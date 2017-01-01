Успеть до зимы Краевые законодатели готовятся к последней в этом году «пленарке»

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В четверг, 29 ноября, состоится пленарное заседание Законо­дательного собрания Пермского края. На нём депутаты примут в окончательном чтении проект краевого бюджета на грядущую трёхлетку, обсудят возможность Фонда капремонта распоряжаться процентами по счёту, а также создание зелёного пояса Перми.

Больше денег

Главной темой заседания, безусловно, станет принятие проекта бюджета Пермского края на 2019—2021 годы во втором чтении.

Часть поправок, поступивших ко второму чтению, касалась уточнения доходной части краевого бюджета в связи с изменением «схемы» зачисления акцизов на алкоголь и акцизов на нефтепродукты, а также компенсации выпадающих доходов. В результате объём налоговых доходов на 2019 год увеличится на 73,3 млн руб., а в 2020 и 2021 годах — снизится на 672,8 млн и 889,2 млн руб. соответственно.

Также в проекте бюджета минфин отразил субвенции и субсидии, которые сейчас видны в законе о федеральном бюджете, и дотацию на сбалансированность бюджета. При этом, по словам министра финансов Елены Чугариной, это ещё не все средства, которые край может получить из федерального бюджета. Но эти правки правительство края потом сможет внести самостоятельно — путём принятия своих нормативно-правовых актов.

Общий объём субсидий и субвенций Пермскому краю из федерального бюджета в 2019 году составит 14 млрд руб.

Большую часть высвободившихся средств правительство края решило перераспределить в сторону бюджета развития. В частности, предлагается увеличить расходы дорожного фонда на строительство дороги регионального значения Кунгур — Соликамск и дополнительных полос движения в сторону подъёма в Добрянском и Чусовском районах. Также за счёт этих средств Перми собираются дать дополнительные деньги на подготовку к 300-летию: ремонт центральных улиц города и подготовку проекта реконструкции шоссе Космонавтов на участке от Центрального рынка до ул. Плеханова.

Стройка на опережение

Так как в бюджете появятся дополнительные деньги, власти Прикамья предложили начать строительство некоторых объектов на пару лет раньше. Для этого депутаты Законодательного собрания должны принять поправки в перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры. В частности, предлагается внести в список объектов строительство общежития авиационного техникума им. А. Д. Швецова, хирургического корпуса городской клинической больницы им. М. А. Тверье (МСЧ №9), лечебного корпуса с родильным отделением в Орджоникидзевском районе, здания поликлиники в селе Сива и лечебного корпуса центральной районной больницы в посёлке Октябрьском. Также предполагается начать строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса и реконструировать хирургический и лечебный корпуса Пермского онкологического диспансера.

Вопросы капремонта

Депутаты Законодательного собрания также рассмотрят законопроект «О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края». Авторы законопроекта — депутаты Виктор Плюснин и Илья Шулькин — предложили разрешить Фонду капремонта использовать проценты, которые формируются на счетах регионального оператора по остаткам средств граждан, и дополнительные доходы в виде штрафов и пеней. Сейчас использование этих средств никак законодательно не закреплено, поэтому они просто лежат на счетах фонда.

Принятие этого законопроекта позволит экономить средства краевого бюджета. Как сообщил «Новому компань­ону» Илья Шулькин, проценты, которые сформировались на основе средств граждан, нужно направить на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, а дополнительные доходы — на обеспечение деятельности фонда. Например, штрафы и пени можно потратить на увеличение штата регоператора. По словам депутата, сейчас из бюджета финансирование выделяется только на 105 ставок, но из-за увеличения объёмов работ этого количества явно недостаточно. Документ предполагается принять сразу в двух чтениях.

Помимо этого, прокурор Пермского края Андрей Юмшанов предложил ввести для должностных лиц административную ответственность за действия, приводящие к затягиванию актуализации или реализации программы капремонта. За нарушение порядка утверждения краткосрочных планов штраф должен составить 3—5 тыс. руб., а за непроведение или некачественное проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов — 2—3 тыс. руб.

Зелёный пояс

На заседании во втором чтении рассмотрят проект постановления Законодательного собрания «О создании лесопаркового зелёного пояса Перми». В зону «зелёного щита» попадут не только долины малых рек, Черняевский лес и Мотовилихинский пруд, но и территории, которые сейчас не охраняются законодательством. На участках, которые попадут в границы зелёного пояса, будет запрещено строить опасные объекты, жилые дома, разрабатывать месторождения и создавать объекты переработки древесины. Авторы законопроекта считают, что статус «зелёного щита» сохранит городские леса от уничтожения и улучшит экологию краевой столицы.

Первоначально авторы законопроекта хотели принять проект постановления в ходе одного заседания — в октябре. Но после критики со стороны бывшего генерального директора АО «ПЗСП», депутата Николая Дёмкина принятие документа разбили на два чтения. Сейчас документ доработали и уменьшили площадь лесопаркового пояса с 39,1 тыс. до 36,9 тыс. га.

Также депутаты рассмотрят предложение группы депутатов ввести штрафы за проезд гусеничной техники по дорогам общего пользования, законопроект «О присуждении премий Пермского края в сфере культуры и искусства за 2017 год» и утвердят границы со Свердловской областью и Удмуртией.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Главной темой предстоящей пленарной недели остаётся бюджет. Помимо этого, в рамках корректировки перечня объектов капитального строительства считаю особенно важным решение о возведении многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного корпусов Пермского онкологического диспансера. Каждый житель края должен иметь возможность пройти оперативную диагностику и получить качественное лечение.

Традиционно на пленарном заседании пройдёт «правительственный час», в центре внимания — промышленная политика нашего региона. Особенно интересными для себя вижу вопросы, касающиеся господдержки инновационных, высокотехнологичных производств. Опыт успешных территорий России показывает, что сегодня необходима новая модель поддержки и организации производства, связанная с развитием высокотехнологичных секторов. Хочу отметить, что в последние годы краевые законодатели большое внимание уделяют именно вопросам цифровизации экономики в целом и промышленности в частности.

В этой логике важен вопрос о государственной поддержке территорий опережающего социально-экономического развития. На предстоящем пленарном заседании предстоит обсудить и принять законопроект о предоставлении земельных участков на льготных условиях (без проведения торгов) резидентам ТОСЭР, создаваемой на территории моногорода. Напомню, что первая ТОСЭР в Пермском крае была создана в 2017 году в Чусовом. Проводится работа по созданию ТОСЭР в Нытве.

Ещё одна тема — подведение итогов в сфере научных достижений и поощрение мастеров культуры Прикамья. Депутатам будет предложено проголосовать за лауреатов премий Пермского края в области науки, а также в области искусств и культуры. Мне весьма приятно, что в конце года краевые парламентарии могут по достоинству оценить тех, кто вносит значительный вклад в развитие науки, искусства и культуры в нашем крае.