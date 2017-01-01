Владимир Чулошников: Мы можем получить рост числа преступлений Депутат краевого Законодательного собрания — о том, почему не стоит сокращать расходы на госпрограммы по безопасности

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— Владимир Вениаминович, вы, как человек, всю жизнь проработавший в органах внутренних дел, считаете ли, что Прикамье сегодня — опасный для проживания регион?

— Пермский край давно перестал быть в лидерах по уровню преступности и сегодня находится на 13-м месте в РФ по количеству зарегистрированных преступлений.

Вместе с тем сама структура преступлений существенно изменилась. Стало меньше корыстных преступлений уголовной направленности. Сегодня, по итогам 10 месяцев этого года, мы видим уменьшение количества краж (на 6,7%), грабежей (на 14,7%), разбоев (на 19,3%). Но при этом продолжают расти экономические преступления: вымогательства (на 29%), взяточничество (на 26%), коррупция (на 21%), мошенничество. Иными словами, выходить с ножом на большую дорогу стали реже, но количество случаев вымогательства, которых с 1992 года практически не было, увеличилось.

Другой тревожащий меня момент. Тренд снижения уровня преступности мы наблюдаем с 2010 года. В 2011—2012 годах, когда экономика была на подъёме, снижение уровня преступности составляло 15—16% ежегодно. Сейчас — только 4,6%. Как мы знаем, все процессы цикличны и постоянного снижения быть не может. Мой опыт подсказывает, что в современных условиях мы можем получить рост числа преступлений.

— С чем это связано?

— Всё просто: экономика. Благосостояние населения снижается, доходы в отличие от цен не растут. Кто-то потерял работу. И люди ищут нелегальные способы заработка. Здесь наша задача как власти — искать способы и подходы, чтобы не допустить роста преступности.

В мире существует такой показатель, как удельный вес раскрытых преступлений. По западным меркам, если этот показатель больше 60%, регион считается привлекательным для проживания и инвестирования. У нас он сегодня — 59,6%. То есть ситуация достаточно благополучная.

Но! Мы создали отдельное министерство, которое отвечает за инвестиции. Намерены строить пятизвёздочные отели и увеличивать количество прямых вылетов. Однако перед тем, как вкладывать деньги в наш регион, любой инвестор поинтересуется, как у нас с безопасностью.

В этой связи очень важно увеличивать количество мероприятий, направленных на профилактику преступлений, увеличивать финансирование госпрограмм. У нас пока на 2019 год по программе «Безопасный регион» запланировано снижение на 118 млн руб. Это неправильно.

— Какие именно мероприятия помогут?

— Их множество, и все направлены на профилактику. По несовершеннолетним, по наркомании, по ранее судимым — в программе всё расписано.

Ранее в крае была хорошая программа сопровождения освободившихся из мест лишения свободы. Она предусматривала их сопровождение, реабилитацию, трудоустройство усилиями различных ведомств и служб, что гарантировало человеку помощь на всех этапах.

Что касается несовершеннолетних, у нас в регионе есть прекрасный опыт. Например, каждый год проводится летний лагерь «На пути героя» для детей и подростков, которые состоят на учёте. В качестве волонтёров туда приезжают ребята, которые сами когда-то состояли на учёте и приезжали в этот лагерь. И здесь очень действенен пример старшего товарища.

Большое впечатление на ребят производили занятия экстремальными видами спорта. Их возили на горные лыжи. Это хороший выплеск нереализованной энергии и адреналина. Лучше пусть он будет направлен в спорт.

Поймите, если ребёнка поставили на учёт в детскую комнату милиции, это не самое страшное. К 18 годам он снимется с учёта, и все про это забудут. Но если он в 16 лет получил судимость — это на всю жизнь. И здесь задача родителей, школы, общества — оказать свое­временную поддержку и предотвратить возможную беду. Нам нужно знать, куда у нас молодёжь движется, и на уровне государства прививать детям объединяющую национальную идею и вечные духовные ценности.

— Что вы делаете в этом направлении?

