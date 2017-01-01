Future.doc: проекция настоящего в будущее В Перми пройдет Международный фестиваль научно-популярного кино Future.doc

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Международный фестиваль научно-популярного кино Future.doc. пройдет с 29 ноября по 2 декабря. Он станет частью IV научно-просветительского форума «Ни дня без науки», посвящённого памяти Сергея Капицы. Future.doc — фестиваль фильмов о будущем в самом широком смысле. В программе киносмотра не только ленты о науке, но и фильмы об открытиях и новых технологиях, меняющих мир на наших глазах. Неотъемлемая часть фестиваля — дискуссионная программа. Темы, поднятые в картинах, обсудят ведущие учёные, эксперты и популяризаторы науки. Другой значимой частью фестиваля станут независимые выступления всемирно известных визионеров из мира науки и технологий.

Программа фильмов

В программу фестиваля вошли 12 российских и зарубежных документальных картин. Фильмом-открытия станет «АльфаГо» режиссёра Грега Коса, обладателя 10 премий «Эмми». Герои картины разбираются в алгоритмах мышления компьютеров и их способности к интуиции. Южно-корейская компания Deep Mind занимается искусственным интеллектом и недавно купленной Google. Её создатель, вундеркинд Демис Хассабис, приобрёл первый компьютер в 8 лет — на призовые от выигранного шахматного турнира. Его мечта — научить машину играть лучше человека. Особенный интерес к древней китайской игре Го, считающейся самой сложной из когда-либо придуманных человеком. И вот программа создана, AlphaGo уже обыграла профессионального игрока со счётом 5:0. Теперь у команды Хассабиса более серьёзный вызов — сразиться с лидером мирового рейтинга, обладателем 9-го дана Ли Сэдолем.

«АльфаГо»

Что может знать искусственный интеллект о 3000-летней игре? Что он может рассказать человеку о человечестве? Сможет ли человек противостоять машине?

«Чувственная математика»

Три картины лично представит Екатерина Ерёменко — основатель продюсерской компании EEFilms, режиссёр фильмов, показанных на ведущих европейских каналах, в числе которых ARTE, BBC, ZDF. Лауреат премий многих международных фестивалей, среди которых Приз за лучший научный документальный фильм международного конкурса фестиваля AFO52 и Приз СМИ Medienpreis Немецкого математического сообщества. Её «Чувственная математика» о том, что абстрактная для большинства людей наука в действительности просто другой язык, который используют, чтобы описать этот мир. И она может быть чувственной — фильм состоит из нескольких новелл, по одной на каждое чувство: вкус, зрение, обоняние, осязание, слух и чувство баланса.

«Буквальная геометрия»

В «Буквальной геометрии» автор вновь погружается в неизвестный мир математики. Около 60 исследователей, 20 профессоров из разных городов работают над крупным проектом в научно-исследовательском центре «Дискретизация в геометрии и динамике» Технического университета Берлина. Эта картина о воодушевлении учёных, надежде и разочаровании, конкуренции и признании.

«Озеро Восток. Хребет безумия»

В фильме «Озеро Восток. Хребет безумия» Екатерина отступает от математики, но не изменяет себе в страсти к глубинным познаниям. Эта картина режиссёра приглашает отправиться в путешествие на край земли, где температура воздуха ниже минус 60°C. В фильме перекликаются две линии — история неснятого голивудского фильма по мотивам книги американского фантаста Горварда Лавкрафта «Хребты Безумия» и история о реальном проникновении в подледниковое антарктическое озеро Восток. Здесь царствует зима, страх и храбрость первооткрывателей неизведанных территорий.

«Арктика. Зазеркалье»

Ещё одна картина, действие которой разворачивается в суровых северных условиях — «Арктика. Зазеркалье» режиссёра Антона Соболевского. Кинопроект телеканала «Моя Планета» знакомит зрителя с таинственной жизнью обитателей Белого моря. За богатым подводным миром Севера наблюдают учёные-биологи, рвущиеся в ледяные глубины за разгадкой бытия неизвестных науке видов.

