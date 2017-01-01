За бег Пермский марафон обошёл по числу участников Казань и Екатеринбург

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В Перми 9 сентября прошёл второй в истории марафон. В этом году в нём приняли участие более 7 тыс. человек из 16 стран. «Коронные» дистанции выиграли спортсмены из Тольятти и Чебоксар, впрочем, в число победителей на разных дистанциях вошли и представители Перми. А на дистанции 10,5 км свои силы испытали, в частности, глава города Дмитрий Самойлов и губернатор Пермского края Максим Решетников.

Фото: Константин Долгановский

Утро 9 сентября началось с забега на дистанции 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км. Участники пробежали по главным улицам Перми — Ленина, Сибирской, Комсомольскому проспекту. Комментировали марафон Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе Вадим Злобин.

Фото: Константин Долгановский

Среди мужчин на собственно марафонской дистанции 42,195 км победу одержал Юрий Чечун из Тольятти. Вторым прибежал Искандер Ядгаров из Ижевска, третьим — Михаил Максимов из Санкт-Петербурга. Среди женщин абсолютной победительницей стала Алина Прокопьева из Чебоксар, второй финишировала пермячка Анастасия Слепнева, третьей — Марина Смирнова из Набережных Челнов.

Фото: Константин Долгановский

Абсолютные победители марафонской дистанции получили сертификаты на 500 тыс. руб. Остальные спортсмены также получили денежные награды.

В церемонии награждения марафонцев приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, член Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России Сергей Кущенко, легенда лыжного спорта Елена Вяльбе и российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин.

Победителем полумарафона (21,1 км) среди мужчин стал Андрей Смирнов из Перми, вторым эту дистанцию преодолел Денис Васильев из Санкт-Петербурга, третьим — Роман Дедов. Среди женщин победительницей стала наша землячка, пермячка Олеся Нургалиева, второй — Мария Бережная из Набережных Челнов, третьей — москвичка Любовь Денисова.

Фото: Константин Долгановский

На дистанцию 10,5 км помимо упомянутых Дмитрия Самойлова и Максима Решетникова вышли и другие представители власти, к примеру министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева. При этом среди мужчин пермяки заняли первое и третье места на дистанции — Владимир Никитин и Андрей Латышев соответственно, вторым пришёл Константин Бурашников из Чайковского. Среди женщин «золото» и «серебро» получили пермячки Екатерина Ивонина и Валентина Галимова, третьей стала Ирина Шипицына из села Кочёво.

Кроме того, утром того же дня впервые дистанцию 200 м преодолели участники на инвалидных колясках. А после «длинных» забегов днём прошёл самый массовый забег на 3 км. На старт вышло порядка 3500 участников, в том числе дети.

В тройке лидеров на дистанции 3 км среди мужчин: Константин Холмогоров из Перми — первое место, Эдуард Унгефук из Перми — второе место и Вячеслав Белоусов из посёлка Сылва — третье место. Тройка лидеров среди женщин выглядит следующим образом: Ольга Позднякова из Перми — первое место, Юлия Орехова из Перми — второе место, 12-летняя Алина Лягаева из деревни Тулумбаиха — третье место.

Фото: Константин Долгановский

Очевидно, что для руководителей города и края Пермский марафон — это «забег на длинную дистанцию» не только в плане спортивной, но и в плане политической жизни.

Во всяком случае, во время церемонии открытия масштабного спортивного мероприятия Максим Решетников уже выдал «аванс» на будущий год его проведения: «Мы стали бегущим городом и краем, и это привлекает всех вокруг, к нам приезжают из других стран и городов России. В этом году на марафон зарегистрировались более 8 тыс. человек, но желающих было ещё больше. Поэтому в следующем году мы обязательно увеличим число забегов и число мест на марафоне».