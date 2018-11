Проверка на эластичность Музей современного искусства PERMM открыл музыкальный клуб

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Результаты внедрения ресторатора Бориса Кулинского на консультантскую должность в Музей современного искусства PERMM не заставили себя ждать: 20 ноября здесь был открыт музыкальный клуб Live Stage PERMM, который обещает постоянный поток событий нового для музея формата. Первым на новой сцене выступил мастер фанка, R&B и южного соула Квентин Мур.

Фото: Никита Каменских

Открывая музыкальный вечер, арт-директор музея Наиля Аллахвердиева сказала, что подобное мероприятие — эксперимент, проверка музея на эластичность, на гибкость и растяжимость его событийных границ, на то, насколько он готов принимать новые форматы. По замыслу руководства музея, подобные события должны способствовать тому, чтобы молодёжь приходила сюда не только на выставки, но и просто посидеть, выпить кофе с пирогом, встретиться с друзьями.

Партнёром по организации музыкального вечера выступил Максим Кодолов — один из самых «упёртых» пермских промоутеров, организатор успешных джазовых вечеров в ресторане «Форт Гранд».

Первым на новой сцене выступил Квентин Мур — мастер фанка, R&B и южного соула родом из Остина, штат Техас. На счету Мура шесть альбомов и неплохое положение во внутрижанровых ротациях: так, например, его сингл Natural Sista полтора месяца удерживал лидерство в британском Soul Chart. Музыканту довелось играть с настоящими легендами, в числе которых Chaka Khan, Los Lonely Boys, Бадди Гай, Роберт Глеспер. В Европе и России американец уже не раз бывал с гастролями, и пригласить его в замерзающую Пермь именно сейчас, в конце ноября, оказалось действительно удачной идеей.

Квентин Мур пел и аккомпанировал себе на электрогитаре в классической компании: ударные, бас, клавишные, ритм-гитара. Первую часть сета он составил из собственных вещей вперемешку с R&B-стандартами, в том числе неувядающей лирикой вроде Stand by Me Бена Кинга и Be Thankful for What You Got Уильяма Девона (наиболее известной сегодня в версии Massive Attack из альбома Blue Lines). Лаунж под слаженно сыгранную чёрную музыку с улыбчивым вокалом Мура, да немного вина, мягко согрели публику. Вторая часть выдалась более ритмичной, так что, скажем, за песней Мура That’s My Girl мог последовать кавер на привязчивый хит 90-х What Is Love.

Контактный, почти домашний грув, прозвучавший на открытии Live Stage PERMM, не станет, однако, определяющим для новой сцены. В планах на ближайшие месяцы — выступления молодых российских исполнителей: Монеточки, Гречки, Тоси Чайкиной, группы «Обе две» и др. Стоит надеяться, что для организации этих концертов команде новой и столь нужной городу площадки хватит не только знания аудитории, но и (учитывая последние новости) смелости. Впрочем, ближайший запланированный концерт будет посвящён творчеству музыканта привычного для Максима Кодолова направления — в PERMM выступит британский джазовый вокалист Кливленд Уоткисс.