Антон Соболевский, режиссёр фильма «Арктика. Зазеркалье»:

— «Арктика. Зазеркалье» — для всех, мы постарались сделать его действительно научно-популярным. Но если говорить об идеальных зрителях, себе я представляю их так: это увлекающиеся люди, тяготеющие к познаниям и путешествиям (не обязательно реальным), те, кто, посмотрев кино, лезут в интернет за нюансами. Как, собственно, я делаю сам. Почему стоит его посмотреть? Хотя бы потому, что он красивый.

Я ни разу не был в Перми, но этот город постоянно возникает в информационном поле, когда дело касается культурной повестки — выставок, постановок, фестивалей. Пермь в этом плане достаточно искушена. Следовательно, и зритель искушён, тем более недавно здесь проходил фестиваль документального кино «Флаэртиана». Образованный зритель — это всегда проверка на прочность. Поэтому представлять наш фильм здесь будет вдвойне интересно.

«Жизнь с бактериями»

О страстных биологах повествует и картина «Жизнь с бактериями» Станислава Ставинова и Андрея Тимощенко. Главный герой фильма — Андрей Шестаков, руководитель лаборатории микробной биотехнологии МГУ. Летом он вместе с командой колесит по всей стране, от Кавказа до Белого моря, с целью найти и испытать полезных для человека микробов. Но главная детективная история ждёт его в Москве, в лаборатории МГУ. «Жизнь с бактериями» — о трудностях рождения новых знаний.

Фильм стал участником российских и международных кинофестивалей. Обладает призом кинопрессы «За возвращение в неигровое кино стремления к философскому постижению жизни» (кинофестиваль «Россия»), премией «Лавровая ветвь» за лучший научно-популярный, просветительский фильм, Гран-при жюри кинофестиваля «Спасти и сохранить», призом СМИ-сообщества Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа».

Андрей Тимощенко, сорежиссёр фильма «Жизнь с бактериями»:

— В школе мы периодически писали сочинения на тему «Кем я хочу стать, когда вырасту». В некотором смысле, это был срез национального сознания, реальность России, пропущенная через призму детской непосредственности. Большинство мальчиков хотело стать бизнесменами, а девочек — фотомоделями. Кто поглупее писал, что хочет стать киллером (очень уж сильно было влияние телесериала «Бригада»), кто поумнее — чиновниками. Учёным не хотел стать никто. Я не знаю, сможем ли мы при помощи документалистики сдвинуть эту глыбу, хоть немного обратить благосклонное внимание зрителя на современную науку, но попытаться обязаны.

Ещё на этапе замысла фильма я с удивлением понял, что не представляю себе портрет современного российского учёного. Какой он? Носит халат или нет? Сколько ему (или ей) лет? Как мыслит, как говорит? Если вы тоже не вполне отчётливо представляете человека, который в уме конструирует картину нашего будущего — «Жизнь с бактериями» стоит посмотреть.

В России не так много фестивалей научно-популярного документального кино, и совсем уж не много фильмов о будущем. Мы хотели посмотреть на людей, изучающих технологии, которые до неузнаваемости изменят наш мир и нашу жизнь. Тем приятнее участвовать в фестивале, который называется Future. Конечно, на обсуждении после показа нам обязательно скажут, что фильм не о науке. Но очень круто, что такие встречи дают возможность побеседовать с аудиторией, послушать мнения и поделиться опытом.

«Джейн»

Сильный портрет учёного-исследователя можно увидеть в картине «Джейн» — настоящем документальном блокбастере от номинанта премий «Оскар» и «Эмми» Бретта Моргена. Фильм рассказывает историю о работе Джейн Гудолл в Национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании, где она занималась изучением шимпанзе — многими знаниями о приматах мир обязан именно ей. Первые годы её исследований запечатлены на 16-мм плёнку, найденную в архивах National Geographic после 50 лет хранения.

«В какой-то момент я захотела делать вещи, которые обычно делают мужчины, а не женщины», — говорит в фильме Джейн. Деятельность исследовательницы стала своеобразным вызовом научному сообществу. Жажда приключений, искренняя любовь к дикой природе и настойчивость в достижении целей привели её из кабинета ассистента профессора в Восточную Африку. Джейн Гудолл больше 45-лет изучала социальную жизнь и интеллект шимпанзе, основала институт для поддержки заповедника Гомбе, является защитником шимпанзе и мест их обитания по всему миру.

