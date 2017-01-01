Реновация пустыря На месте кондитерской фабрики «Пермская» будет построен многофункциональный комплекс

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Огромный пустырь в самом центре Перми рядом с эспланадой на месте бывшей кондитерской фабрики «зияет» уже 10 лет, постепенно превращаясь в автостоянку. Наконец-то на него обратили внимание: ООО «Проспект Пермь», подразделение екатеринбургского девелопера ООО «Проспект Групп», представило краевым властям обновлённый проект нового многофункционального комплекса в границах улиц Попова, Монастырской, Осинской и Петропавловской. По замыслу архитекторов, он будет включать пятизвёздочную гостиницу, торговые и выставочные залы, места для развлечений. Ориентировочная стоимость проекта пока оценивается в 7 млрд руб. Девелоперы обещают возвести первую очередь уже к 2020 году, однако прежде проект должен пройти через процедуру общественного и экспертного обсуждения. Его необходимо грамотно интегрировать в городскую среду.

Пилотный проект развития территории на месте бывшей кондитерской фабрики, предложенный инвестором для обсуждения

Участок на месте бывшей кондитерской фабрики (квартал №48 или Петропавловская, 73а) в 2008 году купило ООО «ПермГражданСтрой». Для его приобретения компания взяла кредит в 1 млрд руб. в Экопромбанке. «ПермГражданСтрой» планировал построить многофункциональный центр с пяти­звёздочной гостиницей Sheraton, но из-за кризиса работы были отложены, а в 2012 году проект заморозили. После этого участок оказался в залоге у банка. В 2015 году он был выставлен на торги за 960 млн руб. В 2017 году его продавали уже за 200 млн руб. В итоге его приобрёл екатеринбургский девелопер ООО «Проспект Групп».

В нынешнем виде концепт представляет собой разновысотные здания от 13,5 до 40 м. С доминантой — гостиницей, которая должна появиться в районе перекрёстка улиц Попова и Монастырской. Помимо этого, здесь запланировано строительство торгового центра с зонами отдыха, детского развлекательного центра, кинотеатра, сада скульптур, конференц-зала. Общая площадь осваиваемой площадки — примерно 31 тыс. кв. м. Предполагаемая площадь зданий — 150 тыс. кв. м.

Проект архитектурного бюро Twelve Architects: вид на многофункциональный комплекс со стороны улицы Окулова

Архитекторы бюро Twelve Architects, которые и разрабатывали концепт, рассматривали несколько вариантов высотности гостиницы — 40, 65, 80 и 100 м. Остановились на третьем по двум причинам: инвестиционная привлекательность и соотношение с окружающим пространством.

Отметим, что концепция предполагает надземный пешеходный переход по ул. Попова в районе ул. Монастырской.

Проект архитектурного бюро Twelve Architects: вид на проект с перекрёстка улиц Попова и Петропавловской

По словам генерального директора ООО «Проспект Пермь» (компания, учредителем которой является ООО «Прос­пект Групп») Александра Петрова, общий бюджет всех работ на сегодняшний день оценивается в 7 млрд руб., но это предварительные расчёты. Первую очередь объекта планируется запустить в 2020 году. «Он реально украсит город и даже станет его жемчужиной. С точки зрения инвестиционной привлекательности — это тоже знаковый объект: в центре наблюдается нехватка качественных торговых площадей, и, я уверен, он будет востребован жителями», — заявил Петров.

Инвестор претендует на получение статуса «приоритетного инвестиционного проекта». Компания уже подготовила соответствующую документацию и направила её в Агентство инвестиционного развития Пермского края. Это позволит застройщику без торгов претендовать на часть муниципальной земли в квартале.

Отдельный блок презентации был посвящён транспортной доступности комплекса. Действующие магистрали объективно не справятся с возросшей нагрузкой. Для оптимизации движения и подъездов к комплексу городской департамент дорог и транспорта предлагает добавить выделенную полосу общественного транспорта на ул. Попова, а также проработать организацию двустороннего движения по ул. Монастырской (сейчас оно одностороннее в сторону Коммунального моста).

