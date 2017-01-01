Цифровизируй это Как с помощью блокчейна регулировать очередь на получение жилья

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В Перми во второй раз прошёл цифровой форум. По замыслу его организаторов, он должен стать постоянно действующей площадкой для диалога между представителями предприятий, производителями оборудования и программного обеспечения, органами госвласти и научным сообществом. Участники мероприятия рассказали о влиянии цифрового прогресса на общество, обсудили последние разработки в области физической и информационной безопасности и поговорили о технологиях, которые уже сегодня меняют бизнес. Например, о беспилотном вождении автомобилей, искусственном интеллекте, виртуальной и объединённой реальности.

Именно так выглядит компьютер размером с кредитку от компании Intel (на фото — слева)

Фото: Олег Кошкарёв

Организатор Пермского цифрового форума — группа компаний «ИВС» в Пермском крае — приурочил мероприятие ко Дню программиста, 13 сентября. «Мы проанализировали ситуацию, и стало понятно, что все подобные сообщества были организованы даже не то что не пермяками, а нероссийскими компаниями. Эта ниша была занята глобальными зарубежными производителями, многие из которых уже ушли с российского рынка. Не только в Пермском крае, но и, как выяснилось, в соседних регионах — Кировской области, Удмуртии — нашлось много желающих, простых «технарей», «айтишников», готовых обменяться мнениями, найти новых партнёров. Так пришла мысль создать Пермский цифровой форум», — рассказал Николай Новиков, коммерческий директор группы компаний «ИВС».

Принципиальных изменений структура нынешнего форума по сравнению с прошлым годом не претерпела. Акценты в этот раз были продиктованы текущей ситуацией, которая сложилась на рынке. Это прежде всего информационная безопасность и возможность импортозамещения отечественной продукцией. Среди представленных на мероприятии компаний присутствовали такие крупные игроки рынка, как Intel, D-Link, Xerox, IBM.

Например, компания Intel на своём демостенде показала компьютер размером чуть больше обычной пластиковой карты. «Intel всегда ассоциировался у потребителя прежде всего с процессорами, но впервые в истории их продажи составили менее 50% от всего оборота в 2017 году», — отметила Тамара Рау, специалист по развитию продаж компании Intel. Драйвером технологической революции, по её мнению, является IP и интернет вещей. Именно поэтому цифровой гигант намерен в ближайшие годы сосредоточить свои ресурсы не только на «железе», но и на таких стратегических направлениях, как программное обеспечение, беспилотное вождение автомобилей (к слову, невозможное в отсутствие сетей Интернет пятого поколения 5G), искусственный интеллект, виртуальная и объединённая реальность.

Фото: Олег Кошкарёв

В условиях санкций российский бизнес, работающий в сфере IT-технологий, не только сумел быстро адаптироваться к экономическим реалиям, но и вывести на рынок новые конкурентные продукты. О некоторых своих новых решениях рассказала группа компаний «Конфидент», представляющая Санкт-Петербург. «Конфидент» стали одними из первых в России, кто разработал и внедрил свои продукты в области защиты информации, а среди важных партнёров группы компаний — Министерство обороны РФ.

«Сегодня с уверенностью можно сказать о том, что бизнес не боится использовать российские продукты, и у нас в Пермском крае есть коммерческое предприятие, которое по своей инициативе переходит на импортозамещающие продукты, есть госорганы, которые служат «полигоном» для внедрения таких продуктов. Мы совместно с разработчиками российского программного обеспечения понимаем, как заместить почти любой продукт, в том числе и американской разработки», — отметил Николай Новиков.

Сегодня цифровые технологии находят своё применение в таких сферах, которые к цифровизации, казалось бы, имеют довольно опосредованное отношение. Например, с помощью блокчейна, как оказалось, можно создавать и регулировать очередь на получение жилья, рассказал заместитель руководителя ДИС по развитию бизнеса группы компаний «ИВС» Артём Круглов. Биткоин, по его словам, это первое, но далеко не единственное применение технологии блокчейн: «Важно понимать, что применение такой технологии должно быть основано прежде всего на доверии компаньонов, партнёров друг к другу».

Говоря о развитии отрасли цифровых технологий в Пермском крае, заместитель министра информационного развития и связи региона Александр Маслов заметил, что Пермский край находится на высоких позициях. «У нас есть сильные вузы, которые готовят хорошие кадры. Есть крупные IT-компании, такие как ЗАО «ЭР-Телеком», которые как раз «потребляют» очень много интеллектуального ресурса, создают потенциал в работе для старшеклассников. Им не нужно будет переезжать в другой регион, когда они получат специальность. Тем более что власти разного уровня сегодня стараются эту тенденцию всячески поддерживать. Нет сомнений, что присутствие Пермского края на IT-рынке будет только расти», — резюмировал чиновник.