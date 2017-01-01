Нести своё кресло «Единая Россия» взяла большинство мест в муниципальных парламентах

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В единый день голосования 9 сентября в Перми выбрали 1860 депутатов местного уровня. Фактически это две трети от общего количества членов представительных органов муниципалитетов. Самый высокий результат предсказуемо показала «Единая Россия», на втором месте — самовыдвиженцы, на третьем — КПРФ. Самый низкий результат «Единая Россия» получила в Кунгуре, где в официальном пуле были кандидаты от разных партий, в Чайковском, где почти половину мест в думе взяла оппозиция, а также в Добрянке, где глава района и секретарь местного отделения партии власти работали друг против друга. Вячеслав Григорьев, и. о. руководителя реготделения партии, уверен: это свидетельствует о том, что «Единая Россия» работает «чистыми методами». Вместе с тем в ближайшее время результаты партии власти наверняка «подтянутся», поскольку с высокой долей вероятности среди самовыдвиженцев обнаружится значительное количество членов партии.

Самая высокая явка — в объединённых территориях

Фото: Константин Долгановский

В 36 территориях региона прошло 183 кампании по выборам в органы местного самоуправления, сообщает пресс-служба краевой избирательной комиссии. Это 4% от количества кампаний, проводимых в России. Всего замещалось 1860 депутатских мандатов, что составляет порядка 60% от общего количества депутатских мандатов в Пермском крае, или 6% от всех распределяемых мандатов по стране.

В избиркоме отмечают также значительное снижение общего количества жалоб и обращений граждан в период избирательной кампании. Всего за прошедшую кампанию в избирательные комиссии поступило 74 обращения, что в два раза ниже, чем на сопоставимых выборах в 2013 году. Количество обращений в суды снизилось в три раза и составило 42. В день голосования в избирательные комиссии поступило 15 обращений (в 2016 году их было 44). «Кто-то говорит, что стало скучно, но мы считаем, что стало законно и легитимно, — заявил председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. — Количество жалоб и заявлений в разы меньше, чем в прошлые годы, и это совместный результат работы органов власти, избирательных комиссий и общественных институтов. Кроме того, мы увидели большую активность избирателей во вновь объединённых территориях, что ещё раз подтверждает востребованность этих процессов со стороны жителей».

Средняя явка по краю составила 26,28%, проголосовало почти 200 тыс. человек, или каждый четвёртый избиратель. Это на 4% больше, чем на последних муниципальных выборах в 2015 году. При этом явка в объединённых муниципалитетах существенно выше средней по краю: в Гремячинске — 29,49%, в Чайковском — 28,98%, в Краснокамске — 27,16%.

Самая высокая явка была в объединённых территориях. В Кизеле депутату заксобрания, председателю совета директоров ОАО «Метафракс» Армену Гарсляну удалось провести всех 15 своих кандидатов. Также ему удалось сохранить влияние в Гремячинске (12 единороссов, один справедливоросс, два самовыдвиженца), где из 15 депутатов ему не лоялен только один справедливоросс. В Горнозаводске все 14 победивших единороссов относятся к пулу главы района Александра Афанасьева. Однако также прошедшие в думу коммунист и два эсера настроены критично.

В Оханске «Единая Россия» взяла девять мандатов. Ещё два у КПРФ, один — у «Справедливой России», три — у самовыдвиженцев. ЛДПР в Оханске не удалось выиграть ни одного места.

Краснокамск: ручной парламент

Явка — 27%, 20 мандатов

ЕР — 15

СР — 2

Самовыдвиженцы — 2

«Яблоко» — 1

Максим Решетников стал первым губернатором Пермского края, которому удалось «обуздать Краснокамск», считает политтехнолог Олег Борисенко.

