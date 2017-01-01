Должники и дороги Судебные приставы «подключились» к камерам фото- и видеофиксации

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Министерство транспорта Пермского края обеспечило взаимодействие единой системы фото- и видеофиксации с банком данных исполнительных производств. Теперь служба судебных приставов сможет ловить должников на дорогах с помощью любой камеры фото- и видео­фиксации. В минтрансе надеются, что это поможет улучшить собираемость налогов и штрафов, а также позволит дисциплинировать водителей по части нарушения ПДД и уменьшить аварийность.

В Пермском крае с 2013 года начала работать единая система фото- и видеофиксации. Она постоянно совершенствовалась, обновлялось программное обеспечение. С сентября нынешнего года стало возможным взаимодействие системы с банком данных исполнительных производств, что позволит приставам подключаться к любой видеокамере Пермского края и автоматически по заранее загруженному реестру номерных знаков обнаруживать в потоке движущегося транспорта автомобили, принадлежащие должникам. По сигналу программы сотрудник ГИБДД останавливает водителя и передаёт документы судебным приставам.

В припаркованном рядом спецавтомобиле службы судебных приставов специалисты устанавливают по базе, почему человек внесён в реестр должников, а также размер долга. После этого ему предлагают погасить долг посредством безналичной оплаты: для этого в машине есть платёжный терминал. Если оценочная стоимость автомобиля соразмерна сумме долга, автомобиль могут арестовать, а потом отправить его на штрафстоянку или отдать на ответственное хранение владельцу. За нарушение правил хранения имущества должнику грозит уголовная ответственность.

С октября 2017 года приставы проводили рейды с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» (передвижная камера фиксации). За восемь месяцев судебные приставы провели 44 таких рейда и составили 129 актов описи и ареста транспортных средств на общую сумму задолженности более 27 млн руб. Благодаря выездным мероприятиям им удалось взыскать 4,8 млн руб. долгов по налогам и 2,4 млн руб. штрафов ГИБДД.

Но использование стационарных камер, размещённых над дорогой и контролирующих индивидуально каждую полосу движения, по словам главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова, является более эффективным. «Эти камеры расширили наши возможности, так как они охватывают практически все участки дорожного движения. Кроме того, теперь мы можем задерживать должников не только на дорогах, но и на стоянках», — пояснил Игорь Кожевников.

На прошлой неделе, 17 сентября, специалисты УФССП по Пермскому краю, налоговой инспекции, минтранса и ГИБДД провели второй совместный рейд. Мероприятие проходило с 14:30 до 20:00 на перекрёстке улиц Чкалова и Куйбышева, в 300 м от комплекса фотовидеофиксации. В ходе рейда приставы выявили 61 должника, составили 10 актов описи и ареста в отношении принадлежащих им транспортных средств на сумму 2,9 млн руб. За день удалось взыскать задолженность по налогам в размере 181 тыс. руб. и штрафы ГИБДД на сумму 72 тыс. руб. Например, полицейские остановили автомобиль человека, задолжавшего 2,3 млн руб. Его машину арестовали, но, так как оценочная стоимость транспортного средства оказалась меньше суммы долга, приставы продолжат работу с должником — выявят его счета и другое имущество. Ещё одного мужчину остановили за долг перед ТСЖ. Должник пояснил, что задолжал 50 тыс. руб., так как недавно купил новую квартиру и не успел заплатить. Пристав арестовал автомобиль и передал мужчине на ответственное хранение. Если через 10 дней он не погасит долг, авто увезут на штрафстоянку и продадут на аукционе.

УФССП планирует проводить такие рейды не реже четырёх раз в месяц. Но так как край большой и всех должников охватить невозможно, цель рейдов — приучить водителей своевременно уплачивать долги и перед выездом на дорогу смотреть, нет ли у них долгов. Посмотреть, являетесь вы должником или нет, можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов.

Заместитель министра транспорта Пермского края Илья Нестеровский сообщил, что на дорогах края уже работает более 200 комплексов фото- и видео­фиксации. В этом году появится ещё 56 стационарных и 50 передвижных комплексов. «Надеемся, что это поможет контролировать водителей, приучать их к порядку и на дорогах, и в вопросах свое­временного осуществления обязательных платежей», — отметил чиновник.