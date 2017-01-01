Глава кругом В Чайковском стартует процедура выборов мэра объединённой территории

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Депутаты Чайковской городской думы 24 сентября выбрали представителей в комиссию по отбору кандидатур на должность главы объединённого поселения. Оппозиция, занявшая большинство мест в представительном органе, провела только спикера Александра Русанова (ЛДПР) и вице-спикера Алексея Наборщикова (КПРФ). Также в комиссию вошли директор филиала ПАО «РусГидро» — «Воткинская ГЭС» Алексей Бяков, заместитель главы района Александр Пойлов, экс-депутат районного земского собрания, врач Чайковской городской больницы Сергей Поспелов, председатель комитета по правовым вопросам Мария Тараненко. Конкурс по отбору главы будет объявлен уже 27 сентября. Вместе с тем оппозиция пока не определилась с тем, кого она планирует выдвинуть на эту должность. Координатор регионального отделения ЛДПР Олег Постников уверяет, что в обязательном порядке согласует свои позиции с администрацией губернатора.

В прошлую пятницу, 21 сентября, дума Чайковского собралась на своё первое заседание. Напомним, большинство мест в представительном органе (13 из 25) по итогам выборов 9 сентября заняли представители ЛДПР и КПРФ. Юрий Востриков видел во главе объединённого парламента Алексея Бякова. Оппоненты выдвинули кандидатуры Александра Русанова (ЛДПР) и Алексея Наборщикова (КПРФ). Наборщиков в итоге заявил о самоотводе и впоследствии был выбран на должность вице-спикера. Русанова поддержали 13 депутатов. «Александр Русанов возглавлял местное отделение ЛДПР в Чайковском, показал себя как целеустремлённый человек, который готов исполнять задачи, — поясняет выбор оппозиции Олег Постников. — Кроме того, у него финансовое образование».

Перед голосованием единоросс Андрей Глухов предлагал сделать голосование тайным, однако депутаты встали на сторону Алексея Наборщикова, ратовавшего за открытое волеизъявление. Кстати, если бы инициатива Глухова получила поддержку, вполне вероятно, что результаты могли быть иными.

Отметим, что депутатам никак не удавалось приступить к обсуждению вопросов повестки. В самом начале заседания депутат от ЛДПР, журналист Ольга Шестакова попросила перенести рассмотрение 10 вопросов (об избрании председателя, о порядке формирования комиссий, их персональном составе и председателях, а также о положении о Чайковской гордуме, регламенте думы и о порядке проведения конкурса по отбору главы). Она мотивировала своё решение тем, что депутаты не успели ознакомиться с документами, поскольку получили их накануне. Её инициативу поддержали 12 человек, то есть меньшинство. Однако оппозиция настояла на том, что подсчёт был неправильным, и попросила переголосовать, но уже за принятие повестки в целом. Снова 12 голосов. После этого был объявлен перерыв, на котором Юрий Востриков предложил депутатам «собраться с мыслями». «Нет задачи ввести кого-то в заблуждение. У вас будет возможность внести какие-то поправки. Но если не примем сегодня повестку, то нарушится дорожная карта», — заверил глава района. После этого парламент смог приступить к работе, утвердив повестку.

Добавим также, что на заседании депутаты поднимали вопрос оплаты работы спикера. Представитель ЛДПР Андрей Филатов посчитал нужным сделать должность председателя освобождённой. По его мнению, это позволит ему «полностью отдаваться своей работе» (напомним, по инициативе региональных властей председатели дум Чайковского, Кизеловского, Гремячинского, Горнозаводского и Оханского городских округов будут работать на общественных началах). Однако представители администрации сообщили, что на зарплату председателя нужно будет тратить по 1,5 млн руб. в год. За пять лет (срок полномочий председателя) получается 7,5 млн руб. В результате Филатов снял предложение.

Чуть позже депутаты единогласно (24 голосами) утвердили Юрия Вострикова в должности и. о. главы Чайковского городского поселения, а также распределились по комиссиям. В четырёх комиссиях председателями стали представители «Единой России», заместителями — оппозиционеры. В руководстве комиссии по регламенту — ЛДПР и КПРФ, комиссии по экономической политике — «Единая Россия».

