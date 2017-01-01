Силами по воде Чайковский конкурс обрастает скандалами

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Чайковский городской суд на прошлой неделе приостановил, а потом снова запустил конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Истцом, посчитавшим, что при проведении конкурса были нарушены его права, стал экс-заместитель главы Усолья Владимир Горшков. Оппозиционные депутаты в Чайковской гордуме считают, что к обращению в суд Горшкова подтолкнул и. о. главы городского округа Юрий Востриков. Вместе с тем Горшков был одним из организаторов срыва выборов в краевое Законодательное собрание в 2016 году по округу №15, по которому баллотировался первый вице-спикер Игорь Папков.

В своём обращении Владимир Горшков ссылается на то, что объявление конкурса состоялось в тот же день, когда гордума утвердила положение о его проведении. Сам документ был опубликован только на следующий день, и это, по мнению Горшкова, противозаконно. Суд принял иск к производству и 22 ноября приостановил конкурс до вынесения решения. Однако на следующий день, 23 ноября, суд отменил принятые меры предварительной защиты, поскольку «решение Чайковской городской думы (об объявлении конкурса. — Ред.) носит публичный интерес, затрагивает права и интересы неопределённого круга лиц». При этом суд оставил за собой право вновь применить эти меры при рассмотрении дела по существу.

И. о. координатора реготделения ЛДПР Олег Постников, консультирующий оппозиционных депутатов в Чайковском, считает, что отмена конкурса идёт с подачи Юрия Вострикова. Во-первых, первое заседание конкурсной комиссии показало, что он и его заместитель по социальным вопросам Александр Пойлов, который также претендует на пост главы, указали неточные данные в своих документах. Пойлов будто бы неправильно указал свои доходы, Востриков — не упомянул участок под ИЖС. В результате Пойлов якобы имел все шансы выбыть из гонки на этапе проверки документов.

Во-вторых, и. о. главы Чайковского таким образом будто бы тянет время. Пока он не набирает необходимого количества голосов (большинство — 13 из 25 мест, напомним, у критично настроенных по отношению к нему депутатов) и за неделю, на которую приостановлен конкурс, сумеет наверстать упущенное.

У оппозиции при этом нет согласованного кандидата. Изначально ставка была сделана на депутата Законодательного собрания Аркадия Непряхина, однако на участие в конкурсе заявился предприниматель Николай Богданов. Именно он ещё до выборов сплотил кандидатов в депутаты, которых после выборов стали именовать оппозицией.

Как выяснил «Новый компаньон», Владимир Индиевич Горшков, с подачи которого в Чайковском был приостановлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского поселения, — это бывший заместитель главы Усольского района. По некоторым данным, в 2016 году во время выборов в Законодательное собрание Пермского края он вместе с главой района Анатолием Грачёвым чуть было не сорвали выборы в округе, депутатом от которого в итоге стал нынешний первый вице-спикер Игорь Папков. Среди его соперников были инженер-технолог компании «Уралтерем» Виталий Захарченко (ЛДПР) и сотрудник торгового дома «Фуд Трэйд» Тимофей Малинин (КПРФ).

Незадолго до голосования Захарченко и Малинин принесли заявления об отказе от участия в выборах, однако усилиями краевых властей тогда удалось предотвратить снятие кандидатов. Если бы они оба отказались от участия, выборы пришлось бы проводить заново. Есть мнение, что именно Горшков и Грачёв (оба силовики, Горшков, например, подполковник милиции в отставке) были инициаторами «подрывной деятельности».

Сразу после выборов лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил прессе о фактах беспрецедентного административного давления, оказываемого на их кандидата в Пермском крае, и обратился в ЦИК и Генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в округе.

Краевая прокуратура проверила ход проведения выборов и предвыборной кампании и установила, что таких фактов не было. А вот попытка оказания давления на кандидата была, но со стороны регионального отделения партии.