Музыку для «Джейн» написал известный американский композитор-минималист Филипп Гласс. Картина номинирована на 19 премий, включая награду Британской академии кино и телевизионных искусств.

«Мозг: вторая Вселенная»

Любопытно исследование другой пытливой женщины — режиссёра Юлии Киселёвой. В своём фильме «Мозг: вторая Вселенная» она ищет ответы на вопросы: можем ли мы управлять своим поведением, своей физиологией, своим сознанием или мы полностью зависимы от нейронной сети? Герои ленты — учёные и люди, которые попадают в поле их зрения, — дают разные ответы, распутывая сложнейшие механизмы того, как функционирует наш мозг.

Специально для фильма было организованы различные эксперименты. Съёмки проходили в лабораториях МГУ им. Ломоносова, Первом МГМУ им. И. М. Сеченова, НИУ ВШЭ, МГПУ, СПбГУ, на форуме «Открытые инновации».

Юлия Киселёва, режиссёр фильма «Мозг: вторая вселенная»:

— Если бы год назад меня спросили, кому стоит посмотреть наш фильм, наверное, я бы постаралась выделить определённую аудиторию. Но после года показов — в кинотеатрах, киноклубах, на фестивалях и ТВ, в вузах и школах, могу сказать, что смотреть надо всем! Любой человек, если он любознательный, найдёт в фильме что-то новое и познавательное, весёлое и то, что вызывает сочувствие. Единственное, детям я бы рекомендовала лет с 8, не раньше. Всё-таки полный метр и документальный.

От фестиваля я жду прежде всего встречи со зрителями. Мои фильмы неоднократно бывали в Перми на «Флаэртиане», и я получала удовольствие от общения с публикой, которая действительно любит и ценит документальное кино. Замечательно, что появился ещё один «специализированный» фестиваль. Надеюсь, он полюбится зрителям. А для меня как для режиссёра он важен возможностью показать картину ещё в одном городе.

«Киборги среди нас»

Размышление на тему взаимодействия современных машин и механизмов с человеком — фильм «Киборги среди нас» режиссёра Рафела Дюрана Торрента. Картина повествует о совершенствовании человеческих способностей при помощи роботов. Продукты современных технологий внедряют в наши тела, меняя представление о том, что значит быть человеком. Насколько близка наука к созданию киборгов и каковы социальные и этические дилеммы сообщества «новых людей»?

«Квантовая революция»

О зарождении и развитии квантовой физики фильм «Квантовая революция» Венсана Лангуша — режиссёра, художника-аниматора, программного директора фестиваля короткометражного кино в Лёвене и Международного фестиваля документального кино Docville.

Авторы-бельгийцы гордо заявляют, что не было бы никакой квантовой революции, если бы не бельгийский олигарх, содовый король и энтузиаст науки Эрнест Сольвей, впервые собравший лучших учёных мира в Брюсселе в 1911 году, а потом продолжил это делать почти каждые два года. Сольвей умер в 1922-ом, когда споры учёных о новой физике были в самом разгаре, но конгрессы его имени не прекратились, они продолжаются и сегодня, в эпоху, когда квантовая механика прочно и незаметно вошла в нашу обыденную жизнь, а физика готова к новой революции.

«Да будет свет!»

Фильм об учёных-энтузиастах из 37 стран мира «Да будет свет!» канадского режиссёра Милы Аунг-Твин рассказывает историю исследователей, которые работают над созданием установки термоядерного синтеза. Герои картины строят искусственную звезду в деревушке на юге Франции. Мало кто знает, что эта идея впервые возникла на Сахалине в 50-е. Если сегодня она будет реализована, то может открыть путь человечеству к возобновляемой, дешёвой и чистой энергии. А если нет — станет одним из самых крупных научных и политических провалов за всю историю.