Из 20 кандидатов, которые были в «официальном списке», прошли 19. Иными словами, в оппозиции по факту остаётся только «яблочница» Светлана Рукавишникова, депутат Краснокамской гордумы, директор МАУ ДО «Молодёжный центр «Ровесник». По предварительным данным, она опередила заведующую отделением МАУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Орлёнок» Светлану Высокову всего на девять голосов (332 против 323). Самовыдвиженцы и справедливороссы — согласованные кандидаты, которым не нашлось места в списках ЕР. Это директор ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод», председатель реготделения «Деловой России» Дмитрий Теплов, который в 2010 году недолго возглавлял краевое министерство промышленности, инноваций и науки, а также директор МАУ «Спортивный комплекс «Ледовый», депутат районного земского собрания Юрий Нежданов (оба — самовыдвиженцы). От эсеров в официальный пул входят заместитель директора по производственным вопросам ООО «Строительно-производственный сервис» Антон Степанов и генеральный директор ООО «Инжиниринговая корпорация «Институт промышленного строительства» Николай Скрипников.

«Справедливая Россия» удивила, заняв четвёртое место. Партия вела немного кандидатов, однако технологи эсеров тщательно подошли к их отбору, выискивая в территориях тех, кто действительно хотел бы стать депутатом

Фото: Константин Долгановский

Остальные «яблочники» проиграли выборы. Напомним, Ольга Колоколова, владелица ООО «Уралкомп» и депутат земского собрания района, вела порядка 30 кандидатов, среди которых были глава города Юлия Потапова, её супруг Владимир Потапов, спикер земского собрания Галина Ушакова (шла по спискам ЕР), правозащитник Олег Сергеев, депутат земского собрания и отец Ольги Колоколовой Аркадий Колоколов.

Сама Колоколова проиграла выборы единороссу и коллеге по земскому собранию Юрию Ильюшенко. Она набрала 248 голосов, Ильюшенко — 457. Политтехнолог Олег Мейлус, который, выдвинувшись от «Справедливой России», по некоторым данным, работал в интересах депутата заксобрания Игоря Малых, получил пять голосов избирателей. Аркадий Колоколов (его прохождение в думу также было важно для команды Колоколовой) уступил тренеру-преподавателю МБУ ДО «Краснокамская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по борьбе самбо и дзюдо» Александру Панькову (440 голосов против 605).

Игорю Малых при этом не удалось провести ни одного кандидата. Напомним, накануне выборов шесть кандидатов-коммунистов, которых причисляли к пулу депутата краевого заксобрания Игоря Малых, сняли с предвыборной гонки за нарушение авторских прав при подготовке агитматериалов. Ксения Айтакова, и. о. первого секретаря крайкома КПРФ, обещает, что коммунисты дойдут до Европейского суда, а пока они готовят кассационную жалобу: «Будем добиваться кардинальных действий по Краснокамску в связи с отменой регистрации. Но не все решения суда у нас ещё получены на руки. Поэтому нам надо сначала их получить, а потом писать кассационную жалобу. Но это не от нас зависит, мы были готовы сделать это уже на следующий день».

Однако один из собеседников «Нового компаньона» предположил, что Игорю Малых могут быть аффилированы единороссы и действующие депутаты земского собрания Вадим Артёмов и Дмитрий Чеплыгин. Олег Борисенко считает, что нельзя однозначно приписывать их к пулу Малых, поскольку и Чеплыгин, и Артёмов мыслят бизнес-интересами и в целом намерены поддерживать действующую власть. «Действительно, у Малых есть влияние в «Единой России», но люди, которые считаются аффилированными ему, на самом деле самодостаточные», — говорит Борисенко. Иными словами, «Платон мне друг, но истина дороже». В данном случае, впрочем, речь идёт не об истине, но о своём предпринимательском и политическом будущем.

Обсудить результаты выборов с Ольгой Колоколовой вчера не удалось. Она не отвечала на звонки по мобильному телефону. Эксперты «Нового компаньона» полагают, что в любом случае она останется в политической жизни региона, но уже как руководитель реготделения «Яблока». Колоколова в этом отношении является противовесом депутату Пермской гордумы Надежде Агишевой, которая якобы намерена захватить лидерство в партии. Поскольку Ольга Аркадьевна в этом отношении более предсказуема (у неё есть большой бизнес на территории Краснокамска), договориться с ней будет проще.

