Фальсификация доказательств или Что могут себе позволить налоговые органы

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Есть шутка про выборы: «Фальсификация прошла успешно. Голосований во время нарушений не обнаружено». Но, как оказалось, и налоговые инспекторы не всегда добросовестно выполняют свои обязанности. Так, дело №А40-175533/2017 (решение Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2018) продемонстрировало, как распознать фальсификацию доказательств со стороны налоговых органов.

Из материалов дела следует, что инспекция провела выездную налоговую проверку организации. По результатам проверки налоговый орган указал на отсутствие реальных хозяйственных операций налогоплательщика со спорным контрагентом по предоставлению в аренду транспортных средств и поставил под сомнение поставку материалов. Для полной убедительности налоговый орган представляет в суд массу расчётов, которые после исследования их судом признаются не соответствующими действительности и арифметически искажёнными.

Помимо этого, налоговый орган представил запрос в органы ГИБДД о работе сомнительных транспортных средств. Уже в решении суда первой инстанции выяснилось (далее — цитата из решения): «Так, из материалов проверки следует, что инспекцией данные на эту машину в ГИБДД не запрашивались вовсе». Позже суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали эти выводы и не установили оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы.

В арбитражном процессе вопрос фальсификации доказательств исследуется судом после поступления заявления одной из сторон. В соответствии со ст. 161 Арбитражно-процессуального кодекса РФ доказательство можно не рассматривать в случае, если вторая сторона признает его фальсификацию, но при наличии возражений второй стороны суд обязан принять меры к проверке достоверности доказательства. В частности, назначить экспертизу. АПК РФ не ограничивает судью в перечне возможных мер: в зависимости от обстоятельств суд может любым иным образом проверить достоверность и решить вопрос о принятии к сведению спорного доказательства.

Все три судебные инстанции сошлись во мнении, что привлечение к налоговой ответственности правомерно признано судами недействительным.

Как следует из судебных актов, налоговому органу просто повезло, так как налогоплательщик не стал заявлять о фальсификации доказательств, представленных другой стороной. То ли пожалел инспекцию, то ли был доволен ходом судебного разбирательства и результатом.

Искренне рада за налогоплательщика. Советую и вам не сдаваться! Главное — написать историю последним.

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