Путь к многомерному миру Пермяки, побывавшие на «Острове 10—21 », рассказали о перспективах развития страны до 2035 года

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Этим летом во Владивостоке прошёл интенсив по ускоренной образовательной программе подготовки кадров для цифровой экономики и Национальной технологической инициативы (НТИ) «Остров 10—21». В нём приняли участие технологические предприниматели, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, отвечающие за цифровую экономику, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин. По данным Агентства стратегических инициатив, на конкурс подали заявки 8 тыс. человек, из них 1 тыс. прошли отбор. Пермяки, участвовавшие в проекте, утверждают, что «Остров» глобально перестроил их восприятие мира, и собираются не только воссоздать элементы креативной территории в Прикамье, но и найти здесь свою тысячу единомышленников.

«Остров 10–21» собрал тысячу молодых людей, чтобы «подумать о будущем»

Фото: Денис Голованов

Подводя итоги, «островитяне» попытались коротко сформулировать основные тезисы, которые они вынесли из своей необычной практики:

1. Мы получим новую технологическую революцию, неважно, на базе каких технологий это произойдёт. И опять увидим картинку, которая была в начале XIX, а затем XX века: право на труд надо будет снова заслужить. Потребуются новые навыки. Их придётся получать каждый день. Раньше человек, который менял работу каждые три года, имел подточенную репутацию «летуна». Сейчас он выглядит странно, но уже по другой причине. Это значит, что специалист уже не растёт.

2. Не будет стабильности в трудоустройстве, она не потребуется. Проектная работа, которая в последнее время выходит на первый план, предполагает, что команда подбирается под конкретную задачу и существует до её решения. Затем формируется другая задача, которая потребует уже новой команды.

3. Эта ситуация позволит человеку быть свободным в выборе: либо работать в тот или иной период времени, либо уделить внимание себе или детям. В проектной команде можно заработать столько средств, что их должно хватить на определённое время, которым человек может распорядиться в соответствии со своими потребностями.

4. Работая в одном проекте, человек развивается, переходит в другой проект на новые позиции, с другой ролью и другим функционалом. Таким образом, он всё время растёт, хочет он этого или не хочет.

5. Человек обладает определённым пулом навыков. Чем их больше, тем легче встроиться в любую профессию, добавив определённых знаний, которые сейчас получить несложно. Знания устаревают очень быстро. Навыки чуть медленнее. То, что определяет конкурентоспособность, профессиональную, экспертную и интеллектуальную живучесть, — это мышление. Попытка «поставить» мышление на должном уровне — это попытка обезопасить себя от постоянной неопределённости.

6. Будущее станет ещё сложнее. И в технологическом, и в человеческом, и в интеллектуальном аспектах. Чтобы быть конкурентоспособными и востребованными, надо повышать свой уровень сложности таким образом, чтобы конкурент не мог до него дотянуться. Это можно сделать и за счёт мышления, и за счёт технологий, и за счёт компиляции технологического и человеческого аспектов. Мир будет многомерным, к этому надо быть готовым.

«Мы начнём жить по-другому, когда люди перестанут быть просто потребителями»

Наталия Зинеман, руководитель лаборатории инновационных технологий изобретательства «Лети!»:

— На «Острове» я увидела умных, мотивированных людей, которые, собравшись вместе, могут генерировать огромное количество прорывных идей. Раньше у меня было представление, что можно по верхушкам набрать некую информацию и с этим «капиталом» жить. Но команда учёных, выступавших перед нами, наглядно продемонстрировала, что чем глубже знания, тем содержательнее результат. И я, имея высшее экономическое образование, решила осуществить давнюю мечту — поступить в магистратуру университета на отделение нейробиологии. Я поняла, что это на самом деле возможно.

Ещё одно сильное впечатление — синергетический эффект от совместной деятельности креативных людей. К примеру, взять любой «урок», где дают немного теории, а затем предлагают решить задачу, с которой ты никогда прежде не сталкивался. В этот момент сообщество совершенно незнакомых друг с другом людей, разбившись на несколько групп, берётся за её решение. И через два-три часа появляется несколько вариантов, очень разных, но приводящих к нужному результату. И ты понимаешь, что у любой самой сложной проблемы есть масса вариантов решений, причём не требующих особых затрат времени. Это настоящая магия: пришёл ни с чем, а уходишь с реальным проектом. И так на протяжении каждого дня. Это был невероятный опыт.

Я верю, что изменения, о которых нам рассказывали учёные, точно наступят. Причём очень скоро. Картина примерно такова: множество процессов автоматизировано. Я, как руководитель, увидела, что, по большому счёту, функция управленца может просто отпасть за ненадобностью.

