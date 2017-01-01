Приложили подорожный фонд В 2018 году на региональный уровень примут 417 км муниципальных дорог

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На состоявшемся 20 сентября заседании Законодательного собрания Пермского края министр транспорта Николай Уханов отчитался перед депутатами об освоении средств дорожного фонда края. Чиновник рассказал, что к концу года освоение средств фонда составит 97%. Также для улучшения качества дорог в 2018 году минтранс планирует принять в региональную собственность 417,5 км муниципальных дорог с высоким трафиком движения и отдать Росавтодору в 2020—2024 годах автодороги Кудымкар — Сыктывкар, Пермь — Краснокамск, а также Западный и Южный обходы города Перми.

Объём дорожного фонда Пермского края на 2018 год составляет 13,2 млрд руб. Большая часть этих денег выделена на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог регионального или межмуниципального значения — 5,1 млрд руб., или 38,6% от объёма дорожного фонда. Ещё 3,2 млрд руб. направили на строительство и реконструкцию региональных дорог.

В частности, сейчас ведутся работы на таких крупных объектах, как автодорога Березники — Соликамск, строится обход города Чусового, мост через реку Чусовую, вторая очередь Восточного обхода (участок 4—9-й км) и двухуровневая транспортная развязка на пересечении шоссе Космонавтов с ул. Промышленной. Также в следующем году достроят обход посёлка Куеда. Министр пояснил, что это южный выезд в Башкирию, в результате весь транзит идёт через районный центр, что достаточно неудобно. Также министр рассказал об объектах, которые планируется построить или реконструировать в 2019—2028 годах: о Северном обходе Перми, дорогах Барда — Куеда, Кунья — Губаха, Частые — Бабка, Ощепково — Шемейный, трассе ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная и переходе ул. Строителей — площадь Гайдара — ул. Стахановская.

Также министр рассказал о муниципальных дорогах. В 2018 году завершится ремонт дорог Красновишерск — Вая, Нытва — Новоильинский, Сукманы — Уральский, а также строительство моста через реку Вож в Добрянке. В 2019 году в Березниках, в микрорайоне Любимов, появятся межквартальные дороги и реконструируют улицу Новосодовую. В следующем году также завершится капремонт подъезда к Кунгуру и автодороги Мысы — Ласьва в Краснокамском районе. Планируется продолжить реконструкцию дороги Чусовой — Калино — Верхнечусовские Городки. До 2021 года в Перми реконструируют улицу Революции, а до 2023 года — улицу Карпинского.

В 2018 году краевой минтранс планирует принять от муниципалитетов 417,528 км. По словам Николая Уханова, уже заканчивается приём местных дорог в региональную собственность. Остались только Уинский район и Куеда, и, как только муниципалитеты подготовят документы, дороги заберут. Также сейчас власти рассматривают для принятия в региональную собственность транзитный участок дороги через Кизел и дороги в Чердыни и Ныробе. Все эти дороги связывают между собой несколько муниципальных районов или являются выходами в другие регионы, например в Башкирию и Удмуртию. Из-за воздействия транзитного транспорта дорожное покрытие разрушается быстрее, и муниципалитетам трудно его поддерживать в нормативном состоянии. В результате часть дорог, которые ранее передали в муниципалитеты, сейчас находятся в плачевном состоянии. Например, многие жаловались в минтранс и губернатору на состояние дороги Пермь — Ляды. «Это не магистральный объект, но достаточно важный для жителей Пермского района и Перми, у которых там дачи. В своё время дорогу передали из города в региональную собственность. Сейчас там уже заканчивают ремонтные работы, и скоро мы передадим готовый объект обратно городу», — отметил министр.

Кроме того, краевые власти планируют в 2020—2024 годах передать в федеральную собственность автодороги Кудымкар — Сыктывкар, Пермь — Краснокамск, а также Западный и Южный обходы города Перми. Николай Уханов сообщил, что сейчас отрабатывается этот вопрос с Сыктывкаром, чтобы в апреле 2019 года выйти на правительственную комиссию и принять окончательное решение о передаче дорог Росавтодору. По словам министра, передача региональных дорог в федеральную собственность — это федеральный тренд, который позволит Прикамью улучшить качество дорог.

За первое полугодие 2018 года дорожный фонд был освоен на 20%, на 1 сентября — на 35%. На 15 сентября процент освоения составил уже 41%. Министр пояснил, что все дорожные работы имеют сезонный характер и работы оплачиваются после их приёмки. Планируется, что к концу года освоение достигнет 97,2%, или 12,7 млрд руб. Ещё 362,3 млн руб. останутся неосвоенными из-за неполной реконструкции дороги Частые — Бабка (из 13,2 км планируется ввести только 6,2 км), отсутствия заявок на финансирование от муниципальных образований и переноса срока научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Подводя итог своего выступления, Николай Уханов отметил, что сейчас дорожная отрасль стабильно финансируется. «В 2017 году мы отремонтировали порядка 800 км дорог. Наша задача — ежегодно выдерживать эти параметры, тогда дороги края будут в нормативном состоянии», — добавил министр.