Через край Прикамье презентовало новые туристические проекты на международной отраслевой выставке в Москве

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Делегация региона, в которую вошли представители отрасли и сотрудники минкульта, приняла участие в XXIV Международной туристской выставке «Отдых LEISURE 2018». Её задачей было презентовать Пермский край для туроператоров и потенциальных путешественников. По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, уже сегодня региону поступило несколько вариантов сотрудничества.

Свои предложения на выставке представили около 10 туроператоров и санаториев Прикамья. Кроме того, посетители стенда Пермского края оценили презентации туристского потенциала таких городов, как Чайковский, Кунгур, Соликамск, Березники, Чусовой, Кудымкар. Всего в делегацию вошли более 30 представителей туристической сферы.

«Фишкой» стенда «Пермь Великая» стал зеркальный лабиринт — символ Кунгурской ледяной пещеры. Он пользовался большой популярностью у посетителей стенда. Гости также позировали на фоне Камы рядом с арт-объектом «Счастье не за горами» и исследовали интерактивную карту Пермского края.

Деловая программа включала девять мероприятий. Например, кунгурский пилот Игорь Вертипрахов рассказал о фестивале «Небесная ярмарка» и провёл мастер-класс по основам воздухоплавания. Гости учились устанавливать баланс для летательного аппарата и поражать цель спецмаркером — как это делают пилоты на кунгурских «Воздушных баталиях».

Помимо этого, состоялись викторины и лотереи с розыгрышем призов, связанные с фактами о регионе. А во время презентации проекта «Вкус места» на стенде Пермского края развернулась «коктейльная вечеринка». Гости оценили напитки на основе ягод пермской земли.

За три дня пермскую площадку посетило свыше 1000 человек. Всего же в выставке приняли участие представители 39 стран, в рамках деловой программы прошло более 40 мероприятий.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края:

— Губернатор Прикамья Максим Решетников ставит задачу через туризм повышать и экономический потенциал территорий. Мы готовы предложить целый комплекс интересных туристических тем, связанных с историко-культурным и природным наследием.

Кроме того, для комфортного пребывания гостей региона ведётся активная работа по созданию необходимой инфраструктуры. Это обустройство дорог, ведущих к наиболее популярным местам, строительство новых гостиниц. Разрабатываются новые турмаршруты и проекты. Например, фестивали «Гений места» и «Вкус места». Таким образом, сегодня можно уверенно сказать, что мы не просто конкурентоспособны, мы можем стать лидерами в этой сфере и должны к этому стремиться.

По словам министра, во время выставки представителям региона поступило множество предложений о сотрудничестве в разных направлениях.