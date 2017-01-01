Философия цифры Эксперты обсудили цифровое развитие регионов

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В конце августа в Челябинске состоялся VIII Всероссийский форум «Информационное общество — 2018». В течение двух дней представители органов власти, ведущие производители программного обеспечения и системные интеграторы в сфере информационных технологий обсуждали пути развития отрасли и интеграции разработок в сферы ЖКХ, здравоохранения, образования, экологии, региональных и муниципальных услуг.

Основная часть форума прошла в формате презентаций информационных продуктов, выступлений, а также открытых дискуссий. Одним из главных событий форума стало пленарное заседание «Цифровое развитие субъектов Российской Федерации», темой обсуждения которого стали «умные» технологии и города. Модератор дискуссии, заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров предложил порассуждать о цифровом потенциале регионов через философские категории: справедливость, доверие, счастье.

Справедливость

«Когда мы говорим об IT, то невольно подразумеваем под этим словом эффективность. Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, когда представлял стратегию развития органа до 2024 года, говорил о справедливости как о высшей мере эффективности. На мой взгляд, эта ценность должна браться нами за основу, когда мы говорим об импровизации», — предложил Руслан Гаттаров.

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис представил концепцию развития регионов со стороны федеральной власти — проект «Умный город». Уже сейчас министерство совместно с «Ростелекомом» (компания выступила генеральным спонсором мероприятия) и другими крупными телекоммуникационными компаниями создаёт банк «умных» решений, которые будут отработаны на 20 пилотных территориях страны. Напомним, что проект коснётся и Пермского края. «Умными» станут Березники, Новые Ляды и Пермь.

«Наша задача — сделать так, чтобы российские города были удобными для жизни. При этом завершить преобразование нужно в максимально короткие сроки. Отмечу, что 64% россиян выбирают сначала город, а потом работу, и лишь 15% готовы за рублём переехать куда угодно. Вспомните, раньше главным критерием было количество денег в кармане, сейчас — среда проживания. Поэтому наша ключевая задача — создать комфортную городскую жизнь», — заявил представитель федерального минстроя.

Андрей Чибис также отметил, что 40% перегрузок на сетях снабжения связаны с неэффективным управлением и планированием городской среды. Этот показатель, говорит замминистра строительства РФ, зависит от неверных данных, которые применяются при принятии решений о наращивании мощностей.

Государственный проект «Умный город» разделён на несколько смысловых блоков, объяснил Андрей Чибис. В первую очередь необходимо провести методическую работу в регионах, потом — создать так называемые «информационные песочницы».

«Мы видим много талантливых разработок в IT-сфере. Но часто интересные решения остаются лишь в виде идей. Наша задача — «пылесосить» все идеи и финансово помогать воплощать их в реальную жизнь. К тому же основанием для принятия таких решений должно стать грамотное территориальное планирование, анализ половозрастного состава и трендов», — говорит Андрей Чибис.

Кроме того, замминистра подчеркнул, что, по оценкам экспертов, только перспективность объёма рынка «умного» уличного освещения на сегодня составляет 220 млрд руб.

«Этот рынок используется лишь на 10%. Сам рынок, связанный с решениями для городского хозяйства и «умного» города, оценивается экспертами минимум в 1 трлн руб. Это сигнал компаниям развиваться», — добавил Андрей Чибис.

Доверие

«Цифровизация меняет и наше отношение к доверию, — продолжил модератор Руслан Гаттаров. — С одной стороны, в мире есть прекрасные сервисы, которые повышают доверие: Airbnb, BlaBlaCar, каршеринг. С другой стороны, возникают риски, которые можно отнести к проблеме кибербезопасности».

Руководитель управления ФСТЭК России по Уральскому федеральному округу Олег Чувардин отметил, что создание не только комфортной, но и безопасной городской среды с помощью «умных» технологий возможно. Однако, по его мнению, для этого необходимо создать систему информационной безопасности, в которой будут назначены руководители, проводящие анализ киберугроз и несущие личную ответственность.

Экономическую сторону развития цифрового общества затронул в своём выступлении вице-президент ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев. В частности, он сконцентрировал внимание на вопросе «умного» жилищно-коммунального обустройства городов.

«Энергосбытовые контракты, которые мы реализовывали на севере России, где зима девять месяцев в году, снизили затраты на некоторые жилищно-коммунальные услуги на 50%. К примеру, только «умные» счётчики электричества приносят экономию в 35%», — начал Сергей Гусев.

Однако решения по внедрению «умных» услуг реализуются исключительно в тех регионах и муниципалитетах, где есть инициативная власть, считает вице-президент «Ростелекома».

«Локальные и федеральные программы предлагают множество решений для «умных» городов. Всё, что нужно, — это воля и доверие власти к людям. Только тогда происходит резонанс, и город превращается в безопасный и комфортный для жизни, из него не хочется уезжать. Такие города в России есть. Пусть они небольшие, но они имеют удобную инфраструктуру, в них установлено видеонаблюдение, проводится экоконтроль. Доверие к власти позволяет строить долгосрочные перспективы и стратегии развития городов. Подтверждением тому является город Сатка Челябинской области. Мэр города и сами жители увлечены идеей создать из Сатки «умный» город. Там реализовано большое число решений, пока пилотно и единично, но это уже позволяет людям чувствовать себя безопасно», — рассказал Сергей Гусев.

Счастье

Как обеспечить счастье людей в регионах благодаря цифровой экономике? На этот вопрос в ходе заседания ответил директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников: «Счастье — это умение задавать простые детские вопросы. К числу таких вопросов можно отнести: «Где мой онлайн-баланс за квартиру и дом в одном приложении в смартфоне?» Такого приложения пока нет, но когда оно появится, то станет счастьем для людей. Цифровая экономика готова применить современные методы, новый взгляд на старые вещи».

По мнению эксперта, наличие в стране федеральной программы по развитию «умных» технологий — это «весьма ограниченный фреймворк (программная платформа — ред.)», а основная история цифровизации лежит в индустриальных вертикалях: промышленности, медицине, экомониторинге, ЖКХ.

«В региональной повестке поразительно, что мы очень много говорим про цифровую экономику, а на практике сталкиваемся с тем, что у нас нет отечественных платформ для индустриального интернета. Их никто пока не сделал. Этим нужно заниматься. Упаси господь делать единую национальную или федеральную систему интернета вещей! Здесь никакая государственная поддержка не поможет. Такие вещи не делаются по заказу, они рождаются на местах», — считает Андрей Колесников.

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