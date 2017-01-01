«Как можно больше разумных вопросов»

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Фото: Светлана Ларханиди

Сегодня тьютор* — одна из официальных профессий России. Согласно стандарту, это педагог, сопровождающий индивидуальные образовательные траектории. Кроме того, тьютор должен уметь создать необходимую среду для выбора и обеспечить нормативно-правовое сопровождение обучения. Чем могут помочь эти специалисты, «Компаньон magazine» рассказала руководитель тьюторского центра Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Алёна Францкевич.

Чего хотеть или не хотеть

Часто к тьютору обращаются с достаточно абстрактным запросом: «Хочу чего-то хотеть. Скажите, что именно я могу хотеть?» Стало быть, для начала надо сформулировать сам запрос. Обращение же к тьютору появляется по разным поводам. Например, на фоне «знаю/не знаю», но «хочу узнать что-то новое». Или «умею/не умею», но «хочу научиться». С моей точки зрения, одни из лучших запросов рождаются на фоне амбиций: «Хочу так!» Редкий запрос. Нашим людям, мне кажется, не хватает здоровых амбиций. От момента обращения к тьютору до формулировки собственно запроса может пройти полгода. К сожалению, у нас низкий опыт по части выбора. Люди, как правило, не знают, чего хотят.

Фото: Светлана Ларханиди

Для школьников очень актуальным бывает «хочу выбрать профессию». Понятный запрос, из которого логично вытекает следующий: «Какие ресурсы я могу задействовать на своём пути?» Иногда это ресурсы своей же школы, родителей, интернет-курсов, а иногда и других стран. Мы раздвигаем границы, предоставляя новую информацию. Далее совместно с тьютором выстраивается план действий, который человек (в нашей практике он называется тьюторантом) начинает реализовывать. Это также наша сфера ответственности, потому что по мере обращения к той или иной теме, учебному заведению, курсам возникает множество мыслей. Новый опыт обсуждается. Иногда он оказывается негативным, что тоже хорошо, поскольку, исходя из него, человек может исключить не подходящие ему сценарии жизни. Бывает, что в середине пути меняется траектория движения. Это не проблема! Это — нормальный процесс. Тьютор поможет и с выбором наиболее актуальных ресурсов, и с рефлексией. Это существенно сберегает время. Тьюторант не через десять лет понял, что выбранная профессия ему мало подходит, а в какой-то более разумный срок. С формулировкой своих запросов, поиском необходимых ресурсов человек приучается жить в режиме обучения, проходящего через всю жизнь. Это крайне важно в нашем стремительно меняющемся мире. Когда намеченный с тьюторантом план реализован, наработанный опыт анализируется, на его основе строятся дальнейшие планы. Фактически появляется некая технология жизни: определить цель; найти ресурсы, которые помогут её достичь; начать реализацию, по ходу которой внимательно слушать себя, туда ли я иду. Эта рефлексия — крайне важный момент. «По жизни» на неё, как правило, не бывает времени. Тьютор же непременно напомнит о самоосознании, задаст вопросы, которые обычно никто не задаёт. Кроме того, тьютор выступает навигатором в море информации и ресурсов, о которых человек может и не знать.

Кем быть в большом городе

В основном к нам обращаются школьники и студенты. Запросы, как правило, касаются профессионального самоопределения. Ребята средних и старших классов определяются с профессией. Студенты — с тем, где работать, где применимы их компетенции. Другая категория студенческих обращений связана с адаптацией в большом городе и социализацией среди сокурсников. Особенно актуально это для ребят, приехавших из небольших городов Прикамья. У нас был интересный опыт с девочкой, которая чрезвычайно стеснялась и не понимала, как с таким барьером она будет работать преподавателем. Её тьютор отправился с ней на выставку. Нужно было обращаться к посетителям с вопросами о впечатлениях. Задачей, конечно, был не сбор информации об экспонатах, а сама коммуникация. Наша студентка справилась на «отлично». Сегодня у неё нет проблем с общением. Соответственно, тьютор также успешно решил задачу.

Если говорить о профессиональном самоопределении школьников, то мы работаем непосредственно с ребёнком, а не с его родителями. Они, бывает, сильно перегибают палку, и я бы сказала, что далеко не всегда нужно потакать их желаниям. С ребёнком мы прежде всего определим круг его интересов, предрасположенностей. Далее обнаружим навыки, которые ему нравится реализовывать, а также навыки, которые, возможно, никогда и не были опробованы, но окажутся подходящими. Исходя из всех этих данных, «сконструируем» профессии, в которых ребёнок может быть успешным и реализованным специалистом. В нашем тьюторском центре разработана программа, где можно увидеть, какие есть профессии, какие навыки для них необходимы. Выбрать какую-то специальность и выстроить оптимальный маршрут, чтобы овладеть ей.

