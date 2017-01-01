Парк мусорного периода «Буматика» построит в Прикамье второй экотехнопарк

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Глава Лысьвы Александр Гончаров и директор ООО «Буматика» Сергей Чудинов подписали концессионное соглашение о создании экотехнопарка Лысьвенского городского округа сроком на 30 лет. Общий объём инвестиций составит 426 млн руб. Первый мусоросортировочный комплекс и комплекс по заготовке и хранению вторичного сырья в рамках концессионного соглашения будут построены до 1 сентября 2019 года. Планируется, что экотехнопарк позволит перерабатывать порядка 55% отходов из Лысьвенского, Чусовского, Губахинского, Горнозаводского, Гремячинского муниципальных районов. Эксперты считают, что это позволит решить на этой территории некоторые проблемы, связанные с мусором, и повысить доходы бюджета Лысьвы.

Экотехнопарк в Краснокамске

Экотехнопарк построят на территории Лысьвенского лесничества. Общая площадь участков составляет 25,57 га. Ожидается, что через экотехнопарк будет проходить 80 тыс. т отходов в год, из которых будет извлекаться 15 полезных фракций.

Участки обработки отходов будут иметь четыре очереди, каждая из которых сможет перерабатывать до 20 тыс. т. На такой же объём будут рассчитаны участки заготовки и хранения вторичного сырья. Предприятие планирует перерабатывать более 55% отходов: 30% — производство техногрунтов, 20% — стеклобой и 5% — вторсырьё для производства пластика, картона, бумаги и металлов. С учётом индексации объём валовой выручки концессионера составит около 120 млн руб.

Запуск объекта в эксплуатацию будет поэтапным: до 31 декабря 2019 года начнёт работу первая карта участка захоронения отходов, до 1 сентября 2019 года появятся первый мусоросортировочный комплекс и комплекс по заготовке и хранению вторичного сырья, а до 31 декабря 2025 года будет запущен участок компостирования отходов.

Срок соглашения (30 лет) покрывает полный жизненный цикл объекта — от строительства и запуска в эксплуатацию до закрытия и рекультивации участков захоронения. Согласно территориальной схеме обращения с отходами, комплекс будет обслуживать Лысьвенский, Чусовской, Губахинский, Горнозаводский, Гремячинский муниципальные районы. Сейчас в каждом из этих районов функционирует одна свалка, там нет современного полигона, отвечающего требованиям санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, отсутствует налаженная система раздельного сбора отходов и эффективная система использования вторичного сырья. С запуском технопарка отходы будут перерабатываться и в законном порядке утилизироваться. Поэтому экотехнопарк позволит решить многие проблемы с отходами в этих территориях.

«Строить полигоны — неперспективно, — считает генеральный директор ООО «Буматика» Сергей Чудинов. — Кроме того, строительство экотехнопарков — это федеральный вектор. Их создание по всей стране предусмотрено Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, утверждённой распоряжением правительства РФ в январе 2018 года. В отличие от краснокамского экотехнопарка, где сначала был открыт полигон, а потом появилось всё остальное, здесь, напротив, сначала будет осуществляться переработка, а потом появится полигон. Это место в Лысьве максимально подготовлено для инвестиций. А в рамках концессионного соглашения у нас есть гарантии их возврата в виде выручки».

Как отметили в Министерстве природных ресурсов Пермского края, создание экотехнопарка Лысьвенского городского округа, который в том числе будет заниматься переработкой отходов, обеспечит создание системы управления отходами на территории муниципального образования. Это приведёт к уменьшению образования несанкционированных свалок, в частности в лесах, а также обеспечит сбор и утилизацию вторичного сырья.

Начальник управления экономики Лысьвы Никита Федосеев пояснил, что работа по концессии началась в начале 2018 года, идеи создания межмуниципального полигона обсуждаются уже около 10 лет. За это время власти муниципалитета подготовили все необходимые нормативно-правовые акты, а территориальная схема по обращению с ТКО позволила реализовать концессию.

По словам Никиты Федосеева, данное соглашение даст Лысьве минимум 50 рабочих мест и более глубокую переработку отходов. Вследствие этого местные предприятия смогут использовать продукты, производимые экотехнопарком, в частности пластик. Возведение такого крупного объекта также будет способствовать загрузке предпринимателей, которые работают в сфере строительства. Кроме того, городской округ получит обособленное подразделение в формате экотехнопарка. Это позволит получать в бюджет Лысьвенского городского округа часть поступлений от налога на заработную плату.

Проректор по науке и инновациям ПНИПУ, доктор технических наук, автор территориальной схемы по обращению с ТКО Владимир Коротаев говорит, что у ООО «Буматика», единственного в Пермском крае и одного из немногих в стране, есть практический положительный опыт создания экотехнопарка. «С точки зрения логистики, если было удобно свозить всё на полигон в Лысьве, то будет удобно и везти в экотехнопарк. Кроме того, так как после строительства экотехнопарка на полигон будут свозить меньше мусора, это только повысит экономическую эффективность всей терсхемы», — добавил эксперт.

Заведующий лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ Дмитрий Андреев считает, что в целом создание экотехнопарка в Лысьве — неплохое решение, так как раньше здесь вообще не было переработки. По словам эколога, когда мусор собирается в единый контейнер, перевозится в одной машине, прессуется и так далее, очень много полезных фракций теряют свои функции. Из-за этого на сортировке, по данным исследований, можно выделить совсем небольшой процент полезных фракций — 6—10%. Если же проводить сортировку на местах, начиная с образования отходов, то можно будет перерабатывать и утилизировать вплоть до 100%. «Это огромная разница, и нам нужно именно к этому стремиться. Но как промежуточный этап это не так уж и плохо. Государство уделяет огромное внимание этой проблеме, принимается много законов, вкладывается очень много денег, поэтому нужно ждать более значимых результатов. Пока у нас вся отрасль не перейдёт на хотя бы частичную переработку, экологическая ситуация не изменится», — пояснил Дмитрий Андреев.