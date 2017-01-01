Точка роста Первые опоры нового моста через Чусовую появятся до конца года

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В Пермском крае идёт строительство сразу нескольких важных дорожных объектов, общая стоимость которых превышает 15 млрд руб. В частности, начались подготовительные работы для возведения моста через Чусовую. На минувшей неделе губернатор Максим Решетников проинспектировал ведущиеся работы, а также обсудил с генеральным директором АО «Стройтрансгаз» Михаилом Хряповым ход реализации концессионного соглашения о строительстве моста.

Фото: Константин Долгановский

Уже через три года по новому мосту через Чусовую должны проехать первые автомобили. На данный момент в проект строительства вносят некоторые корректировки, после чего он будет направлен на согласование в Главгосэкспертизу. Одновременно с этим уже идёт подготовительная работа: подрядчик — АО «Стройтрансгаз» — приступил к строительству временных пристаней, необходимых для строительной техники.

«До конца навигации осталось всего два месяца. За это время нужно успеть отсыпать речную часть дороги, которая станет стапельной площадкой для сборки металлоконструкций», — отметил руководитель компании «Мостоотряд 123» (является субподрядчиком строительства моста) Юрий Истягин. Как заметил министр транспорта Николай Уханов, «с заводами — производителями металлоконструкций коллеги переговоры уже ведут». Новый мост будут возводить одновременно с правого и левого берега реки. Для этого планируется задействовать плавсредства и построить временный мост.

«Объём работы предстоит большой. Строительство будет вестись одновременно на восьми опорах по двум технологиям — с использованием плавсредств и временного моста, для того чтобы успеть вовремя сдать объект. Только в следующем году нами планируется освоить порядка 5 млрд руб.», — пояснил директор блока инфраструктурного строительства АО «Стройтрансгаз» Владислав Потоцкий.

В настоящее время уже начались подготовительные работы: производится демонтаж железобетонных плит укрепления откоса, отсыпка основания и установка плавкрана. В планах — до конца года построить грузовой причал, фундаменты первой и последней опор моста, а также опоры путепровода над железнодорожным полотном в посёлке Пальники. В целом на объекте до конца года будут работать порядка 500 строителей.

Новый мост станет «близнецом» существующего. Как только новый мост будет готов — а случиться это должно не позднее первого квартала 2021 года, — старый закроют на капитальную реконструкцию. После этого движение возобновится уже по обоим инженерным сооружениям. «Для объекта такой сложности сроки строительства очень жёсткие, поэтому и надо сейчас успевать, набирать темпы. Этот мост для жителей края очень важен», — сказал Максим Решетников.

Следующей «точкой контроля» губернатора стал участок Восточного обхода (с 4-го по 9-й км). Согласно договору, заключённому с КГБУ «Управление автодорог и транспорта», подрядчик обязуется построить участок пути от развязки на Новые Ляды до отворота на Новопермскую ТЭЦ. Общая стоимость работ составляет почти 1 млрд руб.

«Объект такой сложности у нас впервые, но опыт работы имеем большой. Наша компания работает также в Костромской, Ивановской областях. Сложность заключается в том, что на данном участке проходит много инженерных коммуникаций: электрические сети, связь, газопровод. Помимо этого, предстоит расчистить трассу от леса — это порядка 300 тыс. куб. м. Пока идём в графике», — заверил генеральный директор подрядной организации «Дормострой» Юрий Зерцалов.

Другой не менее важный дорожный объект, трасса в посёлок Новые Ляды, а точнее участок Васильевский Лог — Новые Ляды, готов на 90%. Капитальный ремонт ведётся здесь в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». По словам директора подрядной организации Евгения Негодина (работы ведёт асфальтобетонный завод №1), все основные работы будут выполнены в течение месяца, после этого трассу будут готовить к сдаче. Впервые на этом объекте слой износа уложен сверх расчётного соответствия, иначе говоря, подрядчик «постелил» три слоя асфальта, поэтому даёт гарантию на него сроком до пяти лет. Кроме того, здесь появятся комплексы фотовидеофиксации для контроля дорожного движения.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, «теперь вся трасса от Восточного обхода до Новых Лядов приведена в порядок».

После этого глава региона ознакомился с ходом реконструкции перрона и рулёжных дорожек в пермском аэропорту Большое Савино. Работы здесь начались в конце июля, но на деятельность аэропорта и авиасообщение они никак не влияют, заметил Николай Уханов. В свою очередь генеральный директор АО «Стройтрансгаз» (является генподрядчиком проекта) Михаил Хряпов заявил, что в этом году на площадке будут выполнены только подготовительные работы, а бетонные работы намечены на следующий год. Это связано с техническими ограничениями — при отрицательных температурах заливать бетон нельзя.

«Согласно контракту мы должны завершить все работы на объекте в четвёртом квартале 2019 года, однако при отсутствии сдерживающих факторов планируем закончить работы в третьем квартале. Это позволит раньше приступить к установке телетрапов в аэропорту», — пояснил Михаил Хряпов.