Небо в крестах

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В России тюремная история неразрывно связана с церковной. Эта зависимость усилилась в советский период, когда добротные храмовые постройки приспосабливались под застенки, монастыри превращались в лагеря, а священнослужители попадали в них уже в качестве заключённых. Уголовная эстетика органично интегрировала христианские символы как социально близкие, в том числе и по причине длительного сосуществования на одной территории.

Фото: Сергей Аверьянов

Путешественники, прибывающие в Кунгур из Перми по железной дороге, имеют возможность любоваться прекрасной панорамой. Транссиб огибает старинный купеческий город с запада широкой дугой, и, прежде чем оказаться на вокзале, можно рассмотреть его из поезда. Среди крыш и колоколен возвышается храм из красного кирпича, на фоне относительно благополучной общей картинки он обращает на себя внимание явной заброшенностью и даже некоторой зловещностью. Впечатление не обманчиво. Почти 100 лет церковь находилась на территории исправительной колонии, и попасть в неё могли лишь обитатели учреждения.

Фото: Сергей Аверьянов

Храм называется в честь Рождества Иоанна Предтечи и является частью огромного комплекса Иоанно-Предтеченского женского монастыря. Если взглянуть на Кунгур с воздуха, например из корзины воздушного шара, можно увидеть, что обитель занимает целый квартал. История монастыря началась в 1825 году, когда в Кунгур пришли несколько подвижниц из села Орда, образовав небольшую общину при церкви Иоанна Предтечи. Помимо богослужения они занимались и просветительской деятельностью, обучая жителей грамоте, ремёслам и рукоделию. Под попечительством кунгурских купцов и чаепромышленников община увеличивалась, и в 1868 году указом Священного Синода был учреждён Кунгурский Иоанно-Предтеченский женский монастырь. С той поры активно сооружаются монастырские постройки, общине передана старинная церковь, которая после реконструкции в конце XIX века превратилась в храм Усекновения главы Иоанна Предтечи, более известный в народе как Никольский, по названию одного из его приделов. В начале прошлого столетия монастырь представлял собой огромный комплекс кирпичных зданий с жилыми и производственными помещениями на площади более 4 тыс. кв. сажен. Тут функционировали швейные, ткацкие и иконописные мастерские, свечное производство, сад и тепличное хозяйство, библиотека, аптека, женское духовное училище, воскресная школа, приют для девочек-сирот и богадельня. Число насельниц возросло до 350 человек, обслуживали монастырь более 150 мирян. В 1914 году было завершено сооружение храма Рождества Иоанна Предтечи, он стал последним храмом, построенным в Кунгуре. Эта страница истории приближалась к завершению и вскоре была перевёрнута. Теперь храм, лишившийся четырёх из пяти своих куполов, возвышается из-за тюремных стен, став своеобразным символом города.

Фото: Сергей Аверьянов

В начале 1918 года в Кунгур прибывает Александр Борчанинов во главе отряда ВЧК, начинаются казни горожан, а осенью помещения монастыря занимают красноармейцы под предводительством Блюхера, церковное имущество подвергается разграблению и уничтожению. После Гражданской войны земельные участки, постройки и хозяйство национализированы и переданы ОГПУ, монахини изгнаны, духовное учреждение перестало существовать. Некоторое время в здании храма располагался Дворец физической культуры, а в 1930-м решением президиума Уральского исполкома на основе монастыря организована трудовая коммуна для беспризорных детей и малолетних преступников, спустя три года переименованная в «трудовую колонию». В процессе трудового перевоспитания производились обувь, трикотаж, мебель и даже баяны.

Фото: Сергей Аверьянов

Пенитенциарная система была важнейшей частью экономики Страны Советов, в 1936 году 1300 малолетних воспитанников Кунгурской колонии произвели продукции на 12,5 млн руб. В годы Большого террора население колонии значительно увеличилось за счёт «социально опасных детей осуждённых», то есть детей репрессированных. Это привело к переполнению учреждения, в 1938-м здесь содержались 1717 детей. Чтобы разгрузить колонию, осуждённых, достигших 16-летнего возраста, отправляли в другие подразделения ГУЛАГа, где они трудились наравне со взрослыми.

