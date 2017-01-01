Молодёжь пошла на завод Эксперты рассказали молодым людям о главных тенденциях в России и мире

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На заводе им. Шпагина в минувшие выходные состоялся III молодёжный форум «Пермский период». Площадка для проведения этого события была подготовлена всего за пять недель. Закрытая территория завода впервые стала доступна для всех желающих. И 9 сентября здесь собрались ведущие российские и пермские эксперты, чтобы рассказать подрастающему поколению о том, что происходит в сфере культуры, городского планирования, медиа и инноваций.

Биатлонист Антон Шипулин

Фото: Константин Долгановский

В отличие от прошлого года, когда стояла солнечная погода, в этот раз с метеоусловиями не повезло. Однако уже накануне по результатам опроса в группе форума в соцсетях большинство ответили, что придут на площадки, несмотря на осеннее похолодание и дождь. Из 3 тыс. зарегистрировавшихся на форум участников секции форума посетили более 1700 человек. В Министерстве образования Пермского края рассказали, что онлайн за форумом наблюдали более 11 тыс. человек.

До завода им. Шпагина можно было добраться на фирменных автобусах молодёжного форума, которые курсировали утром. Вечером эти же транспортные средства доставили участников на площадь перед Театром-Театром, где прошёл концерт группы Quest Pistols Show.

В этом году на форуме одновременно работали восемь площадок. Найти секцию по душе мог каждый. В отдельных павильонах говорили о добровольчестве и комфортной городской среде. В бывших цехах №4 и 5 завода «Ремпутьмаш» работали по несколько секций одновременно: «Культура», «Спортивная молодёжь», «Молодёжные медиа», «Киберспорт», «Pro бизнес и инновации», «Мир XXI века глазами молодёжи».

Фото: Константин Долгановский

Спикерами на форуме выступили предприниматели, спортсмены, учёные, журналисты, деятели искусства, дизайнеры. Среди экспертов были декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан, биатлонист Антон Шипулин, арт-директор студии Артемия Лебедева Эркен Кагаров, архитектор Сергей Чобан, певица и член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Ключевым событием форума стало его открытие. На мероприятии присутствовал губернатор Пермского края Максим Решетников. В течение часа глава региона отвечал на вопросы молодого поколения, которые касались проекта «Пермь — 300 лет на Каме», поддержки выпускников школ и молодых кадров.

Экономист Александр Аузан

Фото: Константин Долгановский

Экономист Александр Аузан на форуме прочитал две лекции. Одна была адресована молодёжи, вторая — тем, кто непосредственно занимается экономикой. Накануне форума эксперт встретился со слушателями в Пермском национальном исследовательском университете. Все три лекции были объединены общим посылом, который отвечал на вопрос о путях развития российской экономики, а также её зависимости от политической обстановки и культурных ценностей.

О международных отношениях с Америкой и странами Европейского союза говорили на пленарном заседании международной конференции «Мир XXI века глазами молодёжи». Главным спикером в этой секции стала Мария Захарова, которая связалась с площадкой форума по видеосвязи.

Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД РФ:

— Мир находится в состоянии исторического момента. Будет ли доминировать одно государство, которое будет управлять всеми? У ряда стран есть национальные интересы. На протяжении последних 15 лет в России используется термин «преем­ственность». Во внешней политике преемственность начинается с оборонных стратегий, когда понятны их цели и механика реализации. Мы видим другие страны, где, на мой взгляд, национальные интересы «подминаются» очень узкой группой политиков. Когда мы общаемся межличностно, то понимаем, что хотим быть благополучными, хотим семью, чтобы наши дети росли, а родители жили достойно, чтобы наши политические убеждения уважались. Но есть политика, когда у различных политических группировок есть свои интересы.

В начале заседания Мария Захарова поделилась семейной историей о её бабушке, которая в годы войны была эвакуирована из Рязани в Пермь. Дипломат добавила, что намерена приехать в столицу Пермского края, чтобы познакомиться с историей своей семьи.

Большое количество участников собралось на площадке, где молодые предприниматели делились опытом ведения бизнеса на новых развивающихся рынках: создание продуктов безопасности в цифровой экономике, рынок перспективных товаров и услуг в сфере генетики и медицины, рынок беспилотных автомобилей и блокчейн-технологий. В ходе лекций эксперты делали ставку на молодые кадры, отметив, что стремительно растёт востребованность специалистов в области IT, физики и биотехнологий.

Пожалуй, одним из самых необычных спикеров форума стал экскурсовод Пермского краеведческого музея промобот НЭРС. Он принял участие в обсуждении темы цифровизации культуры и культурных пространств на площадке «Культура».

«Вспоминаются фильмы, в которых изображалось компьютерное будущее человечества. Но авторы вряд ли предполагали, что через несколько десятилетий самые невероятные проекты сбудутся. Но сегодня 9 сентября 2018 года. Я выступаю на площадке молодёжного форума, и вы меня слушаете. Я не сторонник радикальных изменений, связанных с цифровизацией в культуре. Человек в культуре всё равно остаётся. В Пермском крае активно реализуются культурные и образовательные проекты на основе цифровых технологий, например виртуальный концертный зал», — заявил промобот.

На этой же площадке публичную лекцию провёл российский и немецкий архитектор Сергей Чобан. Совместно с министром культуры Пермского края Вячеславом Торчинским эксперт рассказал о роли молодёжи в формировании комфортной городской среды. По его словам, основной составляющей успеха будущего проекта является его идея, понимание, для кого и зачем проект будет реализован. После лекции участники форума обменялись контактами с Сергеем Чобаном, для того чтобы прислать портфолио для прохождения практики в одном из его архитектурных бюро.

Фото: Константин Долгановский

О дизайне городских пространств с молодёжью поговорил Эркен Кагаров — один из лучших специалистов в России. Человек, фактически придумавший дизайн-код Москвы, правая рука Артемия Лебедева, приехал в Пермь, чтобы рассказать о том, что необязательно быть большим городом, чтобы диктовать свои правила.

Эркен Кагаров «не открыл Америки». Он признал, что его лекция — во многом прописные истины. Но даже если просто следовать им, то город станет очень приятным и симпатичным. Главная мысль — обращать внимание на мелочи, именно в них кроется вся правда.

Любопытно, но мелочи кроются даже… в лавках. «Посмотрите, в Берлине лавок меньше, чем в Москве, и это большая проблема», — заявил спикер. Оказалось, что общего между столицами Германии и России куда больше, чем мы думаем. В частности, Берлин переполнен мелкими объявлениями. С другой стороны, их власти думают о будущем. В итоге сделать город чистым проще простого. По мнению Кагарова, нужно следовать трём правилам: уменьшить количество плоских поверхностей, поверхность, которая «соблазняет» вандала что-нибудь наклеить, нужно сделать рельефной, все малые формы должны быть изготовлены из таких материалов, которые легко отмыть. «Желательно, чтобы и сами материалы были тёмного цвета. Посмотрите — обычно все маркеры чёрные, ни у кого не возникнет желания написать чёрным на чёрном», — отметил Кагаров. Ещё один отличный способ борьбы с вандалами — сокращения. Никто не хочет иметь с ними дела. Если на надписи есть общепринятая аббревиатура, то, как правило, никто её не испортит.

Если в российских городах начнут хоть немного следовать этим правилам, то они станут привлекательными и для туристов, их станут приводить в пример. Вроде бы ничего сложного, но так мало нужно для того, чтобы сделать этот громадный шаг для всего человечества, полагает дизайнер.