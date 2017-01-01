Налог на «роскошные» лошадиные силы В четверг депутаты Заксобрания Пермского края рассмотрят и, скорее всего, примут в первом чтении инициативу о новых ставках транспортного налога

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В конце августа группа депутатов внесла законопроект об изменении ставок транспортного налога. В частности, предлагается снизить размер транспортного налога для «старых» маломощных автомобилей и почти в два раза поднять ставку для владельцев сверхмощного транспорта. По мнению авторов законопроекта, это позволит снизить ставки для владельцев недорогих машин и пополнить дорожный фонд для ремонта автомагистралей.

Фото: Константин Долгановский

Шаг к прогрессивной шкале налогообложения

Ставки транспортного налога на территории Пермского края не менялись с 2010 года. За этот срок инфляция достигла 82%, а размер ставок для мощных машин, например свыше 300 л. с., на территории края оказался значительно ниже, чем в других субъектах Приволжского федерального округа, и меньше размера, максимально допустимого Налоговым кодексом РФ.

При этом сейчас в законе нет градации по сроку службы автомобиля. Поскольку цена автомобиля с возрастом падает, депутаты предложили постепенно снижать ставку налога в зависимости от возраста автомобилей.

Помимо этого было решено сделать более детальную разбивку ставок — применять вместо шага в 50 л. с. шаг в 25 л. с. Это позволит сделать нагрузку более гибкой и избавиться от резких скачков в ставках налога между близкими по мощности автомобилями.

Проект поправок в закон о транспортном налоге будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании заксобрания уже в сентябре. Предполагается, что поправки в закон вступят в силу 1 января 2019 года.

Если законопроект примут в текущей редакции, налоговая нагрузка снизится почти для 45% владельцев автомобилей. Это транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л. с. и старше пяти лет, от 150 до 175 л. с. независимо от возраста и от 175 до 200 л. с. старше пяти лет. Ещё для 17% собственников легковых автомобилей нагрузка не изменится: новые с мощностью двигателя до 100 л. с., старше 15 лет с мощностью 100—125 л. с. и новые с мощностью двигателя от 175 до 200 л. с. Таким образом, в выигрыше оказывается самый массовый сегмент налогоплательщиков.

Значительное повышение ставок транспортного налога затронет автомобили только мощностью более 275 л. с. Например, для автомобилей свыше 300 л. с. ставка вырастет на 30%. По данным Министерства экономического развития, в Пермском крае таких автомобилей мало, порядка 2%.

Также предлагается увеличить ставки для владельцев дорогих и мощных мотоциклов и «предметов роскоши», не являющихся основным средством передвижения (яхт, катеров и снегоходов). Таким образом, распределение налоговой нагрузки станет более справедливым, считают авторы законопроекта. При этом ставки налога для автомобилей с мощностью более 200 л. с. всё равно останутся ниже, чем во многих других регионах России, и будут далеки от максимальных. Например, на дорогие автомобили от 300 л. с. ставка в Пермском крае равна 58 руб. за лошадиную силу, а среднее значение по ПФО составляет около 137 руб. Депутаты, в свою очередь, предложили сделать нормативы даже ниже, чем в ПФО, — 135 руб.

Социальный аспект

Ещё один важный момент законодательной инициативы — будут сохранены все действующие льготы по транспортному налогу. Сейчас только половину положенной суммы для машин мощностью до 100 л. с. платят женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. Эта льгота ранее была привязана к пенсионному статусу, но в связи с предстоящим повышением пенсионного возраста её привяжут к конкретному возрасту. Кроме того, полностью освобождён от уплаты налога на авто до 100 л. с. один из родителей (опекунов) многодетной семьи, если речь идёт о легковых и грузовых автомобилях до 150 л. с. или автобусе до 200 л. с. Таким образом, внесённый законопроект учитывает интересы ветеранов, инвалидов, малообеспеченных граждан, многодетных семей.

В Пермском крае транспортный налог является целевым, средства от него поступают в дорожный фонд, из которого финансируются ремонт и реконструкция дорог. Их качество зачастую вызывает справедливое негодование водителей. Дорожная инфраструктура края страдает из-за долгого хронического недофинансирования. Ситуация стала меняться к лучшему в последние год-два. Поэтому принятие законопроекта позволит увеличить налоговый потенциал бюджетов муниципальных образований примерно на 413 млн руб. в год и направлять больше средств на дорожные стройки.

Региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Борисов считает, что это несравненный плюс. «Сегодня в крае реализуются два крупных партпроекта — «Городская среда» и «Безопасные дороги», которые получают большой объём финансирования из федерального бюджета. Но денег всё равно недостаточно, и дополнительное финансирование положительно повлияет на улучшение качества комфортной среды», — пояснил Михаил Борисов.

Один из авторов законопроекта, руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников отметил, что 413 млн руб. в год — это хорошие деньги для муниципальных бюджетов. Они позволят органам местного самоуправления формировать и исполнять свои программы. Тем более что в прошлом году примерно в пяти муниципалитетах был дефицитный бюджет.

По словам Постникова, около 50% машин в Пермском крае — это автомобили мощностью до 100 л. с. В основном это отечественный транспорт. Его владельцы — это, как правило, бюджетники или люди с небольшими доходами. «Собираемость налога снижается, так как люди не понимают, почему они должны платить больше, если рыночная стоимость автомобиля падает. Мы предложили сохранить ставку для новых автомобилей на прежнем уровне и сделать снижение на каждые пять лет на один рубль за лошадиную силу. Это мотивирует владельцев старых автомобилей, которых больше всего в муниципалитетах, платить налог на транспорт и пополнять бюджет. А налог на дорогие машины, в свою очередь, даже позволит выйти в плюс», — пояснил депутат.

Олег Постников уверен, что в первом чтении законопроект примут легко. Но ко второму чтению документ могут скорректировать с учётом широкого общественного обсуждения.