Кроме того, нам показали новые формы образования, поскольку уже сегодня от человека требуют наличия новых качеств и компетенций. Он должен управлять своими знаниями. Например, сама по себе математика может быть кому-то неинтересна. Но если человеку для решения конкретной задачи потребуется математический аппарат, он легко справится с изучением предмета.

Картина здравоохранения будущего выглядела совсем фантастично, но впечатляюще. Первоначальный приём доктора предлагается заменить неким устройством, снимающим с помощью датчиков всю информацию о физическом состоянии пациента и выписывающим рецепт. А сама система уже доставляет на дом лекарства с помощью квадрокоптера.

Лауреат Нобелевской премии 2010 года российско-британский учёный Константин Новосёлов рассказывал о вариантах использования графена в разных отраслях. Например, в гражданском строительстве, где можно ускорить возведение объектов, улучшить качество и кардинально поменять архитектуру окружающей городской среды.

Главный вывод, к которому я пришла: каждый человек должен более глубоко изучать любой интересующий его предмет, тогда появится больше представлений о том, как его применить в реальной жизни. Мы начнём жить по-другому, когда люди перестанут быть просто потребителями, переключившись на созидание. И мы на самом деле услышали множество разных мнений, увидели человеческий капитал, который реально существует здесь и сейчас. Все эти люди говорят на одном языке.

В крае я бы начала с формирования сообщества, групп по интересам, чтобы люди получали необходимые им знания на базе семинаров, конференций, встреч с экспертами. И просто могли общаться. Если уже сейчас начать что-то делать, Пермь начнёт меняться в соответствии с нашими представлениями о будущем.

«Не надо нести с собой багаж прежних знаний и прикрываться ими от чего-то нового»

Роман Гадиатулин, руководитель компании «Траектория времени»:

— Для меня мотивацией участия в проекте были слова координатора Национальной технологической инициативы Дмитрия Пескова: «Забудьте всё, о чём вы знаете, и посмотрите на мир свежим взглядом». Он говорил о том, что не надо нести с собой багаж прежних знаний и прикрываться ими от чего-то нового.

Мне пришёлся по душе сам формат — полный отрыв от текущей деятельности. Это было прикольно: лето, возможность выключиться из привычного процесса и полностью загрузить мозг новой информацией.

Ещё один важный момент — о пользе стресса. Занятия заканчивались ближе к полуночи, но заснуть сразу было невозможно, поэтому ночью я бегал, подводя итоги дня. Обучение вообще часто связано с подобной нагрузкой: чем выше стресс, тем лучше усвояемость.

Для тех, кто что-то хотел получить от таких практик, изменилось многое. Прежде всего в голове: образ мыслей, восприятие мира.

Посмотреть, что будет в 2035 году, — это конкурентное преимущество «островной» системы относительно всех остальных. Участникам удалось подняться над сегодняшней реальностью, раздвинуть рамки горизонта.

Условно говоря, нам показали, что при планировании застройки микрорайона мегаполиса неплохо было бы представить, что будет через несколько лет происходить в стране в целом. Если кто-то планирует цепочку поставок на рынок определённого продукта, то хорошо бы понять, что прогнозируется в перспективе на уровне отрасли. Многомерность, желание рассматривать многие вещи с разных сторон — очень ценная история.

Плюс все участники посещали школу технологий системного мышления. Из творческо-философских встреч я вынес следующее: самое ценное, что есть в жизни, — это осознанность, концентрация и внимание к деталям. Это особенно чувствуешь в ситуациях, когда теория каждый день применяется на практике.

Те, кто называет нас немного сумасшедшими, на самом деле тоже хотят поехать на «Остров» в следующем году. Они всерьёз задумались над тем, что бы совершить такого, чтобы успешно вписаться в это сообщество.

На самом деле это непросто. Два с половиной месяца претенденты на поездку проходили разнообразные испытания, тестирование, учились, чтобы усвоить минимальные азы программирования для «обучения» роботов, разобраться, что такое цифровая экономика, блокчейн и многое другое.

Массу информации для размышлений дали визионерские лекции, когда, сидя рядом, обсуждали будущее нобелевский лауреат, долларовый миллиардер и между ними — чиновник. Во всей этой картине был просто сгусток противоречий. Эти люди — представители разных вселенных. И Дмитрий Песков пытался сложить этот пазл, чтобы получить некий синергетический эффект. Разрыв между мирами, который был виден невооружённым глазом, сначала вызвал внутреннее возмущение. Но в результате оказалось, что дискуссия была не зря. Из противоречий тоже можно сделать немало выводов.