Развитие ситуации в Чайковском зависит от того, способны ли стороны идти на компромиссы

Фото: Иван Невгод

На втором заседании, 24 сентября, у оппозиции уже не было большинства (два представителя уехали в запланированный отпуск), и им не удалось перенести вопрос выбора представителей в конкурсную комиссию на другое время. Напомним, в комиссию входит 12 человек, из которых шесть — представители местных властей, шесть — краевых. В итоге от местных властей в комиссию вошли представители разных групп влияния.

Юрий Востриков, комментируя первые итоги работы гордумы, говорит, что «пока все вопросы решаются». «Оппозиция» — это условно предвыборный лозунг. Это люди, живущие на территории, работающие на предприятиях, возглавляющие эти предприятия. Всегда найдётся здравый смысл, чтобы не тормозить принятие каких-то нормативных и иных документов, определяющих развитие территории. Поэтому думаю, что ничего критичного здесь на сегодняшний день нет», — отметил и. о. главы Чайковского. Он добавил, что «люди все грамотные», а профессионалами никто не рождается.

На вопрос, планирует ли он выдвинуть свою кандидатуру на должность мэра, Востриков ответил: «Вполне возможно». Подача документов начинается 27 сентября и продлится до 27 октября. Рассмотрение заявок, по данным «Нового компаньона», намечено на 9 ноября, после чего кандидатуру, выбранную комиссией, будет утверждать гордума.

Олег Постников говорит, что претензий лично к Вострикову у оппозиции нет. У них есть нарекания к работе его команды. При этом он сомневается в способности Вострикова «максимально эффективно» работать с парламентом, в котором большинство мест принадлежит оппозиции, поскольку тот привык к иным методам. Постников подчёркивает, что для депутатов от ЛДПР в Чайковском важно мнение администрации губернатора («оглядка на Куйбышева, 14 не помешает»). Сейчас чайковские оппозиционеры ведут консультации и ищут своего кандидата на должность главы. Среди них есть как местные, так и пермские претенденты.

По данным «Нового компаньона», речь идёт о директоре ООО «РСУ-6», экс-депутате гордумы Андрее Фоминых и депутате Законодательного собрания Аркадии Непряхине. При этом источники в Чайковском опровергают эту информацию. Они, в противовес Олегу Постникову, отмечают, что у большинства депутатов от оппозиции в городе есть личные претензии к Юрию Вострикову: многих он будто бы «обидел» по части бизнеса. Помимо этого, их будто бы не устраивают подходы Юрия Геннадьевича к расходованию бюджетных средств. «Траты на одни и те же объекты проходят сразу по нескольким программам, отчёты сомнительны», — высказался один из собеседников.

Политтехнолог Олег Борисенко считает, что сейчас краевым и местным властям нужно искать компромиссы. «Даже после прошедших выборов Востриков не смог договориться с оппозицией, которую сам вырастил, не смог им ничего предложить и настаивал на своём кандидате. В Чайковском должен появиться новый глава, который сможет договориться со всеми группами влияния. Равноудалённый от всех. Его можно найти в самом муниципалитете — это крупный промышленный центр, и здесь много грамотных менеджеров. Если Востриков останется и не выстроит систему взаимодействия, есть риск, что город будет погружён в конфликты», — говорит эксперт.

При этом перспективы Непряхина Борисенко оценивает пессимистично, отмечая, что Востриков на выборах в Законодательное собрание в 2016 году поддержал человека (считается, что именно он повлиял на исход голосования, в результате которого Непряхин на несколько голосов обошёл председателя Пермского союза журналистов Игоря Лобанова), который «был не его изначально». Шансы выдвижения Андрея Фоминых Борисенко считает незначительными, поскольку тот «всегда сотрудничал с властью».

Политический консультант, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов говорит, что у Вострикова ещё есть шансы сохранить должность. Но всё будет зависеть от позиции администрации губернатора. «Думаю, что ЛДПР будет в конструктивном диалоге с краевыми властями», — полагает Иванов.