предполагался девятиэтажный жилой дом, на первом этаже которого должен был разместиться магазин «Политическая книга». Однако, когда сдали Дом Сове­тов, от этого решения отказались, чтобы окна жилого дома не «заглядывали» к важному соседу. Здания, что видны в квартале справа, вероятнее всего, административные. Планировалось, что часть эспланады на участке от ул. Куйбышева до ул. Попова будет застроена комплексом правительственных сооружений.

Фото: Государственный архив Пермского края

Проект улицы Революции на отрезке, ограниченном ул. Сибирской и ул. Островского. Ориентировочно конец 1960-х годов. Один из участков магистрали непрерывного движения, предполагавшейся от вокзала Пермь II до Чусовского моста. Проект начали реализовывать, но дело застопорилось из-за здания по адресу: ул. Сибирская, 49 (ул. Революции, 25). В середине ХХ века это был жилой дом, который расселили и принялись было сносить. Однако звонок из столицы прекратил это дело. Памятник архитектуры реконструировали. С тех пор он, «как пенёк», по оценке многих автовладельцев, стоит ровно на автостраде, под которую заложено место между проезжей частью ул. Революции и Горьковским садом. Выход же этой магистрали к ул. Макаренко предполагался через тоннель.

Фото: Государственный архив Пермского края

Крытый спортивный комплекс. Остался неопознанным.

Фото: Государственный архив Пермского края

Предположительно, макет гостиницы на 1 тыс. номеров. Ориентировочно начало 1970-х годов. По одному из планов здание должно было появиться в квартале, ограниченном улицами Попова, Советской, Осинской, Монастырской. Проектировалось высотное сооружение с правительственными номерами, выходящее на ул. Осинскую. Проект закрыли после пожара в гостинице «Россия» (1977 год, Москва).

Фото: Государственный архив Пермского края

Местность осталась неопознанной.

Фото: Государственный архив Пермского края

Возможно, один из вариантов улицы Ленина на отрезке от ул. Крисанова до ул. Куйбышева.