Но часто мы работаем даже не с будущей профессией, а с набором компетенций, навыков. Потенциально это снимет с тьюторанта изрядное количество стрессов. Допустим, он может лишиться специальности (к примеру, она больше не будет востребована), но профессиональные навыки останутся при нём, и их возможно будет применить в других сферах. Поэтому следует готовиться к освоению набора функций, к корректировке своих желаний в рабочей сфере и к тому, что обучение будет с вами всю жизнь. Как говорится, мир никогда не будет прежним. Сегодня невозможно определиться с профессией раз и навсегда. Жизнь — это постоянные перемены. Понимание этого, а также умение оценить свой потенциал и переориентироваться избавляют от стрессов. Значит, по жизни пойдёт более гармоничный, более счастливый человек. Таким образом, тьютор может обеспечить верный старт.

Фото: Светлана Ларханиди

Как выйти в мир

Чаще всего запросы о профес­сиональном определении бывают коллективными. Обращаются родители или педагоги, мы работаем с группой детей. В индивидуальных запросах, как правило, приходится работать с низкой мотивацией к учёбе, потерей интереса к познанию. Опять же приведу имеющийся у нас опыт. В данном случае работа шла в группе. Восьмиклассники не видели связи школы и внешнего мира. Базой для тренингов мы выбрали массовую культуру. Вместе с детьми смотрели разные сериалы или чьи-то страницы в сети «ВКонтакте» и играли в «верю/не верю». Выяснилось, что ребята всё принимают за чистую монету. То есть и сериалы, и аккаунты были для них источниками достоверной информации. На деле же оказалось, что в половине случаев дети ответили неверно. Мы спросили, как так вышло. И школьники сами пришли к выводу, что у них не хватает знаний и навыков критического мышления. Далее мы размышляли, какие школьные предметы помогут восполнить эти пробелы, как можно наверстать упущенные знания, чтобы попросту не быть дурачками, которых любой обведёт вокруг пальца. Это оказалось работающей схемой.

Равно как умение задавать нужные вопросы. К примеру, касающиеся мнимых или настоящих авторитетов. Известно, что для ребят подросткового возраста родители или другие представители старшего поколения могут не быть авторитетными. А некий блогер с сомнительным контентом становится кумиром. Общаясь на подобные темы, мы сперва выясняем, чем он так интересен. Часто звучит «он забавный», «смешной», «у него много подписчиков». Если у него «много подписчиков», выходит, ты сам хочешь быть популярным? И неважно, за счёт чего? Вопросы «Гордится ли своим сыном мама этого блогера?», «Как она относится к тому, что делает её ребёнок в Сети?», «Если ты займёшься чем-то подобным, то захочешь ли потом показать это своим детям?» многих отрезвляют, скажем так. В процессе такой работы выявляются ценности ребёнка. Могут обнаружиться и какие-то девиации, с которыми, возможно, необходимо работать психологу. Может, например, отчётливо проявиться синдром дефицита внимания и гиперактивности, когда ребёнок не может сконцентрировать внимание и смотрит подобные видео, поскольку в состоянии усваивать только короткую клиповую информацию. Однако может оказаться, что внимание к такому «творчеству» — исключительно временное явление, и есть другие интересы, от которых можно перекинуть мостик к школе, хобби, профессиям.

Фото: Светлана Ларханиди

Шанс на выбор

Иногда тьютор может работать посредником при диалогах родителей и детей. Бывают моменты, когда необходим сторонний участник коммуникации. Иногда речь идёт как раз о профессиональном определении. Предположим, девочка намерена стать художником, родители против. Сразу скажу: я считаю, что у каждого свой путь, и нужно дать человеку возможность получить личный опыт, быть может, разочароваться, убедиться, что это не его профессия. Также отмечу, что в случае тотального давления со стороны родителей наиболее вероятны два варианта развития событий. Вырастет личность, желания которой будут и впредь подавляться во всех областях жизни. Либо, если ребёнок окажется «упёртым», сами родители не оставят ему выбора, и он поступит ровно противоположным образом тому, чего от него требуют. Даже если девочка каким-то образом убедится, что художник — не её специальность, она выберет эту профессию «назло». Считаю, что в такой ситуации необходим компромисс. Ты — художник, хорошо. Понимаешь ли ты, что это означает? Образ жизни? Возможности заработка? Уровень дохода? Сложности, которые бывают в любой профессии? То есть на месте родителей я не стала бы сопротивляться, а дала бы шанс, сколь это возможно, получить «художнический» опыт. Общением со знакомыми дизайнерами, волонтёрством в различных творческих проектах. Может быть, дать подсказку, что рисование не будет под запретом, а станет хобби.