Кунгур: партийный альянс

Явка — 23,5% , 21 мандат

ЕР — 10

КПРФ — 2

ЛДПР — 2

СР — 3

Самовыдвиженцы — 4

По выражению Игоря Вагина, в Кунгуре сложилась «пёстрая картинка», а выборы были высококонкурентными. Альянс первого вице-премьера Романа Кокшарова и вице-спикера краевого парламента Алексея Золотарёва получил больше половины мест. Для Кунгура партийный срез на самом деле совсем не показателен.

Так, из 21 депутата порядка 14 считаются близкими к Кокшарову. Среди них — помощница Алексея Золотарёва Дарья Ёлтышева (кстати, однофамилица бывшей главы Кунгура Ларисы Ёлтышевой), заместитель директора по финансам ООО «Регионстрой плюс» Александр Меньшиков (оба — ЛДПР), индивидуальный предприниматель Александр Мошин и начальник внутриобъектового режима ООО «Кабельный завод «Кабэкс» Михаил Симонов (оба — СР), самовыдвиженец и депутат Кунгурской гордумы Сергей Гупалов и ряд других.

Супруга Романа Кокшарова Светлана Кокшарова проиграла выборы безработному Роману Натарову из деревни Поповка. Одни собеседники связывают это с действиями оппозиции, другие считают, что Кокшарова понадеялась на наработанный авторитет в округе и неактивно вела кампанию. В частности, ездила в отпуск. В любом случае это удар по Роману Кокшарову. «Это свидетельство того, что Кунгур не полностью управляем со стороны Кокшарова, — говорит Олег Борисенко. — Это самостийная территория, где есть определённые группы влияния, с которыми нужно договариваться. Узурпация в старом купеческом городе не пройдёт».

Оса: закат Яскина

Явка — 28,73% , 15 мандатов

ЕР — 10

ЛДПР — 1

СР — 2

Самовыдвиженцы — 1

В новом составе городской думы только четыре депутата относятся к команде местного предпринимателя Анатолия Яскина, который фактически контролировал городские власти. «Команда Яскина как определяется? Это люди, которые зависимы от него на уровне долговой расписки или работают в его структурах. В любом случае есть какая-то зависимость», — рассуждает главный редактор газеты «Мир предложений» (Оса) Евгений Блинов. Например, директор МБУ «Осинская городская библиотечная сеть» Надежда Комогорцева (СР). Её основной мотив — доработать до пенсии, работа при этом несложная, зарплата — неплохая.

Также Блинов относит к пулу Яскина генерального директора ООО «Землемер 59» Александра Конева (ЕР), который проводит земельные работы по заказам бизнесмена, а также управляет сетью его магазинов. Также он, по словам Блинова, является учредителем близкой к Яскину газеты «Камские огни».

Плюс индивидуальный предприниматель Марина Сухоплюева, а также бывший спикер гордумы Михаил Алатырев. Впрочем, источники полагают, что вновь стать спикером у него уже не получится.

Из числа «неопределившихся» — либерал-демократ безработный Максим Рожков. Евгений Блинов говорит, что на выборах ему точно помогали «яскинцы», однако он, вероятно, поддержит процесс объединения города и района, принципиальный для этой территории.

Интересно, что накануне выборов эсеры здесь фактически сорвали выборы в округе №13, где от «Единой России» баллотировался действующий депутат Осинской гордумы Сергей Занин. Кандидат от «Справедливой России» Сергей Ермаков и водитель ООО ЧОП «Легион» сняли свои кандидатуры. Единороссы в этом округе не подстраховались и «не завели свои торпеды», в результате осенью здесь пройдут довыборы.

Это был неприятный удар для краевой власти, полагают эксперты, поскольку были определённые договорённости. Однако команда Яскина таким образом решила подстраховаться, выставив на довыборах всех кандидатов, которым не удалось пройти 9 сентября. И это существенно снижает шансы Сергея Занина на победу.