Сам Захарченко пояснил надзорному органу, что в начале сентября его вызвали в прокуратуру Березников для дачи показаний по поводу материалов экстремистского характера, обнаруженных на его личной странице в одной из социальных сетей, о чём он проинформировал замкоординатора реготделения ЛДПР Татьяну Каменских. Она посоветовала Захарченко снять свою кандидатуру с выборов, так как его участие могло негативно повлиять на имидж партии. Территориальная избирательная комиссия проинформировала Виталия Захарченко о материальных последствиях снятия с выборов в случае их срыва (3,5 млн руб.). Поэтому кандидат не написал заявление и взял тайм-аут для того, чтобы осмыслить решение, и на время уехал в посёлок Керчево, отключив сотовый телефон. СМИ тем временем били тревогу, что его похитили (собственно Горшков). Прокуратуре также стало известно о том, что руководство регионального отделения ЛДПР позже обращалось к кандидату с просьбой не снимать свою кандидатуру.

Олег Постников категорически отрицает своё знакомство с Владимиром Горшковым, как и участие в той истории. Говорит, что тогда, напротив, пытался найти кандидата, чтобы предотвратить срыв выборов, и даже написал «заявление в ФСБ с требованием провести проверку по фактам предполагаемого срыва выборов». Он предполагает, что, возможно, двойную игру вела Татьяна Каменских (чтобы занять пост координатора реготделения) и действовала она в интересах третьих лиц. «Может, за спиной и были договорённости, но не согласованные с координатором, — говорит Постников. — Я, наоборот, просил председателя ТИК найти формальные способы отказать в заявлении».

Источники «Нового компаньона» полагают, что краевые власти не были заинтересованы в затягивании конкурса. Напротив, они были нацелены провести его в максимально сжатые сроки (7 декабря в Пермь со вторым визитом приедет полпред президента в ПФО Игорь Комаров, который может обратить внимание на конфликт в Чайковском). Тем более что один раз конкурс уже отменяли (первый раз его объявили ещё в середине сентября, однако впоследствии на основании претензий прокуратуры к положению о проведении конкурса его отменили, а затем, 8 октября, объявили заново после внесения необходимых изменений в документ).

С другой стороны, необходимая поддержка у Вострикова, по некоторым данным, уже есть. Он нашёл понимание у ряда оппозиционных депутатов.

Другой собеседник в администрации Чайковского рассказывает, что частная жалоба от Чайковской гордумы на иск Горшкова была готова ещё 22 ноября, но депутаты направили её в суд только 23 ноября. «Если бы они были заинтересованы в прозрачности и в том, чтобы конкурс завершился как можно скорее, вряд ли они стали бы тянуть, — рассуждает собеседник. — Документ был подписан спикером Александром Русановым в четверг вечером, и они могли успеть».

Политтехнолог Олег Борисенко считает, что в условиях, когда решение о приостановлении отменили на следующий день, скорее всего, «заказчиком» были краевые власти: «Кто ещё может воздействовать на суд, кроме администрации губернатора?» До вынесения повторного определения Чайковским горсудом он высказывал мнение, что теоретически затягивание конкурса могло быть на руку «группе большинства»: у них пока нет согласованной кандидатуры.

Политический консультант Сергей Иванов высказывает несколько версий. С одной стороны, истец Горшков — силовик, а значит, может действовать в интересах Вострикова (тем более что он оспаривает процедурные вопросы). С другой стороны, действующему главе невыгодно «сносить» конкурс. «Кто бы ни оказался во втором туре, Востриков выигрывает», — рассуждает Иванов.

С третьей стороны, Постников убедительно доказывает, что это тоже «не его игра». «Вполне возможно, что это третья сила, которая в непубличной закулисной юридической плоскости пытается повлиять на ход событий в Чайковском, — говорит Иванов. — Возможно, из Удмуртии».

Вместе с тем 26 ноября суд отклонил иск Владимира Горшкова. Комиссия выберет двух фаворитов 27 ноября. Заседание думы намечено на 29 ноября.