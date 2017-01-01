Проверка на эластичность

Музей современного искусства PERMM открыл музыкальный клуб


Павел Катаев музыкальный обозреватель ИД «Компаньон»
Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Плюсануть
Поделиться

Результаты внедрения ресторатора Бориса Кулинского на консультантскую должность в Музей современного искусства PERMM не заставили себя ждать: 20 ноября здесь был открыт музыкальный клуб Live Stage PERMM, который обещает постоянный поток событий нового для музея формата. Первым на новой сцене выступил мастер фанка, R&B и южного соула Квентин Мур.

музыкальный клуб
Фото: Никита Каменских

Открывая музыкальный вечер, арт-директор музея Наиля Аллахвердиева сказала, что подобное мероприятие — эксперимент, проверка музея на эластичность, на гибкость и растяжимость его событийных границ, на то, насколько он готов принимать новые форматы. По замыслу руководства музея, подобные события должны способствовать тому, чтобы молодёжь приходила сюда не только на выставки, но и просто посидеть, выпить кофе с пирогом, встретиться с друзьями.

Партнёром по организации музыкального вечера выступил Максим Кодолов — один из самых «упёртых» пермских промоутеров, организатор успешных джазовых вечеров в ресторане «Форт Гранд».

Первым на новой сцене выступил Квентин Мур — мастер фанка, R&B и южного соула родом из Остина, штат Техас. На счету Мура шесть альбомов и неплохое положение во внутрижанровых ротациях: так, например, его сингл Natural Sista полтора месяца удерживал лидерство в британском Soul Chart. Музыканту довелось играть с настоящими легендами, в числе которых Chaka Khan, Los Lonely Boys, Бадди Гай, Роберт Глеспер. В Европе и России американец уже не раз бывал с гастролями, и пригласить его в замерзающую Пермь именно сейчас, в конце ноября, оказалось действительно удачной идеей.

Квентин Мур пел и аккомпанировал себе на электрогитаре в классической компании: ударные, бас, клавишные, ритм-гитара. Первую часть сета он составил из собственных вещей вперемешку с R&B-стандартами, в том числе неувядающей лирикой вроде Stand by Me Бена Кинга и Be Thankful for What You Got Уильяма Девона (наиболее известной сегодня в версии Massive Attack из альбома Blue Lines). Лаунж под слаженно сыгранную чёрную музыку с улыбчивым вокалом Мура, да немного вина, мягко согрели публику. Вторая часть выдалась более ритмичной, так что, скажем, за песней Мура That’s My Girl мог последовать кавер на привязчивый хит 90-х What Is Love.

Контактный, почти домашний грув, прозвучавший на открытии Live Stage PERMM, не станет, однако, определяющим для новой сцены. В планах на ближайшие месяцы — выступления молодых российских исполнителей: Монеточки, Гречки, Тоси Чайкиной, группы «Обе две» и др. Стоит надеяться, что для организации этих концертов команде новой и столь нужной городу площадки хватит не только знания аудитории, но и (учитывая последние новости) смелости. Впрочем, ближайший запланированный концерт будет посвящён творчеству музыканта привычного для Максима Кодолова направления — в PERMM выступит британский джазовый вокалист Кливленд Уоткисс.

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

культура Музей современного искусства PERMM музыка Пермский край