Фото: Сергей Аверьянов

В 1958 году произошло событие, которое привело к расформированию колонии. Массовые беспорядки, или «бунт», не имеют официальных документальных подтверждений, но местные жители вспоминают, что в один из февральских дней на крышах жилых помещений и на куполе храма вдруг появилось множество заключённых, они были возбуждены, размахивали руками, кричали. Из окон на улицу летели стулья, матрасы, книги и музыкальные инструменты, все подходы к колонии и близлежащие улицы были оцеплены милицией и военными. О подробностях происходившего внутри существует множество легенд и версий, как и о том, чем беспорядки закончились, но, так или иначе, колония для несовершеннолетних была расформирована, осуждённые были отправлены в другие исправительные учреждения, а в бывших монастырских постройках была организована ИТК-30 для взрослых.

Фото: Сергей Аверьянов

Как и их несовершеннолетние предшественники, взрослые заключённые искупали свою вину перед обществом упорным трудом. В промзоне действовало несколько производств, в том числе шинный цех и цех металлообработки, жилая зона вмещала более 1500 человек. Колония пережила Советский Союз и благополучно существовала в новейшей истории. Монастырские постройки на протяжении 90 лет оставались за тюремным забором. Помещения храма Рождества Иоанна Предтечи были разделены горизонтальными перегородками на несколько этажей, где располагались жилые камеры. В Никольском храме (Усекновения главы Иоанна Предтечи) были устроены кузнечно-прессовочный и сварочный цеха, внутренняя рос­пись была безвозвратно утрачена под толстым слоем копоти. В 1990 году Никольский храм был выгорожен с территории колонии и передан РПЦ, его восстановление продолжалось 25 лет. В 2004 году Священным Синодом Московского патриархата было принято решение об учреждении и восстановлении Кунгурского Иоанно-Предтеченского монастыря, ещё через год зарегистрирована религиозная организация. В 2009 году в Кунгур прибывает игуменья Руфина с несколькими монахинями. Монастырские здания были ещё заняты колонией, и они поселились в бывшей просфорне недалеко от храма. В это время активно ведутся переговоры с ФСИН, и в 2014 году ИТК-30 покидает монастырский комплекс.

Фото: Сергей Аверьянов

Кроме производственного оборудования при отступлении было демонтировано и вывезено всё, что имело каку­ю-либо ценность: проводка, двери, оконные блоки и сантехника, включая унитазы, фактически остались только кирпичные и бетонные остовы зданий и плиты забора. Естественно, быстро освоить такой крупный объект РПЦ не в состоянии, поэтому сейчас, спустя четыре года, комплекс имеет тот же вид, что и после отъезда ИТК. Гигантский заброшенный объект в центре города привлекает внимание мародёров и разного рода сталкеров, но тюремные стены препятствуют их проникновению. Девять десятилетий забор и колючая проволока защищали мир от обитателей ИК, теперь же хранят территорию монастыря от внешнего мира.

Фото: Сергей Аверьянов

Восстановление продвигается медленно. Пока отремонтированы часть административных помещений и домовый храм, в котором проводятся службы. Реставрация жилого здания, в котором находились кельи, остановилась, так как выяснилось, что его фундамент практически разрушен, и в таком состоянии находятся все постройки. Главный купол храма Рождества Иоанна Предтечи прохудился, на его ремонт и восстановление четырёх недостающих куполов требуется астрономическая сумма. Большинство зданий промзоны находятся в аварийном состоянии и разрушаются под неумолимым воздействием окружающей среды и времени. В 2016 году на территории проходили съёмки фильма о войне, после них остались деревянные бутафорские виселицы и надписи на немецком, впрочем, они не сильно изменили общую эмоциональную картину.

Сейчас попасть внутрь комплекса возможно, экскурсии по территории проводит катехизатор монастыря Марианна Ивановна Соболевская. Маршрут проложен с учётом требований безопасности, так как посещение большинства построек связано с риском. Во время экскурсии можно осмотреть Рождественский храм, помещение штрафного изолятора, прогулочный дворик и заглянуть в жилые помещения. Пока это неофициальный маршрут, скорее он предназначен для энтузиастов и желающих оказать помощь в восстановлении. Когда и в каком виде монастырский комплекс будет воссоздан, прогнозировать невозможно, но наиболее поучительная его часть, связанная с тюремной историей, без сомнения, должна быть сохранена.

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