Компетенции будущего: самодисциплина, базовая технологическая грамотность и информационная гигиена

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Прежде всего я хотел бы сказать, что нам придётся учиться всю жизнь. Тем, кому сейчас 30—40 лет, надо психологически настроиться на то, что им ещё придётся сменить две-три профессиональные роли. А тем, кому 15—20 лет, — я думаю, что до десятка. В окружающем нас сегодня образовательном пространстве существует множество обучающих курсов и бесплатного доступного контента, и этим надо активно пользоваться.

Но существует статистика, согласно которой всего 3% тех, кто регистрируется на онлайн-курсы, заканчивают их. Поэтому самодисциплина и работа с личной эффективностью — это тоже один из важнейших кластеров навыков будущего.

Сюда же входит информационная гигиена. Новые технологии расширяют наши возможности, но одновременно втягивают нас в новые форматы, к которым мы можем оказаться не готовы. Я посчитал, что в «Фейсбуке» каждый пятый пост — это реклама, этот контент маскируется под посты друзей, там лишь мелким шрифтом написано «реклама». Ты потребляешь это, оно садится на мозг, засоряет сознание. И в таких условиях информационная гигиена — это один из важнейших фокусов, с которым нужно работать, если вы хотите добиться успеха и оставаться конкурентоспособными, потому что дальше это давление будет только увеличиваться. Мир будет разделяться на тех, кто способен работать с давлением внешних токсичных факторов, и тех, кто плывёт по течению, смотрит телевидение, находится «в матрице».

Становится необходимой способность работать со сложным контекстом. Это языки, это способность коммуницировать в непривычных условиях, это различные психологические растяжки и прокачивание своего мышления. Это работа с когнитивными искажениями — умение отделять зёрна от плевел, факты от информации. То есть по крайней мере стараться понять реальность такой, какая она есть, а не такой, какой тебе пытаются её представить те, кто хочет на тебя повлиять.

Базовая технологическая грамотность — это то, от чего нам никуда не деться. Надо понимать, как устроены технологии, которые формируют будущее: большие данные, квантовые технологии и так далее, хотя бы на уровне научпопа. Просто для того, чтобы не дать впарить себе биткоины, чтобы не попадать на хайп.

И, конечно же, это сквозная компетенция — научиться управлять, основываясь на данных. Вне зависимости от того, в какой области вы работаете, и чем дальше, тем больше это будет требоваться. Где-то без этого уже сейчас просто невозможно.

Следующий важный пункт — это управление коммуникациями. Надо уметь работать и в вертикальной, и в горизонтальной коммуникации. Вертикальная — это более привычная нам корпоративная логика, когда есть директивное управление, понятная иерархия и так далее. Горизонтальная логика — это взаимовыгодные отношения, отношения доверия, в которых приказ не работает, а работает договорённость. Мир будущего будет устроен в гибридной логике, он не уйдёт полностью от иерархии, но возможности, которые даёт развитие технологий, позволяют строить горизонтальные сети, и в выигрыше будет тот, кто умеет в них коммуницировать. Умение собирать и пересобирать команды тоже относится к теме горизонтальных коммуникаций.

Как эти навыки можно получить? Прежде всего надо искать точки компетенции, в которых эти навыки уже сейчас существуют. Предпринимательские команды, в которых это уже есть, — предпринимательское технологическое pro-будущее. И стараться сделать так, чтобы стать для них полезным. Кроме того, обязательно нужно участвовать в конкурсах и олимпиадах, потому что только это даст вам независимую оценку ваших результатов. Оставаясь в привычной среде, человек находится в зоне комфорта, которая может формировать не совсем адекватное представление о его компетенциях. Существует множество международных конкурсов, поучаствовать в которых ничего не стоит, и это будет великолепная обратная связь.