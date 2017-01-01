Принесли ответственность Прошедшая пленарная неделя отметилась бурными обсуждениями

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Главными вопросами повестки пленарного заседания краевого Законодательного собрания, прошедшего 24 сентября, стали сохранение социальных льгот женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет, а также поправки в закон о транспортном налоге. Относительно льгот свою позицию озвучили все фракции регионального парламента, а в рабочую группу по доработке ко второму чтению законопроекта о транспортном налоге записалось рекордное количество человек.

Фото: Игорь Катаев

Не касаясь кнопок

Самым дискуссионным на пленарном заседании стал законопроект о внесении поправок в девять региональных законов, направленных на сохранение мер поддержки лиц предпенсионного возраста. Документ планировалось принять сразу в двух чтениях. Кроме того, депутаты должны были поддержать поправки в Налоговый кодекс РФ для сохранения пенсионерам на федеральном уровне льгот по земельному налогу и по налогу на имущество физических лиц.

Ранее фракция «Единой России» предложила поменять в девяти региональных законах формулировку «граждане пенсионного возраста» на конкретный возраст — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, чтобы действующие пенсионеры после повышения пенсионного возраста не потеряли положенные им льготы. В частности, поправки коснутся сохранения права на ежегодные денежные выплаты для ветеранов труда, компенсации на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ, приобретение социального проездного документа и льготу по транспортному налогу. Поправки в ещё три законопроекта должны сохранить социальную поддержку отдельных категорий граждан и педагогических работников, проживающих в сельской местности: они имеют льготы по оплате жилого помещения и услуг ЖКХ и сниженные ставки по заготовке древесины. Также изменения коснутся законов, которые регулируют выплаты лицам, оказывающим противотуберкулёзную помощь, докторам наук и обманутым дольщикам.

В ходе обсуждения обоих законопроектов глава фракции КПРФ Владимир Корсун заявил, что менять региональные законы пока рано, поэтому коммунисты этот проект поправок не поддержат. Лидер регионального отделения ЛДПР Олег Постников, напротив, сообщил, что они проголосуют «за», но, если бы депутаты Законодательного собрания ранее не поддержали федеральный проект о пенсионных изменениях, эти поправки принимать бы не пришлось. Руководитель фракции «Справедливой России» Дарья Эйсфельд выразила сожаление, что их законопроект о поддержке коллег из Госдумы в сохранении существующих границ пенсионного возраста до 2035 года не включили в повестку сентябрьской «пленарки». Депутат отметила, что они подали документ вовремя, и надеется, что в октябре он ещё будет актуален.

В ответ на высказывания лидеров оппозиционных фракций руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Борисовец напомнил, что судьба пенсионных изменений решается в Госдуме, и подчеркнул, что депутаты Заксобрания Пермского края могут лишь сохранить льготы на региональном уровне и поддержать — на федеральном. По его словам, в следующем году в Прикамье на пенсию должны были выйти 34 тыс. человек, и им нужны гарантии по поводу сохранения положенных льгот уже сейчас, а не после принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста на федеральном уровне. В итоге депутат попросил сделать голосование по обоим законопроектам в поимённом режиме, чтобы в случае непринятия инициативы депутаты, которые голосовали против, могли понести ответственность перед теми, кто потерял льготы из-за их решения.

В итоге, несмотря на протест КПРФ, за сохранение региональных льгот депутаты проголосовали единогласно и в первом, и во втором чтении. Дело в том, что члены фракции КПРФ воздержались от голосования и вообще не нажимали кнопки. Кроме того, при голосовании за поддержку поправок в Налоговый кодекс РФ для сохранения льгот на федеральном уровне к ним присоединилась почти вся фракция ЛДПР. Однако заместитель председателя Законодательного собрания Алексей Золотарёв проголосовал «за», а депутат Наталья Луканина нажала кнопку «воздержался».

Поддержать ответственных

Также депутаты поддержали в первом чтении поправки в региональный закон о транспортном налоге. В частности, проект предполагает снижение размера транспортного налога для старых маломощных автомобилей и увеличение почти в два раза ставки для владельцев сверхмощного транспорта. Также в законе предлагалось ввести градацию по сроку службы автомобиля, поскольку с возрастом его цена падает. По мнению авторов законопроекта, это позволит снизить налоговую нагрузку на владельцев недорогих машин и тем самым повысить собираемость налога.

Ранее на заседании комитета по развитию инфраструктуры, которое прошло 18 сентября, разгорелась дискуссия по поводу того, как отразится повышение налога на пассажирских и транспортных перевозках, которые предполагают наличие большого автопарка. Напомним, для автобусов мощностью меньше 200 л. с. ставка налога может повыситься с 48 до 50 руб. за лошадиную силу, а для автобусов мощностью свыше 200 л. с. — с 48 до 85 руб. Для грузовых автомобилей ставка может поменяться, только если транспорт мощнее 150 л. с.: для 150—200 л. с. ставка вырастет с 48 до 50 руб., для 200—250 л. с. — с 58 до 65 руб., а для транспорта мощностью свыше 250 л. с. — с 58 до 85 руб.

В ответ на вопрос депутатов, как повышение налога на транспорт скажется на бизнесе, первый заместитель министра экономического развития Алексей Григорьев напомнил, что ранее краевые власти освободили всех юридических лиц от налога на движимое имущество. По его словам, сумма налога на имущество в отношении автобуса или грузовика несопоставимо выше, чем сумма транспортного налога. «Кроме того, доля транспортного налога в годовых расходах на эксплуатацию большого автобуса или грузовика очень мала и составляет менее 1%. Поэтому рост транспортного налога для предпринимателей будет несущественным», — подчеркнул чиновник.

Уполномоченный по правам предпринимателей Вячеслав Белов, в свою очередь, попросил при повышении транспортного налога для владельцев автобусов и грузового транспорта не забывать о росте акцизов и темпе инфляции, так как вкупе это может даже принести ущерб предприятию. Также бизнес-омбудсмен отметил, что проблемы с уплатой налога возникают не у владельцев старых автомобилей, а у тех, кто не использует свой транспорт ввиду его плохого состояния. В связи с этим Вячеслав Белов предложил при установке ставки налога для владельцев транспорта смотреть, на ходу их авто или нет. В ответ на это заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Олег Акимов сообщил, что тогда нужно будет обязательно подтверждать информацию, поступившую от владельца, о том, используется автомобиль или нет. Но сейчас возможности для проведения подобных проверок нет. Также налоговик отметил, что на самом деле владельцы маломощных автомобилей очень ответственны и платят хорошо, поэтому их нужно как-то поддержать.

В итоге за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 46 депутатов, ещё шесть высказались против. Так как глава фракции КПРФ Владимир Корсун объявил, что коммунисты не будут поддерживать этот документ, можно предположить, что все шесть «противников» изменений транспортного налога — члены фракции КПРФ.

Ставки налога планируется скорректировать между чтениями. Срок подачи поправок установили до 9 октября. Заместитель председателя Законодательного собрания Алексей Золотарёв в подтверждение важности темы даже отметил, что депутаты побили рекорд по количеству записавшихся в рабочую группу по доработке законопроекта: в неё войдут 20 депутатов, девять представителей от правительства края и по одному от администрации губернатора, Контрольно-счётной палаты, государственно-правового управления и управления аналитической и законотворческой деятельности.

Отметим, что на 23-м пленарном заседании Законодательного собрания отсутствовали депутаты Виктор Баранов, Константин Белоглазов, Дмитрий Осипов, Владимир Шатров, Илья Шулькин и Виктор Родионов.