Стихи, кино и музыка Пермь возвращает статус поэтической столицы и примеряет на себя новые формы кинодраматургии

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Юбилейный, пятый по счёту (а если учитывать, что фестиваль проходит дважды в год, то 10-й) фестиваль «Компрос» уходит от «чисто поэтического» формата, всё больше становясь мультижанровым. Музыка и кино гармонично дополняют стихотворный ритм и там, где это необходимо, ещё больше подчёркивают его или наоборот — создают контраст. Отдельного внимания удостоились прозаики — для них прошёл бук-питчинг «Шанс для неизданных книг».

В этом году фестиваль, прошедший при поддержке Министерства культуры Пермского края, приобрёл новые форматы и расширился, став литературным. Это означает, что событий в рамках «Компроса» стало больше. Получилось так, что их оказалось трудно вместить в трёхдневный формат фестиваля, признался организатор и идейный вдохновитель «Компроса» Борис Эренбург. «Совершенно новый формат — кинодраматургия и сценарное дело. Сейчас любой писатель, который работает над художественным произведением, ставит перед собой вопрос его дальнейшей экранизации, и это нужно учитывать», — отмечает Эренбург.

Именно о новом тренде в кинодраматургии — о таком понятии, как web-сериал, рассказал Сергей Четверухин (Москва), сценарист сериала «Тренер», автор романов «Опен эйр», «Жи-Ши», «Винтаж». Несмотря на то что пока у «высшего света киноиндустрии» нет чёткого понимания, что это такое и как монетизировать такой продукт, все сходятся во мнении, что всего через пару лет web-сериалы захватят мир. Как раз сейчас сценарист, по его собственному признанию, занимается в Санкт-Петербурге съёмкой своего web-сериала. «Это будет история про двух сестёр. С одной стороны, они обречены выживать в большом городе, с другой — абсолютно терпеть друг друга не могут. И вот в этих противоположностях я продолжаю изучать женскую натуру. Созрела горячая идея сделать франшизу и снять часть сериала в Перми и других городах, абсолютно контрастных по отношению друг к другу», — рассказал Четверухин.

Режиссёр Камерного театра Дмитрий Касимов (Екатеринбург) привёз в Пермь спектакль «Аутсайдеры». На сцене Дома актёра зрители увидели одну из частей большого проекта под названием «Русская поэзия ХХ века», в который вошло пять постановок.

«Я очень рад, что мы приехали в Пермь именно с этим спектаклем, потому что в нём значительная часть именно «пермского периода» — стихи Виталия Кальпиди, Владислава Дрожащих, многих других поэтов. Это достаточно личная история — моя и моего брата, который переосмыслил и сочинил всю музыку к спектаклю. По большому счёту, это воспоминания из нашего детства, потому что мы из всего этого вышли и хорошо помним», — отметил Касимов.

Главным событием фестиваля стали поэтические чтения «Биармия». Многие из чтецов ранее прошли отборочный этап, который состоялся нынешним летом на «Корабле поэтов» в Перми. А вот «Баттл городов» в этом году состоялся в расширенном варианте — в нём состязались участники из четырёх (а не трёх, как было ранее) региональных столиц: Перми, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Тюмени. Неожиданно питерцы набрали наименьшее количество баллов, зато Пермь спустя год вернула себе статус поэтической столицы, подвинув с пьедестала ближайших соседей — екатеринбуржцев. Ожесточённая поэтическая битва ожидала участников и гостей «Компроса» и на «Поэтическом слэме», где Игорь Ваньков, обошедший, к примеру, таких мэтров, как Иван Козлов и Антон Бахарев, в итоге стал лучшим по мнению жюри.

Помимо этого, молодые писатели в формате реалити-шоу «Бук-питчинг» представили на суд жюри свои неизданные произведения. В этот раз возможность выпустить свою книгу тиражом 100 экземпляров получила Екатерина Гашева.

Завершился фестиваль 25 ноября концертом московской группы Cyber Piper в частной филармонии «Триумф». Музыканты взяли за основу мотивы скандинавских мифов и придумали некий симбиоз, используя авторские костюмы, современную электронную музыку, «живые» барабаны и волынки.

«Именно мультижанровый формат более интересен зрителям, — поделился мнением по итогам фестиваля «Компрос» Борис Эренбург. — Поэтому он сохраняется и будет развиваться».