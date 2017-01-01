Смерть, секс и зарплата Лингвист Максим Кронгауз рассказал о языковых табу и способах их обойти

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Определить в современном обществе «своего» человека поможет старый, но проверенный «инструмент» — русский язык, говорит доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ Максим Кронгауз. По его словам, язык не только средство коммуникации и носитель множества смыслов, но и идентификатор для проведения границы между «своим» и «чужим». «Новый компаньон» публикует отрывки из лекции, которую профессор прочитал в рамках фестиваля «Гений места».

Максим Кронгауз

Фото: Евгений Запискин

Набор табу — это достаточно чёткая, строгая характеристика как культуры общества в целом, так и отдельных людей, принадлежащих к этой культуре. Как правило, табуированию подлежит то, что значительно выше нас, — Бог и другие высшие тотемные существа. Но мы табуируем и то, что входит в нашу интимную сферу, и всё «низкое». Это огромное пространство, и оно успешно расширяется, уничтожается в эпоху интернета. Однако здесь я сделаю очень интересное утверждение: есть табу более сильные, есть более слабые, но абсолютных табу не бывает.

Примеры тем, которые подвергаются табу чаще всего

Отправление естественных надобностей. Как правило, мы не разговариваем об этом, но есть какое-то количество эвфемизмов (нейтральных по смыслу слов) для разговора с детьми или врачом.

Секс. Это касается и самого процесса, и частей тела, органов, которые в этом процессе участвуют. В ещё большей степени табуированы два типа секса: это супружеский секс (хотя в мужской или женской компании, в молодёжной среде секс может обсуждаться, но супружеский секс обсуждается гораздо реже) и секс родительский. Понятно, что здесь мы вступаем в ещё более интимную область.

Смерть и болезнь. Действительно, о смерти мы говорим редко, особенно этот запрет усиливается, если наш собеседник (или среди собеседников) смертельно больной человек. Скажем, слово «рак» не то что нельзя произносить, но всё-таки его стараются избегать. Отчасти запрет похож на тотемный запрет. То плохое, что мы знаем — что находится на «нижнем» этаже, не стоит произносить, чтобы не вызвать его, не привлечь его внимание к себе.

Заработная плата. Здесь можно поспорить: действительно ли в сегодняшней России эта тема табуирована по сравнению, скажем, с Америкой или Европой, где она вообще не поднимается, где вопрос о зарплате неприличен. Кажется, что это не так, хотя есть два способа обсуждения этой темы. Один — жалоба, второй — хвастовство. И сегодня это прекрасно видно на примере интернет-канала блогера Юрия Дудя. Свои первые интервью он начинал именно с вопроса о зарплате, что вводило в некоторое замешательство его собеседников. А дальше начиналось определённое кокетство со стороны отвечающего, и он либо отвечал прямо на этот вопрос, либо намекал, что его зарплата велика.

Что заставляет нас соблюдать табу?

Культура, религия, суеверия, идеология, политкорректность (последнее можно рассматривать по-разному: как идеологию и как некий способ поведения с конкретным человеком), вежливость, индивидуальная настройка на собеседника.

Как обойти табу?

Есть два способа. Первый способ довольно грубый — нарушить его (не принято говорить, а я буду!). Человек сознательно нарушает границу, показывая, что он агрессор. Второй способ — так называемая эвфемизация. Он заключается в том, что мы заменяем слово или выражение целиком, используя в речи нейтральное слово (примеры замены матерных слов — блин, ёпрст, ёклмн и т. д.). Тем самым эти факторы являются проверкой на то, к какому кругу ты относишься.

О силе и смысле бранных слов

Мат — самая яркая брань, табуирование которой меняется в наших головах, а именно — уменьшается сфера табуирования мата и сила запрета. Но я хочу сказать о том, какое это табу. Оно, безусловно, смысловое и семантическое, потому что мат связан с запретными темами — тем же самым сексом и органами, которые участвуют в этом процессе. Мат прошёл очень интересный путь. Сегодняшнее употребление мата редко связано с его первичным значением и чаще всего несёт в себе такие функции, как межсмысловая прокладка или оскорбление. Даже непрямое употребление матерного слова (например, цитирование другого человека) всё равно является нарушением табу.

Перевоплощение

Интересно, что часто сами эвфемизмы приобретают негативные значения, что довольно естественно. Например, слово «нужник» было заменено словом «отхожее место», затем — «уборная». Сегодня молодые люди это слово вообще не употребляют, а говорят «туалет». Хотя несколько лет назад это слово являлось нейтральным и было связано с одеждой, неким преобразованием внешнего вида. Мы видим, как в течение последних 30 лет происходит некоторое растабуирование многих тем. Это связано в том числе и с приходом в нашу жизнь интернета. Но это не отменяет того факта, что всегда нужно быть внимательным в своих выражениях.