Кроме того, анализируется вопрос выделения дополнительной полосы на поворотах (например, на пересечении улиц Попова и Монастырской, Попова и Петропавловской), а также ликвидации всех парковочных мест вдоль дорог. Вместо этого автомобили предлагается ставить на подземную парковку комплекса, рассчитанную на 1200 мест. Ещё на нескольких перекрёстках будут добавлены светофоры. Например, на улицах Петропавловской и Осинской.

«На этом участке народ любит перебегать дорогу, но установкой светофора мы это легализуем», — прокомментировал идею глава Перми Дмитрий Самойлов.

Важный момент — соотношение с другими доминантами центра города, то есть Троицким собором (Слудская церковь) и Соборной мечетью. Оба здания — объекты культурного наследия, которые законодательно нельзя визуально закрывать новым строительством. Однако, по словам директора Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александра Жуковского, сегодня квартал застроен таким образом, что религиозные учреждения просматриваются только с одной точки — улицы Монастырской. Появление гостиницы никак не отразится на панораме.

«Здание гостиницы — элегантное и лёгкое, так как в этом случае на этаже будет меньше номеров. Поэтому оно не такое широкое, чтобы не загораживать культовые объекты с большинства точек обзора», — заявили представители архитектурного бюро Twelve Architects.

По мнению архитектора Андрея Головина, руководителя проектов компании MLA+ (авторы проекта «Пермь — 300 лет на Каме»), концепция требует доработки. «Фасад в районе пешеходного пути выглядит так, будто идёшь вдоль стадиона. Кроме того, между очагами торговли, на мой взгляд, очень большое расстояние. Может быть, стоит рассмотреть вариант со «сквозными» магазинами, что оживит улицу. Сейчас американские моллы ориентируются именно на такую тенденцию. На мой взгляд, в этой концепции перепады высотности недостаточные, но это лучше, чем в прежних вариантах», — отметил Андрей Головин.

Главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин заявил, что главное — не высотность, а проработка фасадной части: «Мы забываем о главном фасаде комплекса со стороны эспланады. Что мы здесь видим? Главный вход расположен на углу улиц Попова и Петропавловской, здесь фасад достаточно грамотно решён. Может быть, лучше сделать небольшой амфитеатр на въезде с Попова, опустить вход метра на четыре, что даст возможность людям ходить сквозь комплекс прямо до набережной. Этот момент выглядит пока не решённым. Кроме того, если с одной стороны комплекса будет низковысотная застройка, а с другой — высотная, то весь комплекс будет казаться перекошенным. Поэтому мой вывод — нужно увеличить разноэтажность».

«Представленный проект, безусловно, требует доработки, но важно понимать, что новый квартал должен быть не только функциональным и удобным, он должен очень корректно осуществить переход от исторических зданий центра города к новой архитектуре. К тому же мы должны сохранить пешеходный трафик к набережной, который впоследствии сможет стать самостоятельным туристическим маршрутом вдоль ул. Попова. Поэтому проект необходимо вынести на обсуждение экспертов и жителей Перми, чтобы учесть все мнения в работе над новым комплексом, который должен гармонично вписываться в архитектуру и облик города», — подчеркнул глава региона Максим Решетников.

По итогам заседания также было принято решение проработать фасады, а также продумать подземную часть комплекса, предусмотрев в том числе возможность подземного выхода к набережной в районе Коммунального моста.

Впрочем, пока это только концепция, которая будет дорабатываться по итогам общественного и экспертного обсуждения. Дмитрий Самойлов сообщил, что планирует вынести проект на заседание Градо­строительного совета в конце сентября.

