Альтернативы, автобусы и гарантии На пленарном заседании заксобрания в окончательном чтении примут ряд общественно важных законопроектов

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На очередном заседании парламента Пермского края 20 сентября депутатам предстоит рассмотреть сразу несколько знаковых вопросов уже во втором чтении. Например, парламентарии рассмотрят вопрос о выделении средств на модернизацию транспортной системы города Перми и предоставлении денежной выплаты в качестве альтернативы земельному участку для многодетных семей. Кроме того, планируется внести изменения в ряд региональных законов, чтобы женщины 55—60 и мужчины 60—65 лет после повышения пенсионного возраста не потеряли положенные им льготы. Документ собираются принять сразу в двух чтениях.

Инвестиции в транспорт

Депутаты рассмотрят во втором чтении поправки в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Например, депутатам предстоит принять окончательное решение о выделении средств на приобретение в краевую собственность объектов по адресу ул. Локомотивная, 18. Здесь, напомним, планируется построить современный транспортно-пересадочный узел с новыми железнодорожным и автобусным вокзалами, а также создать коридор проектируемой дороги по улице Строителей. Также 45 млн руб. планируется заложить на покупку 100%-ной доли в уставном капитале ООО «Уральский институт дорожного проектирования», чтобы создать на его базе государственного проектировщика. Эта мера, по мнению инициа­торов, позволит сформировать единый подход к технологии производства работ, ускорить процесс подготовки проектно-сметной документации и внесения изменений в документы на этапе производства строительно-монтажных работ, а также сэкономить на стоимости контрактов порядка 30—40%.

Общая сумма поправок составила около 3,6 млрд руб. Основные источники пополнения бюджета: увеличение поступлений с налога на прибыль — около 2 млрд руб., налога на имущество — 916 млн руб. и доходы от упрощённой системы налогообложения — 769 млн руб.

Между чтениями в документ было предложено внести новые расходные статьи. В частности, краевое правительство предложило передвинуть с 2019-го на 2018 год 693,5 млн руб., выделяемые в дорожный фонд Пермского края, в связи с опережением графиков. Ещё 222,5 млн руб., заложенные на приобретение объектов завода им. А. А. Шпагина (здесь планируется создать культурный кластер по примеру «Винзавода» и «Флакона» в Москве), предлагается перенести на 2018 год, так как компания «Ремпутьмаш», которая освобождает производство уже с 2014 года, перевезёт остатки своих мощностей до конца 2018-го.

Также во время подготовки проекта закона ко второму чтению правительство планирует предусмотреть в бюджете края порядка 1,059 млн руб. на три года. В конце августа депутаты Пермской гордумы проголосовали за выделение из бюджета Перми в течение трёх лет по 350 млн руб. для обновления путей и подвижного состава.

На выделенные средства «Пермгор­электротранс» закупит 92 современных автобуса и почти три десятка трамваев. Помимо этого, по 233 млн руб. ежегодно будет направляться на модернизацию трамвайных путей. В августе «Пермгор­электротранс» уже объявил торги на пять автобусов.

Председатель Ассоциации перевозчиков Пермского края, руководитель ООО «Междугородные автобусные перевозки» Олег Сасунов говорит, что частные компании тоже купили около 20 автобусов такой же марки, что собирается приобрести «Пермгорэлектротранс». «Всё равно это будут отечественные автобусы, а они примерно одинакового класса. Поработаем, увидим, какова будет цена этого решения для бюджета Пермского края и города Перми», — говорит эксперт.

Право выбора

Также в четверг заксобрание планирует принять во втором чтении проект изменений в региональный закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям». Ранее Совет муниципальных образований предложил разрешить территориям, где есть проблемы со свободной землёй, обеспеченной инфраструктурой, в качестве альтернативы предоставлять многодетным семьям единовременную денежную выплату. Инициаторы поправок считают, что принятие законопроекта позволит снизить социальную напряжённость, так как в густонаселённых районах, таких как Пермь, Пермский район и Березники, очередь на получение земли может растягиваться на несколько лет.

На прошлом пленарном заседании председатель Совета муниципальных образований, глава Пермского района Александр Кузнецов отметил, что обес­печение одного домовладения инженерной инфраструктурой в Перми стоит минимум 1,7 млн руб., а в сельской территории, например в Пермском районе, — 1,2 млн руб. Поэтому человек, получивший деньги, может самостоятельно приобрести участок на вторичном рынке там, где уже есть вся инфраструктура.

Решение о предоставлении компенсации будет приниматься в зависимости от того, есть такая необходимость или нет. Размер выплаты будет определять представительный орган местного самоуправления. По словам Кузнецова, формулы для расчёта размера компенсации, а также фиксированного или рекомендованного значения нет вообще. Величина выплаты зависит от длины очереди и размера бюджета муниципалитета.