Вместе с тем выборы, по мнению собеседников «Нового компаньона», выиграла команда главы района Якова Лузянина (при поддержке экс-спикера Законодательного собрания Николая Девяткина). Теперь ему важно запустить процесс объединения.

Чайковский: Востриков против Непряхина

Явка — 29% , 25 мандатов

ЕР — 12

КПРФ — 5

ЛДПР — 8

Команда главы Чайковского района Юрия Вострикова показала один из худших результатов. Востриков уверял власти, что ситуация у него под контролем, однако на деле в городской парламент прошло много представителей оппозиции. В частности, восемь кандидатов провёл альянс депутата заксобрания Аркадия Непряхина, ЛДПР при возможной поддержке местного предпринимателя Андрея Фоминых.

Координатор реготделения ЛДПР Олег Постников считает, что такой результат стал возможен благодаря многомандатным округам, а также грамотной политике. «В Чайковском мы смогли конвертировать интерес к персоналиям и личностям, у нас получилось вести выборы в многомандатных округах как выборы по спискам партий. И мы рекламировали, что у нас списком идут такие люди. Это удобно. В одномандатных тяжелее. У нас молодая команда, и там нет людей, которые давно и хорошо известны, работают на территории. Набрать накопленный опыт в избирательной кампании достаточно сложно. Те мандаты, которые мы получили в территориях, — это люди, которые давно работают», — говорит Постников.

Олег Борисенко считает, что Востриков сам спровоцировал такой результат, закрутив гайки.

«Востриков сделал ставку на сотрудников Воткинской ГЭС, бюджетников и «Газпром трансгаз Чайковский», — говорит политтехнолог. — Административным путём можно добиться многого, но, если появляется плюс, может появиться минус. Он не взял многих перспективных ребят, на которых обратили внимание в ЛДПР. Это 30—40-летние бизнесмены. Это не проигрыш власти, это неумение Вострикова включить в свою орбиту новое поколение. Он не понимает, что время меняется. Надо включать людей, а не выключать их. Потому что они будут прорываться в другом месте». Теперь, по мнению Борисенко, Вострикову нужно будет выстроить с ними грамотный диалог.

Вместе с тем среди пяти коммунистов один считается близким к Вострикову. Это инспектор службы корпоративной защиты филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Дмитрий Новокрещенов. Итого в пуле Вострикова — 13 кандидатов. Простое большинство. Остальные коммунисты являются самостоятельными игроками, однако вряд ли они встанут в оппозицию главе района.

Добрянка: столица доброты

Явка — 22,4% , 20 мандатов

ЕР — 4

СР — 2

ЛДПР — 1

Самовыдвиженцы — 13

На выборах в Добрянскую городскую думу местный руководитель партии «Единая Россия» Владимир Тимофеев фактически работал против главы Добрянского района Константина Лызова. Говорят, что Лызова и Тимофеева разъединили бизнес-интересы.

Лызов вёл в основном работников Пермской ГРЭС, а также бюджетников.

У Тимофеева прошли врач, педагог, журналист и предприниматель. В любом случае это один из худших результатов «Единой России». Разумеется, после выборов многие самовыдвиженцы, чтобы не портить картинку, могут присягнуть партии власти. Однако с высокой долей вероятности могут последовать организационные выводы.