В подобных ситуациях тьютор может помочь выстроить диалог между родителями и ребёнком. Обозначить для потенциального художника маршруты в профессию. Помочь понять, та ли это профессия, о которой мечталось. В любом случае необходим будет хороший продуктивный разговор со множеством вопросов с обеих сторон. Допускаю, что уже в ходе диалога ребёнок сам выявит какие-то подводные камни выбранной специальности. Главное при таких беседах — не нервничать и быть максимально корректным, внимательным, доброжелательно настроенным. Это касается и родителей, и детей. И как любая непростая ситуация, эта может быть стартом новых отношений, если, положим, родители начнут вместе с ребёнком изучать возможности профессии.

Фото: Светлана Ларханиди

По пути проб, ошибок и осознания

Люблю Пермский край и горжусь им! В некоторых сферах мы, можно сказать, «впереди планеты всей». К примеру, моим друзьям из Санкт-Петербурга видится, что в Перми идеальная система образования. И если брать среднестатистическую школу Питера и аналогичную Перми, выяснится, что наша даст фору абсолютно по всем показателям. В частности, в городе уже больше пяти лет работает программа «Школа — пространство выбора» (должна быть внедрена во всех школах — ред.), которая нацелена на то, чтобы постепенно, начиная со среднего звена, научить детей понимать, чего они хотят, научить выбирать. Так, в пятых-шестых классах есть курсы, помогающие выбору. К восьмому классу дети дорастают до того, чтобы выбрать, например, как они будут изучать литературу: как лингвисты или как историки, как журналисты или как искусствоведы. Формируются не классы, а подгруппы ребят со схожими интересами. Появляется возможность сконструировать свой учебный план. С работой этого проекта в пермских школах стали появляться тьюторы, должность стали вводить в штатное расписание.

Было бы странно ждать мгновенных результатов от тьюторского сопровождения. Но в том, что они есть, я убедилась на собственном опыте. Первой моей тьюторской работой была «Школа арт-менеджмента», организованная на базе педагогического университета. Мы помогали школьникам определяться с профессией именно в сфере культуры, то есть с наиболее отвергаемыми родителями специальностями. «Школа» работала с 2013 по 2015 год. К сожалению, большинство наших выпускников не живут сегодня в Перми. К счастью, все они работают в области культуры. Это люди с высоким уровнем самоопределения. Когда мы общались с ними по результатам обучения, многие говорили, что главное, что они вынесли из этого проекта, — это чувство «я всё могу», нужны лишь ресурсы, которые я учусь искать. У этих ребят нет страхов «кому я нужен», «мой проект хуже других», но есть открытость, уверенность в себе и своём продукте. Есть сформированная культурная потребность. Всё это базируется на личном опыте и понимании, как именно можно свои затеи реализовать. Это люди, которые не боятся пробовать и ошибаться. Это также заслуга тьютора, который вовремя скажет, что ошибка — это не страшно, можно попробовать решить задачу по-другому.

Не думаю, чтобы существовала некая золотая инструкция под названием «Вопросы для профессионального определения». Я — сторонник теории циклов обучения Дэвида Колба. В ней говорится, что опыт необходимо прожить, затем осознать, теоретизировать и, наконец, применить. Так что я бы советовала даже не задавать ребёнку вопросы, а проживать вместе с ним какой-то опыт, приближающий его к самоопределению. Если есть задатки к изобразительному искусству, смотрите фильмы про художников, передачи про искусство, обсуждайте их. Сегодня существуют тысячи различных образов жизни. Можно работать по графику, который определяешь только ты. Можно уехать в другую страну. Можно изобрести новую специальность или новый продукт. Нужно лишь понимать, что за образ жизни я выбираю, какие у него преимущества и какие риски, насколько в него будут вписываться мой характер, моя будущая семья, моё хобби. И всё это можно выстроить самому. Для понимания же нет ничего лучше, чем хороший душевный разговор, в котором родителям следует научиться не давать готовые ответы, а, напротив, задавать как можно больше разумных вопросов.

* Tutor (англ.) — наставник, ментор.

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