Поправками уточняется, что альтернативой предоставлению земельного участка может быть только единовременная денежная выплата. Ирина Ермакова, председатель РОО «Многодетные Пермского края», считает, что это будет способствовать уменьшению количества ожидающих в очереди своего земельного участка. Главное, чтобы методика расчёта компенсации была понятна получателям. При этом эксперт отмечает, что есть семьи, которые финансово готовы к строительству дома, а есть семьи, которые ждут землю, чтобы в дальнейшем продать её и решить свои финансовые вопросы (ипотека, кредит на недвижимость). Для последних процесс получения живых денег растянется: сначала они должны будут купить земельный участок, потом продать его с согласия органов опеки и только потом закрыть ипотеку. Именно поэтому, по мнению Ирины Ермаковой, это ограничение — не самое лучшее решение. «С другой стороны, в закон всегда можно внести изменения, учитывая запрос целевой аудитории», — добавила председатель РОО «Многодетные Пермского края».

Кроме того, в текущей редакции законо­проекта теперь сказано, что в случае, если на земельный участок право общей долевой собственности членов многодетной семьи не было зарегистрировано в течение 12 месяцев со дня предоставления земельного участка по причине отказа (бездействия) членов многодетной семьи, решение о предоставлении земельного участка утрачивает силу. Ирина Ермакова пояснила, что эта норма понятна и необходима, так как значительное количество участков не регистрируется, и это, конечно, возмущает те семьи, которые ожидают своей очереди. Регистрация права собственности, в свою очередь, влечёт возникновение обязательств собственника: налоговые платежи, соблюдение назначения участка и другие.

Также ко второму чтению члены рабочей группы по доработке законопроекта уточнили некоторые моменты, касающиеся предоставления земельных участков. Например, исключили норму, предусмат­ривающую предоставление земельного участка только при наличии письменного согласия всех совершеннолетних членов многодетной семьи. Авторы поправки аргументировали это тем, что дети могут служить по призыву или учиться в образовательных учреждениях в других субъектах Российской Федерации. Ирина Ермакова считает эту поправку разумной. «Действительно, если член семьи отсутствует по уважительной причине, регистрация права собственности затруднительна, так как необходимо оформление доверенности, а это дополнительные расходы. Но как это будет работать на практике, покажет время», — отметила эксперт.

Положенные льготы

Заксобрание рассмотрит предложения фракции «Единой России» об изменении ряда региональных законов. Депутаты предложили поменять в региональных законах формулировку «граждане пенсионного возраста» на конкретный возраст — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Эта мера необходима для того, чтобы люди предпенсионного возраста не потеряли положенные им льготы после внесения изменений в пенсионное законодательство.

Пакет поправок коснётся девяти крае­вых законов. Часть поправок направлена на сохранение права на ежегодные денежные выплаты для ветеранов труда, компенсации на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ, приобретение социального проездного документа и льготу на транспортный налог. Ещё три законопроекта касаются социальной поддержки отдельных категорий граждан и педаго­гических работников, проживающих в сельской местности: они имеют льготы на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ и сниженные ставки по заготовке древесины. Также изменения коснутся законов, которые регулируют выплаты лицам, оказывающим противотуберкулёзную помощь, докторам наук и обманутым дольщикам. Документ планируется принять сразу в двух чтениях.

«Нужно скорректировать темпы освоения бюджета в инфраструктурных направлениях»

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Одним из ключевых вопросов повестки станет отчёт минфина об исполнении краевого бюджета за первое полугодие текущего года. Проведём предварительную оценку и анализ финансовой устойчивости краевой казны, по итогам которых примем рекомендации по качественному исполнению бюджета.

Среди положительных результатов исполнения бюджета нужно отметить рост его доходной части. Так, за первое полугодие 2018 года поступил 61 млн руб. Основное перевыполнение было достигнуто по поступлениям налога на прибыль организаций — это 25,3 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступ­ления от данного вида налога увеличились на 24,7%.

Бюджет края был и остаётся социальным. Следует отметить неплохое исполнение расходных обязательств в образовании, медицине, культуре. Однако такие показатели не во всех отраслях. Сегодня нужно разобраться в ситуации и скорректировать темпы освое­ния бюджета в инфраструктурных направлениях. Например, в сфере дорожного строительства и ремонта.

Разговор об этом будет продолжен в рамках «правительственного часа», который будет посвящён теме освоения средств краевого дорожного фонда. Одним из главных вопросов станет обсуждение работ по проектированию и строительству дорог местного значения. Учитывая, что депутаты очень активно участвуют в формировании перечня по строительству и реконструкции дорог, стараются «держать руку на пульсе», особенно по дорожным объектам в своих избирательных округах, следует ожидать содержательного и интересного разговора.