Дмитрий Реутт, лондонское архитектурное бюро Twelve Architects, разработчик проекта нового многофункционального комплекса:

— Глобальная задача, которую мы перед собой ставили, начиная работать над проектом, — это спроектировать пространство с такими объектами, которое будет очень долгое время актуальным для центра города. Для того чтобы решить эту задачу, мы посмотрели все возможные сценарии жизни, их развитие и поняли, что ключевой идеей комплекса должна стать многофункциональность. Но при этом с очень сильной культурной составляющей. Потому что во всём мире даже самые дорогие и престижные торговые центры теряют свою актуальность, и людей притягивают такие пространства, где можно не только сделать покупки или пообедать. Эти идеи и стали, так скажем, утилитарной основой нашей концепции. Поэтому на подземном этаже мы спроектировали удобную парковку, которой смогут воспользоваться абсолютно все желающие, кто приезжает в центр города и планирует провести время, например, на главной площади или просто погулять по эспланаде. Выше располагаются торговые галереи, которые мы хотели сделать по аналогу ГУМа в Москве. Это такое престижное и красивое торговое пространство, где приятно погулять и, скажем, купить сувениры перед Рождеством. А на верхних этажах комплекса мы преду­смотрели пространство для перформансов, галерей и выставок, чтобы этот центр стал источником притяжения и интереса пермяков и гостей города. А поскольку в Перми есть дефицит высококлассных гостиниц, завершает комплекс зданий гостиница, которая пусть на какое-то время, но станет самой лучшей в Перми. К управлению отелем мы планируем привлечь одного из международных операторов, с которым сейчас наш инвестор ведёт переговоры. Это основные моменты, которые мы учли и которые проверены временем в других городах, где есть туристический и деловой поток.

Антон Барклянский, архитектор (в Перми занимался реализацией реконструкции здания фабрики-кухни 1920-х годов, стратегией развития территории ПНИПУ и кампуса для студентов и преподавателей, разрабатывал концепцию жилого комплекса ASTRA):

— Рассматривая столь важную площадку непосредственно в центре города, важно в первую очередь выяснить, какой контент необходимо предложить городу, его гостям и жителям, что будет актуально в ближайшие годы, что даст толчок развития месту, району, городу? После ответа на эти вопросы станет понятно, какие задачи надо решить и какая оболочка сможет вместить в себя предполагаемый комплекс решений наилучшим образом. Будет ли это монофункция или это микс функций, что более актуально в данном месте? Будет ли это очередной торговый центр или же основой станут пространства для проведения культурных мероприятий, встреч и общения? Ответы на поставленные вопросы повлияют не только на имидж города, но и на популярность и успех объекта и, соответственно, на экономический эффект.

Игорь Луговой, почётный архитектор России:

— Квартал №48 — это очень значимая для Перми территория, прилегающая к уникальному для нашего города пространству эспланады. Именно поэтому надо очень ответственно подходить к тем объектам, которые могут появиться в самом центре города. Ведь Пермь уже видела несколько историй, которые так и не были воплощены в жизнь. Конечно, хотелось бы, чтобы появившийся здесь новый современный квартал был наполнен культурными и рекреационными смыслами. Чтобы соседство истории и современности было очень корректным, потому что именно этого сегодня не хватает нашему городу. Но времена меняются, и в Перми сегодня всё-таки появляются такие истории, когда прошлое и настоящее, бизнес и тонкие материи рождают уникальные пространства, и в этом не чувствуется никакого диссонанса.

Дмитрий Лапшин, главный архитектор Перми:

— Пока этот проект находится в стадии доработки. Но из тех вводных, которые уже есть сегодня, плюсы, на мой взгляд, следующие. Стоянка на 1000 или 1500 мест позволит существенно улучшить ситуацию для приезжающих на мероприятия на эспланаде горожан, позволит в режиме «сухих ног» по торговой галерее пройти от эспланады практически до перехода, ведущего на набережную. Пешеходный мост через ул. Попова по ул. Советской повысит связность городского пространства, а также даст возможность создания интересного силуэтного объекта на въезде в город, организуя подчёркнуто многоуровневое пространство, а также новую видовую точку на эспланаду, и к тому же позволит включить в активное использование склон на ул. Попова. Наличие концертного зала позволит проводить дополнительные мероприятия, максимально приближенные к эспланаде, а наличие дополнительных сервисов и «тёплого укрытия» позволит продлить для горожан возможное время пребывания на мероприятиях эспланады в холодное время года. В целом же появление нового, интересного и стильного комплекса позволит завершить комплекс эспланады объектом столичного уровня, достойным этого места.