«Древности Пермского края. Оханский слон»

Вошёл в программу фильм и о пермских землях — «Древности Пермского края. Оханский слон» режиссёра Милы Кудряшовой. Российская премьера картины состоялась на Международном фестивале документального кино «Флаэртиана» 2018.

200—300 тысяч лет назад на берегах реки, которая сегодня называется Кама, бродили предки мамонтов и слонов. В наши дни рыбаки нашли останки костей этих животных в обвалах крутого камского берега. И началось! Фильм рассказывает, как открытие пермскими палеонтологами останков трогонтериевого слона стало центром социальной инициативы жителей близлежащих сел, деревень и даже краевой столицы.

Программа лекций

• Антропоморфизация искусственного интеллекта. Интерфейс «Человек-машина»

Спикер: Хиротака Осава — японский учёный, кандидат технических наук, доцент университета Цукуба. Тема научного исследования — взаимодействие человека и андроида, антропоморфного робота. Учёный познакомит с новой междисциплинарной областью исследования human-robot interaction и расскажет о японском опыте в этой области. Насколько интегрированы роботы в японское общество? Какие на этом пути существуют барьеры и драйверы?

• Пределы современной науки. Новые оптики «знаниевого» подхода

Спикер: Сергей Борисович Переслегин — физик по образованию, директор Центра управления знаниями Международного научно-исследовательского института проблем управления. Известен как исследователь и теоретик литературы, публицист, социолог, военный историк и прогностик. Также с его именем связан социально-аналитический проект «Миры братьев Стругацких», ему принадлежит авторство более 30 работ по вопросам теории систем и теории стратегии.

• Биологические ресурсы, истоки и пределы развития человеческого общества

Спикер: Николай Казимирович Янковский — советский и российский генетик, специалист в области геномики и биотехнологии, академик РАН. Профессор кафедры генетики и селекции биологического факультета МГУ, профессор МФТИ.

• Связь истории оледенений с эволюцией биосферы

Спикер: Эрик Михайлович Галимов — советский и российский геохимик. Академик РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный профессор МГУ. Директор Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН (1992—2015), ныне его научный руководитель.

• Органические пероксиды: получение, применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве

Спикер: Александр Олегович Терентьев — российский химик-технолог, специалист в области органической и технической химии. Член-корреспондент РАН. Заведующий лабораторией Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН и ВНИИ Фитопатологии, профессор РХТУ им. Д.И. Менделеева. Автор свыше 180 научных работ, из них 30 патентов.

• Открытие Земли. Звёздные часы человечества

Спикер: Александр Олегович Глико — советский и российский учёный-геофизик, академик РАН, профессор физического факультета МГУ, академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН.

• Бозон Хиггса. Что дальше?

Спикер: Валерий Анатольевич Рубаков — советский и российский физик-теоретик, специалист в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц и космологии, академик РАН, доктор физико-математических наук.

• Как математика стала передовой технической наукой

Спикер: Андрей Николаевич Соболевский — доктор физико-математических наук, профессор факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, директор института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук.

• Старение и долголетие в меняющемся мире

Спикер: Алексей Александрович Москалёв — российский учёный-биолог, доктор биологических наук, профессор РАН, член-корреспондент РАН. Заведующий лабораторией молекулярной радиобиологии и геронтологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Автор более 60 публикаций в областях генетики старения, генетики продолжительности жизни, радиационной генетики.

Билетная политика

События в КДЦ кластера «Фотоника» («Часовой завод», Чернышевского, 28) и Кванториуме «Фотоника» (ул. 25 октября, 64) будут бесплатными. В кинотеатре «Премьер» свободный вход будет на ленту об открытии пермских ученых «Древности Пермского края. Оханский слон», картины «Буквальная геометрия» и «Джейн».

Остальные фильмы в киноцентре можно посмотреть по льготной цене: 50 рублей — для школьников, студентов и пенсионеров, 100 рублей — для остальных зрителей.

Билеты можно приобрести в кассе «Премьера» (ул. Пионерская, 17).

Обратите внимание, что некоторые мероприятия требуют предварительной регистрации.

Расписание показов и лекций ищите на официальном сайте фестиваля.