— Только живое общение! Например, практика проведения в школах Прикамья «парламентских уроков» стала для меня ежегодной. Тему мы выбираем вместе с ребятами и педагогами, ведь со многими школами я нахожусь в тесном сотрудничестве. Например, на урок, посвящённый деньгам и деятельности фальшивомонетчиков, приглашал специалиста УБЭП краевого главка. Ребятам не только рассказали историю денег, но и показали фальшивые, научили их определять. Был у нас урок и о махинациях с банковскими картами. Учили ребят безопасным платежам через интернет. Проводили встречи школьников с прикладными финансистами, которые делились азами бизнеса. И я вижу, что именно практические уроки, применимые в жизни, молодёжи действительно интересны.

Также я с самого основания являюсь членом попечительского совета структурного подразделения с допрофессиональной полицейской подготовкой имени полковника милиции Якова Вагина и принимаю активное участие в жизни школы №136 Перми.

Совместно с советом ветеранов ОВД мы организуем для молодёжи края концерты «Звёзды рядом с нами», где ребята получают возможность узнать о выдающихся прикамцах, живших и работавших рядом с ними.

— Что вы считаете главным достижением в 2018 году?

— Сложный вопрос. Пожалуй, я рад, что в этом году мы смогли возродить традицию встреч с избирателями в особом формате. Они адресные, то есть на одной площадке мы собираем группу людей, которых волнует конкретная тема: допустим, многодетных или людей с ограниченными возможностями. Приглашаем эксперта, который в двух словах отвечает на их вопросы и, главное, даёт алгоритмы, как действовать.

Так, недавно мы провели встречу с жителями микрорайона Паркового по важной для каждого теме ЖКХ. Результатом встречи я остался доволен. Жители получили ответы на свои вопросы, а моя команда выявила наиболее острые проблемы района.

— Кстати, с какой целью вы, милиционер, депутат, вошли в состав наблюдательного совета управляющей компании?

— Пытаясь разобраться в часто поступающих от граждан обращениях, я поневоле стал погружаться в эту отрасль. При этом каждый раз отмечал для себя, что ситуацию вижу достаточно однобоко — лишь глазами возмущённых граждан, претензии которых не всегда являются обоснованными. Стал предпринимать шаги по изучению этого направления.

Поэтому, когда с предложением о взаимодействии на меня вышел Артём Жданов, директор ООО «УК «Альфа», я согласился. Учредители этой управляющей компании создали наблюдательный совет. Главная задача подобных советов — привлечь экспертов из различных сфер и представителей общественности, для того чтобы обеспечить прозрачность работы структуры и иметь возможность учитывать мнение общества. И такие структуры есть при УК в других регионах. Это нормальная практика.

— На решении каких вопросов вы сосредоточитесь в 2019 году?

— Конечно, продолжу работать над законодательными аспектами обеспечения безопасности граждан. Есть ряд идей. Во-первых, хочу предложить, чтобы 20—25% от суммы всех административных штрафов, которые поступают сейчас в бюджет (почти 1,5 млрд руб.), шли на мероприятия программы «Безопасный регион». Кроме того, считаю, что распределять эти деньги должен координационный совет по безопасности при губернаторе, куда входят представители всех профильных ведомств (МВД, МЧС, прокуратура и так далее).

Во-вторых, продолжу работу над вопросами транспортной безопасности и оценкой уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (вокзалы, аэропорты, морские и речные порты, автотранспортные средства).

Сегодня в крае отсутствуют аттестованные силы для обеспечения транспортной безопасности и нет организаций, имеющих лицензию на проведение оценки уязвимости. А например, в Казани ни один рейсовый автобус не выйдет на маршрут, если он не прошёл оценку уязвимости. В Перми же такие ситуации повсеместны. В этом направлении у меня уже есть первые наработки, однако вопросы ещё остались.

В-третьих, буду работать в рамках жилищно-коммунального направления, в которое начал погружаться в этом году.

Ну и конечно же, продолжу общение с подрастающим поколением, ведь добрые дружеские отношения с молодёжью, воспитание молодых людей — наши инвестиции в будущее.