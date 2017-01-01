Юрий Моисеенко: Предлагаем Перми то, в чём испытывают потребность горожане Директор группы компаний «Проспект» — о том, как появилась идея строительства многофункционального центра на эспланаде, и о сроках окупаемости проекта

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— Юрий Владимирович, чем Пермь привлекла екатеринбургского девелопера?

— Наш консультант в области торговой недвижимости — московская фирма «Магазин магазинов» — видит именно Пермь как наиболее перспективный рынок для реализации подобного рода проекта. Этим и объясняется выбор.

Впервые мы заинтересовались этим проектом около двух лет назад, а к активной фазе разработки концепции проекта и её согласованию с краевыми властями приступили осенью 2017 года. Площадка выбрана во многом благодаря уникальному местоположению и видовым качествам. Она имеет возможность прямого выхода на эспланаду, возможность соединения эспланады с набережной реки Камы. Кроме того, из МФЦ жителям будет открываться прекрасный вид на самый центр города, а из гостиницы — на Каму. Размер участка позволяет построить уникальный объект, который, мы уверены, станет центром притяжения всех горожан.

— Почему ставка была сделана на торгово-гостиничное наполнение?

— Мы пытаемся предложить городу то, в чём, по нашему мнению, испытывают потребность горожане. А именно — в современном объекте, в котором органично объединены несколько самых востребованных функций. Например, ядром комплекса будут пятизвёздочная гостиница и большая развлекательная зона. Также предусмотрено много ресторанов разного уровня, большой фуд-корт. Будут обустроены две смотровые площадки: одна со стороны эспланады, вторая — наверху гостиницы. Кроме того, будут организованы торговые галереи, соединяющие эспланаду и улицу Монастырскую. Такое сочетание функций и позволит создать знаковый объект для всего города.

— Откуда уверенность, что горожане испытывают потребность ещё в одном комплексе? Их достаточно в городе.

— Компания «Магазин магазинов» провела достаточно подробное исследование рынка Перми, которое показывает, что у города есть резервы для развития. Плюс мы проводили предварительные переговоры с представителями ряда известных торговых марок, которые подтвердили свой интерес к этому проекту. Поэтому у нас есть основания быть уверенными в успешности проекта.

— Что планируется с точки зрения развлечений, того, чего нет в других аналогичных центрах?

— Например, запланировано строительство 10-зального кинотеатра, детского парка аттракционов, экстрим-парка для детей и взрослых, батутного парка. И все эти составляющие будут работать под управлением федеральных операторов.

Отмечу, что такого сочетания в одном месте обширной развлекательной зоны, большого спектра ресторанов, пятизвёздочной гостиницы и торговых галерей не будет ни в одном из существующих проектов в Перми, тем более в центре.

— Можете сообщить, какие федеральные операторы и какие бренды будут представлены в МФЦ?

— Назвать мы их сможем только после того, как подпишем как минимум соглашения о сотрудничестве.

— Известно, что первоначальная концепция была кардинально другой с архитектурной точки зрения. С чем связаны столь заметные изменения?

— Здесь скорее надо говорить о том, что концептуально проект был другим. Насколько мне известно, ранее предполагалось строительство достаточно большого количества офисных помещений. Поэтому и архитектурно проект готовился под соответствующую концепцию. Поменялось содержание и, соответственно, визуальное оформление.

— Можете пояснить, почему именно такие форма, архитектурное решение и цветовая гамма представлены в проекте, чем они вызваны? В чём идея? Например, некоторые архитекторы считают, что ваш проект во многом напоминает современный стадион.

— Обликом сооружения занимается английское архитектурное бюро Twelve Architects. Изначально было не менее полусотни эскизов с разными фасадами и их цветами. После замечаний наших коллег из правительства Пермского края мы внесли коррективы. Существующий вариант — результат длительного поиска и компромиссов. Почему именно так, я сказать не могу. Архитекторы — они художники, и потому совершенно точно видят мир иначе, чем обычные люди. В общем, сколько людей — столько и мнений. Но, повторюсь, всё это тщательно обсуждалось, сегодня результат такой.

— Александр Петров (учредитель ГК «Проспект») во время совещания с губернатором упомянул, что полные затраты на воплощение проекта составят 7—8 млрд руб. Как быстро вы рассчитываете их компенсировать?

— Расчётная окупаемость проекта составляет 10 лет.

— Губернатор Максим Решетников упомянул, что хотел бы, чтобы МФЦ стал частью пешеходного маршрута к набережной. Как планируете это реализовать? И насколько это увеличит стоимость проекта?

— Для того чтобы обеспечить пешеходную доступность, проход от эспланады к набережной, проектом предусмотрена возможность строительства подземного пешеходного перехода под улицей Монастырской. Это позволит, не выходя из комплекса, перейти в так называемый пятый квартал (участок на улицах Окулова и Попова, граничащий со спуском к набережной — ред.).

По поводу увеличения стоимости говорить рано. Могу сказать, что мы уже вложили в проект 5% от запланированной суммы.

— Участок в центре города от улицы Монастырской до улицы Окулова в скором времени может фактически превратиться в гостиничный кластер, где уже есть гостиница «Сити Стар», анонсировано появление гостиницы «Азимут», а на месте ДК «Телта» также запланировано строительство гостиницы, причём пятизвёздочной. Вы тоже делаете ставку на гостиницу. Откуда уверенность в её полной загруженности?

— Могу заверить, что мы провели предварительные консультации, обсуждение нашего проекта с известными гостиничными операторами, являющимися брендами мирового уровня. По итогам этих переговоров могу заявить, что мы уверены в успехе нашего гостиничного проекта.

— Есть ли уже договорённости с конкретным отельером?

— Раскрывать подробности я смогу только после подписания соглашения о сотрудничестве.

Отмечу ещё, что региональные ведомства — Министерство экономического развития и инвестиций, а также Агентство инвестиционного развития — оказывает нам серьёзную помощь в подготовке проекта. Сейчас мы структурируем заявку для получения статуса приоритетного инвестиционного проекта. Надеюсь, на ближайшем совете по предпринимательству при губернаторе она будет одобрена, что, в свою очередь, ускорит сроки реализации нашего проекта.

Справка

Екатеринбургский девелопер — группа компаний «Проспект» в конце августа презентовал проект освоения квартала на месте бывшей кондитерской фабрики «Пермская». Концепция предусматривает строительство многофункционального комплекса, включающего в себя торгово-развлекательную часть, а также пятизвёздочную гостиницу. Здания разновысотные — от 13,4 до 40 м с доминантой в виде 80-метрового отеля. Общая площадь осваиваемой площадки — примерно 31 тыс. кв. м. Предполагаемая площадь зданий — 150 тыс. кв. м.