Сообщество единомышленников нужно не только сформировать, но и задать ему вектор развития — смотреть в будущее, хотя бы до 2035 года. Нужно вовлекать новых людей, специалистов других регионов, студентов и школьников. Когда мы «варимся» внутри региона, внутри элит или каких-то групп, влияющих на принятие решений, мы всегда идём тем же путём, которым уже шли.

«Хочешь такое будущее? Делай его!»

Егор Мухин, заместитель директора по коммерческим вопросам и организации гастрольной деятельности Пермского академического Театра-Театра:

— Первое впечатление от «Острова» — пионерлагерь для взрослых. Первый вывод: при фантастическом объёме стресса и изобилии новой информации физическая активность просто необходима, чтобы успокаивать мозг. Именно на «Острове» я осознал разницу между мозаичным и калейдоскопическим мышлением, которые характеризуют два подхода к получению знаний. Калейдоскопический — это когда информация даётся кусочками, которые переворачиваются при определённых условиях «с ног на голову». Мозаичный — это когда все блоки информации тесно связаны между собой, все спикеры и люди вокруг говорят об одном и том же, но с разных точек зрения. Тогда человек получает многомерную картину одного явления. Идёт ли речь о философских категориях, рынках Национальной технологической инициативы или глобальных трендах в инновациях, неважно. Картинка получается объёмной, и становится ясно, с какой стороны подойти к решению той или иной задачи.

При этом понятно, о чём говорит каждый из участников, какие интересы он преследует и как с ним построить взаимодействие максимально выгодно. На «Острове» собралась тысяча человек, каждый из которых знал в лучшем случае десяток людей из своего окружения. Постоянно приходилось знакомиться с новыми людьми: в день намечалось в среднем пять лекций, и каждый раз это была новая аудитория. С незнакомцами надо было договориться, чтобы вместе строить будущее. Это фантастический стресс. Понимаешь важность присутствия в команде коммуникаторов, готовых поддерживать общение с разношёрстной массой.

Плюс скорость утрамбовывания новых знаний. Стресс заставляет очень быстро отбрасывать всё ненужное. Фамилии преподавателей в этом контексте не важны. С каждого занятия в голове остаётся до 15 тезисов, которые тут же находят применение, в работе и не только.

Выбор спикеров — нелёгкая задача. Это похоже на витрину в хорошем магазине, где всё вкусно. Хочется попробовать, но знаешь, что съешь что-то одно. Они все классные. И все — легенды.

Мы часто говорим: чтобы понять проблему, надо подняться на уровень выше. Практики «Острова» показали: для решения проблемы надо раздвинуть рамки сознания. Проблема в этом случае становится меньше, а факторов воздействия на неё — намного больше. Это один из самых сильных и практически применимых выводов, полученных на интенсиве. Ответив на вопрос, в каком будущем вы хотите жить, надо взять на себя ответственность за это будущее. Хочешь такое будущее — делай его.

«Это попытка определить, куда мы хотим двигаться»

Николай Косвинцев, руководитель инновационного центра «МОЗГОВО» ПГНИУ:

— Меня удивила высокая концентрация целеустремлённых людей на единицу площади в единицу времени и с множеством смыслов. Это был «кипящий бульон» в координатах 3D. Смысл, брошенный в лекции визионером, выходил на обсуждение вихреобразно, распространяясь в геометрической прогрессии. В каком-то смысле это стало формулой успеха события. Тысяча человек задумались, как строить будущее, причём с позиции «мы».

Это важная история, когда ты начинаешь нести ответственность как минимум за себя и собственное будущее. А по факту начинаешь принимать ответственность вместе с другими и за других. Это история про формирование сообщества и попытка в некоем векторе, целеполагании определить, куда мы хотим двигаться. Когда в процессе осмысления понимаешь, что ты не один, это важное открытие.

Если в тысяче найдётся 12% позитивно заряженных людей, они способны вовлечь в работу всех остальных. Если мы создали привлекательный образ 2035 года и поняли, что хотим жить в этой стране и строить экономику знаний, тогда на самом деле есть шансы как минимум найти тысячу энтузиастов с совместной ответственностью и в Пермском крае, подняв регион на новый уровень.

Я искренне уверовал, что можно справиться даже с теми задачами, которые кажутся нерешаемыми в принципе. Вот конкретный пример. Казалось бы, невозможно построить автономную, замкнутую, не зависящую ни от кого экономику страны. Для меня это нереальная задача, поскольку я воспитан в другой экономической школе, с понятиями совершенной конкуренции и глобализма. Но вдруг появляется группа людей, которые доказывают, что это в принципе возможно.

Мои рамки понимания начинают вибрировать и расширяться, и я осознаю: человеческая воля настолько мощна, что может реально повести человечество либо по минорному, либо по мажорному сценарию. Стоит только захотеть. Недаром говорят: «Бойтесь своих желаний».