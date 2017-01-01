Хохловка — территория возможностей О перспективах развития архитектурно-этнографического музея рассказывают министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский и заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Елена Соснина

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В последнее время много говорят об архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», особенно в связи с отказом Наталии Шостиной проводить фестиваль «Камва». Вячеслав Торчинский и Елена Соснина, курирующие в правительстве края вопросы культуры и туризма, подробно рассказывают о перспективах развития музея.

— Действительно ли в Хохловке существует много инфраструктурных проблем?

Вячеслав Торчинский:

— Вы сами знаете: музей создавался в начале 1980-х годов. Тогда никто не предполагал, что будет такой наплыв посетителей, масштабные массовые события. Инфраструктура территории на это не рассчитана, так что проблемы действительно есть, причём не только с точки зрения приёма посетителей, но и с точки зрения основной функции музея — сохранения и изучения культурного наследия.

То, что Хохловку передали в ведение Пермского краеведческого музея, — совершенно правильное решение. В музее понимают, как демонстрировать объекты, как их содержать. Ведётся научная работа. Но большая реставрация проводилась в последний раз 20 лет назад, и это очень сложная тема — наверное, самая сложная из всего комплекса вопросов по Хохловке. Специалистов по реставрации деревянных сооружений в России единицы, людей с уникальными навыками работы с этим материалом практически не осталось. Это один из камней преткновения.

На территории музея — два объекта культурного наследия федерального значения, 13 объектов краевого значения и несколько музейных экспонатов, не являющихся объектами культурного наследия. В реставрации нуждаются все. Это важнейшая задача, её нужно решать незамедлительно, чтобы не утратить наследие. Да просто чтобы привести постройки в первоначальный вид! Мельница ветряная стоит без лопастей — их сняли для безопасности, а чтобы их вернуть, нужно реставрировать всё сооружение.

Губернатор Пермского края Максим Решетников уделяет особое внимание развитию Хохловки: в конце мая на специальном выездном совещании он поставил задачу развития музея, прежде всего, его инфраструктуры.

В целом ситуация пока не критическая. Мы в течение трёх лет планируем серьёзно вкладываться в реставрацию: часть средств получим из программы по развитию туризма, часть — из бюджета краевого центра охраны памятников, часть сооружений музей реставрирует благодаря своим средствам, вырученным от коммерческой деятельности: уже началась реставрация нескольких объектов.

Сейчас мы намечаем последовательность работ, готовимся к проектированию и экспертизе.

— Много нареканий звучит в адрес сервиса для посетителей...

Вячеслав Торчинский:

— Есть современные требования к сервису. Особенно когда это большая территория, на осмотр которой требуется несколько часов. Людям нужно где-то отдохнуть, нужны кафе и туалеты. Сейчас мы занимаемся проектированием визит-центра — комплекса сооружений, где под одной крышей билетная касса, кафе, большой санузел, сувенирный магазин, информационный центр, конференц-зал.

Относительно места расположения центра было много споров, но решили, что он будет сразу при входе на территорию музея.

Кроме того, приобретаем несколько качественных автономных санузлов, чтобы установить на территории.

В дорожной карте развития музея обозначено и увеличение электрических мощностей. Те мощности, которые там есть сейчас, обеспечивают только освещение. Мы ведём переговоры с ресурсоснабжающими организациями — технические возможности для увеличения мощности есть. Нам требуется где-то 500—800 киловатт, этого хватит на установку дополнительных источников питания для проведения самых разных массовых мероприятий — от концертов до ярмарок.

Сейчас музей готовит техническое задание, и в 2019 году начнутся активные работы.

— До музея ещё надо доехать. Как там обстоит дело с дорогой?

Вячеслав Торчинский:

— До недавнего времени дорога была муниципального, поселенческого уровня, и у сельского поселения, конечно, не хватало средств на её ремонт и содержание. Недавно её передали на краевой уровень, и сейчас дорога активно ремонтируется.

Елена Соснина:

— Будем активизировать водный транспорт: рядом с музеем планируется причальная стенка для малых судов, чтобы из Демидково, Полазны, Добрянки, Ильинского люди могли приезжать на собственных катерах или с группами на прогулочных теплоходах. Санаторий «Демидково» очень в этом заинтересован. Ищем возможность организовать заглубление и расчистку дна — это вполне реально. Река должна стать частью музейного комплекса, это гарантирует увеличение потока туристов.

— Планируется ли какое-то развитие собственно музейной составляющей — новые объекты, оформление территории?

Вячеслав Торчинский:

— Список объектов, которые необходимо и возможно перевезти на территорию музея, уже сформирован краевым центром охраны памятников. Готовятся экспедиции, которые должны оценить состояние памятников, спланировать их перемещение. Количество объектов на территории Хохловки увеличится не только за счёт больших строений: будем искать аутентичные качели, колодцы и другие подлинные элементы деревенской жизни прошлых лет, которые уцелели в Пермском крае.

Елена Соснина:

— Очень большие планы по благоустройству территории. Будем оформлять дорожки, освещение на всей территории, стилизованные скамейки, смотровую площадку. У нас серьёзные планы по рекультивации природной среды. Вместе с сельхозакадемией будут разработаны посадки аутентичных для этих мест растений, которые могут стать «фишками» этого музея. Должны быть не только рукотворные, но и природные привлекательные особенности Хохловки, чтобы там можно было любоваться цветами или золотой осенью.

— Помнится, когда музей только открылся, там можно было отдох­нуть, искупаться, устроить пикник. Понятно, что на территории музея не стоит устраивать пляж, но жаль, что у его посетителей нет такой возможности. Всё-таки это поездка за город, на природу, в очень красивое место. Она должна быть не только познавательной, но и рекреационной.

Елена Соснина:

— Совершенно правильное рассуждение! Мы тоже думаем об этом. На территории музея будет несколько лаунж-зон с беседками. Они, конечно, не для пикника, а для того, чтобы отдох­нуть, посидеть с ноутбуком. Что касается полноценного пляжного отдыха, то рядом с музеем есть частные территории, где это можно организовать, и мы ведём переговоры с бизнесом, стараемся заинтересовать предпринимателей. Наше дело — организовать поток туристов, а бизнес должен воспользоваться этим.

— Что можно сказать о событийном наполнении музея? Есть ли какой-то большой проект, который займёт место «Камвы»?

Вячеслав Торчинский:

— Мы готовим Хохловку для того, чтобы у креативного сообщества были такие возможности, а придумывать проекты — не задача минкульта. Наша функция — не генерировать идеи, а создавать механизмы, технологии, условия для возникновения культурных проектов. Удачный пример — программа «Пермский край — территория культуры». Ей уже больше 10 лет, и она по всей территории края создаёт поводы для гордости жителей, оставляет зримые доказательства своей результативности. Это важная находка. Будем её развивать. Нужны ещё подобные находки для появления новых авторских проектов.