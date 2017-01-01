Олег Постников: Людям трудно разобраться, на какие выплаты они могут рассчитывать Руководитель фракции ЛДПР в краевом Законодательном собрании — о необходимости создания Социального кодекса Пермского края

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Олег Постников

Фото: Игорь Катаев

— Насколько известно, фракция ЛДПР в Законодательном собрании начала работу по созданию Социального кодекса Пермского края. Расскажите, зачем он нужен.

— Фракция ЛДПР в нынешнем созыве парламента показывает, что мы должны жить не только лозунгами и идеями, но и практической работой. Например, в прошлом году мы приняли в работу около 200 обращений. Тематика запросов разная. Но очень много запросов на решение социальных проблем и временных трудностей в жизненной ситуации. Это и вопросы увеличения пособий и льгот для многодетных и т. д.

Согласно данным Росстата, в 2017 году доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, в Пермском крае достигла 17%. При этом у нас в крае один из самых социально ориентированных бюджетов в России — на более чем 140 обязательных социальных выплат тратится более 17% расходной части бюджета. Но этот «пирог» приходится делить почти на миллион человек, поэтому «порции» получаются очень небольшими. Например, малообеспеченная семья с детьми ежемесячно может рассчитывать на получение пособия на каждого ребёнка в размере 178,73 руб. Всем очевидно, что эта сумма мало что решает в конкретной жизненной ситуации. Есть и другая сторона медали. Большие пособия и выплаты могут способствовать росту социального иждивенчества. В результате в Гремячинске или Кизеле ко мне обращаются молодые женщины, которые готовы родить, чтобы просто решить свои бытовые проблемы.

Нужно настраивать людей на то, что они должны не жить на пособия, а пробовать заработать и самостоятельно изменить жизнь к лучшему. Пособия никогда не будет хватать.

Многим людям, которые ко мне приходят с вопросами социальной тематики, трудно разобраться в многочисленных нормативных актах, чтобы понять, на что они могут претендовать. Дать быстрый ответ, касающийся всех мер поддержки людей в трудной жизненной ситуации, не могут и депутаты. Именно поэтому я пришёл к идее собрать все меры поддержки населения в один документ. Фракция ЛДПР меня поддержала. На наш взгляд, Социальный кодекс Пермского края поможет и нуждающимся и социальным работникам проанализировать возможность получения пособий и выплат, так как в нём все документы по социальным выплатам будут сведены в один. Причём его нужно структурировать по категориям получателей, чтобы, например, многодетная семья или пенсионеры видели, на какие выплаты (федеральные и местные) они имеют право со всеми формулами расчёта.

Кроме того, такой закон, скорее всего, будет реже подвергаться изменениям, так как в его основе будут формулы, учитывающие и текущее состояние экономики края, и положение человека. Также, имея такой социальный кодекс, правительству при планировании будет легче приводить к сбалансированности бюджет края.

Социальный кодекс позволит объединить и структурировать всё региональное социальное законодательство, выработать единый подход и объективные критерии нуждаемости, увеличить размер социальных выплат для семей с детьми с низким уровнем доходов и тех, кто в силу объективных причин не может самостоятельно преодолеть сложную жизненную ситуацию, а также позволит усилить адресную составляющую — ввести чёткий и понятный для населения подход к тому, на какие меры социальной поддержки и при каких условиях имеет право каждый житель Пермского края.

Мне кажется, правительство Пермского края уже многое подготовило для принятия Социального кодекса — в крае введено понятие социального участкового. Главное в их деятельности — решение конкретных проблем семей с детьми и пожилых людей. Для каждого нуждающегося социальный участковый составляет специальную программу, дорожную карту оказания необходимой помощи.

— Где-то ещё приняты подобные социальные кодексы?

— Мы анализировали социальные кодексы пяти субъектов Российской Федерации, и нам показалось, что самый прогрессивный из них — в Ленинградской области. Там расчёт выплат идёт не от прожиточного минимума, а от среднедушевого дохода. Пособия в Ленинградской области получают в виде процента компенсации разницы среднедушевого дохода конкретной семьи и установленного на текущий период законодательно, в зависимости от категории льгот. Поэтому пособия существенны. Однако те семьи, у которых величина среднедушевого дохода выше установленной законодательно, не могут претендовать на пособия. Хотелось бы, чтобы Пермский край тоже избирательно подошёл к выплате социальных пособий. Нужно перестать платить тем, для кого эти суммы не играют никакой роли, и увеличить размер выплат тем категориям жителей Пермского края, кто не может самостоятельно преодолеть сложную жизненную ситуацию.

— Не приведёт ли это, наоборот, к росту иждивенчества?

— Для этого мы предлагаем сохранить текущую систему уведомлений, чтобы каждые полгода люди в заявительном порядке доказывали своё право на получение тех или иных социальных выплат. Как раз институт социальных участковых предложит конкретную дорожную карту выхода из ситуации конкретной семье.

Понимаю, что перейти от прожиточного минимума к среднедушевому доходу сейчас достаточно сложно. Нужно провести серьёзную аналитическую работу и понять, не приведёт ли это к «дырам» в бюджете. Также этому мешает менталитет людей, которые годами привыкли только получать. Даже люди с высокими доходами обращаются к нам с вопросом, почему им не положена та или иная выплата. Поэтому пока мы предлагаем на первом этапе только свести все меры поддержки в один документ.

Экспертная работа уже идёт внутри фракции. Ведутся консультации и совещания с министерством социального развития. Думаю, что в ближайшем будущем мы предложим документ для экспертной оценки правового управления и анализа законотворческой деятельности.