Пермь включает плазмотроны На базе Пермского политеха запустили инновационное производство, аналогов которому нет в мире

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«Мотовилихинские заводы», а вслед за ними и другие промышленные гиганты готовятся использовать уникальные технологии Пермского национального исследовательского политехнического университета в области плазменной металлообработки. Объединение науки и бизнеса стало возможным благодаря созданному под крылом вуза малому инновационному предприятию «Комплексные аддитивные технологии».

Инновационные разработки Пермского политеха и МИП «Комплексные аддитивные технологии» в области сварки по своему значению для мировой промышленности могут сравниться с открытием Николая Славянова 130-летней давности

Фото: Евгений Запискин

В пятницу, 21 сентября, представители «Мотовилихинских заводов» проинспектировали готовность производственной площадки на территории студенческого городка ПНИПУ. За полгода существования пермское МИП «Комплексные аддитивные технологии», созданное при участии известного бизнес-ангела Дмитрия Сутормина, сумело не только открыть первый участок производства, но и наладить контакты с ведущими технологическими компаниями для последующего расширения ассортимента продукции и услуг.

В основе деятельности компании передовые разработки кафедры сварочного производства, метрологии и технологии материалов Пермского политеха. Малое инновационное предприятие, созданное при вузе, специализируется на гибридных аддитивных технологиях, когда процесс послойной производительной плазменной наплавки объединяется с последующей проковкой, что позволяет добиться высоких качественных характеристик готовой продукции. Для этого на предприятии используют собственные плазмотроны, не имеющие аналогов в мире.

Первым партнёром МИПа стали «Мотовилихинские заводы», для которых применение передовых способов сварки — традиция, заложенная ещё в XIX веке начальником завода, изобретателем Николаем Славяновым. Разработку МИП «Комплексные аддитивные технологии» планируют использовать для плазменной наплавки труб, которые гражданский сектор «Мотовилихи» поставляет нефтедобывающей промышленности. По словам директора нефтепромыслового производства ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» Сергея Дедяева, на сегодняшний день перед предприятием стоит задача как минимум в полтора-два раза увеличить производство труб, в связи с чем появилась необходимость поиска новых решений для сокращения издержек и повышения качественных характеристик продукции.

«Сегодня создалась ситуация, в которой мы ищем партнёров по такому виду работ, как наплавка твердосплавных поясков. У нас есть подрядчик, который стабильно с нами работает, но прогресс не стоит на месте. И нам интересно сотрудничать с кафедрой сварки, в том числе для того, чтобы внедрять разработки пермской научной школы», — сказал в ходе инспекции Сергей Дедяев. Он высоко оценил готовность МИПа к запуску совместного проекта, несмотря на то что предприятие было основано лишь в марте этого года.

По словам начальника управления науки и инноваций Пермского политехнического университета Дмитрия Трушникова, спектр возможного применения пермских плазмотронов очень широк, эта технология в перспективе позволит организовать аддитивное производство изделий со свойствами кованого материала, что особенно важно для аэрокосмических отраслей. «Если говорить об использовании наших разработок в аэрокосмических технологиях, а это то, к чему мы стремимся, там себестоимость производства может быть снижена в разы. А главное — можно в разы сократить сроки работ, что для сложных комплексных проектов имеет принципиальное значение», — отметил Дмитрий Трушников.

МИП «Комплексные аддитивные технологии» развивается во взаимодействии сразу с несколькими крупными индустриальными партнёрами — это «Протон-ПМ», Объединённая авиастроительная корпорация, Объединённая судостроительная корпорация и «Рос­атом». «Мы готовы предложить инновационный продукт, который на мировом рынке Россией пока не представлен. Речь идёт о создании оборудования, которое позволит выращивать крупногабаритные металлические детали с помощью плазменных технологий, — говорит руководитель проекта в МИП «Комплексные аддитивные технологии» Владислав Томилов. — Считаю, что стартапы, которые осваивают и перерабатывают наши научные разработки, не только развивают российскую промышленность, но и создают новые стимулы для отечественной науки, двигают вперёд и Пермь, и Россию».