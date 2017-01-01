Реклама должна стать составной частью комфортной городской среды

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В сентябре 2018 года на рассмотрение Пермской городской Думы внесён проект о внесении изменений в решение ПГД от 23.08.2016 №171 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Перми». Главным ориентиром для органов местного самоуправления стал ноябрь 2018 года: к этому времени заканчивается действие большинства ранее заключенных договоров на размещение рекламных конструкций. Следовательно, возникала необходимость в проведении новых торгов. В связи с этим схема разрабатывалась поэтапно, и к настоящему времени на части территории города она уже утверждена. В сентябре будет утверждена схема на оставшуюся часть города, в том числе территорию центрально-планировочного района.



После принятия проекта в сентябре в Перми в окончательном виде будет утверждена функционирующая схема размещения рекламных конструкций, в соответствии с которой будут проведены торги.

Большинство договоров, в соответствии с которыми на текущий день размещены рекламные конструкции в Перми, были заключены в конце 2013 года. С тех пор значительно изменилась законодательная база регулирования рекламной деятельности. Так, Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ установил, что наружная реклама в муниципальных образованиях должна размещаться строго по разработанной схеме.

Кроме того, за пять лет, что прошли с момента последних торгов, реформировалось не только законодательство и база подзаконных нормативных актов, но была скорректирована и система государственных стандартов. В частности, ГОСТам теперь не соответствуют отдельные виды рекламных конструкций, например, перетяжки.

Важно отметить, что сегодня заметно изменились представления общества о том, какая наружная реклама должна размещаться в городах. В 2013 году были ещё приемлемы крупноформатные конструкции в центре города, транспарант-перетяжки. Теперь же общественный запрос к внешнему облику решительно изменился.

Разработанная нами схема соответствует законодательству, и в то же время «идет в ногу» с посылом общества. Во-первых, необходима абсолютно четкая систематизация видов рекламных конструкций. Как следствие — избавление города от несоответствующих стандартам транспарант-перетяжек, от крупноформатных рекламных конструкций в центральной части города. Акцент будет поставлен на конструкциях малых и средних форматов в ЦПР. Крупноформатную рекламу мы вынесем за его пределы. Именно таким путём идут многие крупные российские города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Их опыт признается удачным.

Во-вторых, мы хотим выстроить предельно чёткие и прозрачные взаимоотношения между бизнесом, властью и обществом.

После утверждения проекта в сентябре, схема будет опубликована на портале «Управляем вместе». Каждый житель сможет соотнести законна ли та или иная конструкция. В случае её неправомерного размещения — оставить жалобу.

Помимо этого, со своей стороны мы активизируем взаимодействие с органами внутренних дел в части привлечения к административной ответственности за размещение незаконной рекламы, и максимально усилим действия по демонтажу тех конструкций, которые не включены в схему, и не имеют договоров на право размещения.

Введение новых правил в той или иной сфере бизнеса всегда приводит к изменениям в его структуре, и это естественно. Обосновано считаем, что в таком виде предпринимательской деятельности как наружная реклама приоритетом является запрос жителей на то, как город должен выглядеть. Городская среда не должна жертвовать своим обликом ради существующих позиций бизнеса. Наоборот, он должен адаптироваться к тем запросам, которые формулирует город.

Один из важных диалогов между властями и рекламным бизнесом состоялся в рамках круглого стола, прошедшем в Пермской торгово-промышленной палате. Разумеется, мы готовы обсуждать любые предложения представителей рекламного бизнеса и приглашаем их к открытой дискуссии, которая должна вестись на основе аргументированных предложений.

Мы отдаем себе отчёт, что невозможность размещения незаконных конструкций действительно делает блокирует вход на рекламный рынок недобросовестных рекламораспространителей. Но именно это позволяет снизить барьеры для добросовестных участников рынка.