Всего 1860 мандатов (предварительные результаты)

1. «Единая Россия» — 1327 (71,3%)

2. Самовыдвиженцы — 374 (20,1%)

3. КПРФ — 67 (3,6%)

4. «Справедливая Россия» — 59 (3,17%)

5. ЛДПР — 29 (1,56%)

6. Партия пенсионеров за социальную справедливость — 3 (0,16%)

7. «Яблоко» — 1 (0,05%)

Вероника Куликова, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Пермском крае:

Фото: Евгений Запискин

— По итогам единого дня голосования депутатами представительных органов власти в территориях Прикамья от «Справедливой России» стали 62 человека (вместе с тремя самовыдвиженцами, которые являются членами партии). Таким образом, мандаты получили более 40% кандидатов от партии, принявших участие в выборах. Стоит отметить, что часть членов партии и наших сторонников по разным причинам пошли на выборы в качестве самовыдвиженцев, победили и будут представлять позицию СР в своих муниципалитетах. В результате напряжённой борьбы в городских округах эсеры получили мандаты в Краснокамске (2), Оханске (1), Гремячинске (1), Кунгуре (3), Горнозаводске (2). Сплочённая работа команды СР позволила укрепить позиции партии в Октябрьской городской думе (5 мандатов), Очёрской городской думе (4 мандата), в сельских поселениях Берёзовского района (5 мандатов), Куединского района (4 мандата) и Пермского района (13 мандатов).

Готовясь к избирательной кампании, мы делали ставку не на количество, а на качество кандидатов — лидеров общественного мнения, людей, знающих свои территории, и получили достойные результаты.

Вячеслав Григорьев, и. о. секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»:

— У нас были прогнозы, что избирательная кампания для «Единой России» будет неудачной, и некоторые аналитики и политтехнологи нам предсказывали провал на выборах. Но этого не случилось. Считаю, что мы выступили очень достойно: например, в Краснокамске «Единая Россия» заместила 75% мандатов.

Это была конкурентная борьба. Низкие результаты в Кунгуре, Добрянке и Чайковском говорят о том, что мы работаем чистыми методами: где-то мы выигрываем, где-то у нас есть ошибки. Эти ошибки мы будем исправлять. Хочу сказать, что у нас есть кандидаты, которые участвовали в праймериз, но по тем или иным причинам в них не победили. Но в качестве самовыдвиженцев у нас регистрируются члены партии, которые, как я полагаю, точно будут участвовать в работе фракций и депутатских групп. Поэтому считаю, что у нас во всех представительных органах будет большинство, и мы сумеем наладить работу и сделать так, чтобы представительные органы работали в интересах жителей Пермского края. Работу предвыборных штабов оцениваю хорошо (в этом году мы получили 71,3% от общего количества мандатов, а в 2013-м — всего 45,9%).

Но работу над ошибками мы проведём.

Олег Постников, координатор регионального отделения ЛДПР:

— В целом результаты оцениваю как прогрессивные, так как на прошлых выборах мы буквально шесть мандатов взяли. Сейчас 28 плюс два самовыдвиженца, которые не выдвинулись по разным причинам — у одного была судимость, а второй просто не успел.

Сейчас мы будем анализировать причины, повлёкшие тот или иной результат. Понятно, что в Чайковском, где мы взяли много мандатов, скорее всего, сыграли протестные настроения по отношению к «Единой России», правильно построенная тактика и кампания для многомандатных округов. Политтехнологии никто не отменял, и в данном случае они сработали. Кроме того, штаб в Чайковском координировал с нами многие вопросы, не было самодеятельности, как в Кизеле.

Впервые в истории Пермского края оппозиция полностью взяла власть в представительном органе муниципалитета. Интересно будет показать другим муниципалитетам и избирателям, что не только «Единая Россия» имеет возможность и правильный подход к управлению муниципалитетом. Сейчас Чайковский будет как лакмусовая бумажка, и под микроскопом будут рассматривать все промахи, удачи и неудачи. Поэтому мы готовимся уделять большое внимание этому вопросу, и для нас, оппозиции, это реально победа.

Ксения Айтакова, и. о. первого секретаря крайкома КПРФ:

— Я считаю, что у нас хороший результат — 63 депутата из 278 кандидатов, которые остались. Достаточно хорошие показатели в Чайковском. Хороший результат (по крайней мере, от нас никогда там никого не было) — это Горнозаводск, Оханск. Неплохие итоги в Александровском районе. Чернушка у нас замечательно сыграла. Поэтому я считаю, что мы достойно выступили.