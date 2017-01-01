Фигаро здесь, Фигаро там… В Екатеринбурге в четвёртый раз прошёл фестиваль-марафон «Безумные дни»

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В уик-энд 7—9 сентября все бегали. В Перми — на марафоне, а в Екатеринбурге… тоже на марафоне: там прошёл традиционный забег на небоскрёб «Высоцкий», а также на фестивале. «Безумные дни» — удивительный пример фестиваля классической музыки, который даёт нагрузку в первую очередь ногам. Названный в честь великой французской комедии, фестиваль заставляет зрителей почувствовать себя её героем и постараться быть, как Фигаро, одной ногой здесь — другой уже там.

Октет Sirba (Франция)

Фото: Георгий Мамарин

«Безумные дни» — придумка и детище знаменитого французского продюсера Рене Мартена, организатора крупнейшего в мире фортепианного фестиваля Ла Рок д’Антерон, европейского импресарио Святослава Рихтера. В начале 1990-х годов он как-то побывал с сыном на концерте рок-группы U2 на стадионе, где собралось около 30 тыс. фанатов. Увидев эту толпу, Мартен за­думался, как привести юных меломанов к классической музыке, и придумал новый фестивальный формат, рассчитанный на энергичных, мобильных людей. С 1995 года фестиваль «Безумные дни» ежегодно проходит в Нанте, в многозальном концертном комплексе, где за неделю музыканты дают 365 концертов — по числу дней в году. Позже к этой истории присоединились Токио и Варшава, а в 2015 году фестиваль впервые прошёл в Екатеринбурге.

В чём же заключается изобретённая Мартеном технология? Концерты короткие — по 45—60 минут, они непрерывно сменяют друг друга на восьми близко расположенных площадках. Все билеты продаются по одной и той же цене — в Екатеринбурге это 200 рублей. Нынешний фестиваль в Екатеринбурге состоял из 111 концертов, в которых приняли участие более 600 музыкантов из девяти стран и которые прослушало около 35 тыс. гостей!

Для меломанов такой формат — настоящее раздолье: можно за какую-то тысячу рублей побывать на симфоническом концерте семьёй из пяти человек, скажем, вечером в пятницу, а потом спокойно поехать на дачу, а можно, преисполнившись спортивным духом, настроиться на настоящий марафон и попробовать одолеть 20, а то и 22 концерта за уик-энд!

Фото: Георгий Мамарин

Самое сложное тут — сделать выбор и составить персональную программу: всё такое вкусное! Всё хочется! Свердловская филармония даже предлагает скачать специальное приложение для смартфона, чтобы разработать идеальный маршрут и не забыть паузы для перекусов и приятного времяпрепровождения на площади перед ТЮЗом, где во время фестиваля идёт параллельная — бесплатная — фестивальная программа под открытым небом: мастер-классы, кинопоказы и фуд-корт.

Понятно, что «Безумные дни» не предполагают высоких гонораров для исполнителей, поэтому созвездия культовых имён от этого фестиваля никто и не ждёт. Это не фестиваль раскрученных персон, а фестиваль открытий, потому что Рене Мартен собирает музыкантов молодых, очень талантливых и виртуозных и в то же время незаигранных, не отдыхающих на лаврах. Зритель может быть уверен в высоком уровне всех исполнителей (за этим следит Мартен лично), но в то же время каждый находит собственных фаворитов.

На нынешнем фестивале зрители в превосходных степенях отзывались о французском пианисте Жонасе Вито, тонко исполнившем произведения Бетховена, Грига, Листа и Вагнера. Когда молодой пианист через пару лет станет мировой звездой, екатеринбуржцы смогут с гордостью говорить о себе как о его первооткрывателях. Абсолютный восторг вызвали выступления британского духового квартета Palisander: в арсенале четырёх прелестных молодых флейтисток — более 100 инструментов самого разного калибра, с которыми они управляются бойко и виртуозно. Невозможно было не начать пританцовывать во время выступлений французского октета клезмерской и цыганской музыки Sirba.

Фото: Георгий Мамарин

Для пермских зрителей приятным событием стало выступление скрипачки Елены Корженевич, которая солировала в концерте московского барочного ансамбля Musica Viva и которую пермяки помнят как вундеркинда из музыкальной школы №1 и по привычке называют «наша Лена». «Наша Лена» не подкачала — вызвала крики «Браво!» после исполнения скрипичного концерта Феличе Джардини.

Рене Мартен говорит, что Екатеринбург подошёл для проведения «Безумных дней» не только благодаря наличию восьми близко расположенных залов с хорошей акустикой, но ещё и благодаря собственному филармоническому оркестру, который достойно влился в международную программу и возглавил её. Вскоре после Екатеринбурга «Безумные дни» пройдут в Варшаве, и оркестр Свердловской филармонии будет играть и там тоже.

Каждый год Мартен придумывает тему фестиваля. Нынешняя звучала как «К новым берегам» — речь шла о музыке изгнания, о тех композиторах, которые вольно или невольно покинули родину и отправились к новым берегам. Тема эта исследовалась не формально, а очень глубоко, то и дело концертные программки заставляли зрителей задуматься. К примеру, ансамбль барочной музыки Ricercar Consort исполнил программу из произведений Генделя и Баха. Зритель должен был сам понять, как различия в музыкальной стилистике связаны с различиями в судьбах композиторов: Бах и Гендель родились в один и тот же год, в одной и той же стране — Саксонии, однако первый всю жизнь прожил на родине, а второй бесконечно переезжал из одной страны в другую.

В программе фестиваля — самая разная музыка: симфоническая, камерная, старинная, этническая… Ничего суперэкстравагантного, всё очень комфортно. Для «продвинутых» меломанов даже слишком комфортно: маловато непривычного, практически нет современной сложной музыки, за весь фестиваль прозвучала лишь одна премьера — оратория екатеринбургского композитора Ольги Викторовой «Исход», написанная по заказу фестиваля.

«Безумные дни» — совершенно особое музыкальное приключение. Залы заполняет предельно демократичная публика: о каких каблуках и платьях в пол может идти речь, если из одного зала в другой приходится перемещаться буквально бегом? Дабы не затягивать паузы между концертами, во всех залах закрыли гардеробы, и зрители прибегали на свои места прямо в курточках. Здесь было много молодёжи, но ещё больше — типичных филармонических старушек, обрадовавшихся доступным ценам.

Сложнее всего пришлось иногородним зрителям, которые кроме фестивальных концертов намеревались посетить ещё и выставки в Ельцин-центре, раз уж добрались до Екатеринбурга. Встречаясь вечером в зале, хвастали, кто что успел, делились впечатлениями. Такое их количество, как во время «Безумных дней», вряд ли где ещё получишь.

Следующий фестиваль «Безумные дни в Екатеринбурге» пройдёт 29 августа — 1 сентября 2019 года. Его тема — «Путевые заметки».

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