Экологический налог: близкая перспектива или далёкое будущее? В Налоговом кодексе может появиться новая глава

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Лето 2018 года оказалось жарким на законопроекты, касающиеся реформ в различных отраслях и аспектах нашей жизни. И тема экологии не исключение. С 13 августа и по настоящее время законопроект об экологическом налоге проходит процедуру публичного обсуждения текста проекта и независимую антикоррупционную экспертизу.

Обсуждаемый проект, как нормативный правовой акт, вводит в Налоговый кодекс РФ главу «Экологический налог». Объектом налогообложения будут признаваться сбросы загрязняющих веществ в воду, выбросы их в атмосферу, захоронение отходов производства и потребления и другие виды вредного воздействия на окружающую среду. В проекте на сегодняшний день перечислено порядка 318 наименований загрязняющих окружающую среду веществ, и налоговой базой признаётся масса выбросов, сбросов и отходов. Ставки (на 2020 год) устанавливаются для каждого вида воздействия в зависимости от опасности загрязняющего вещества. От 0,1 руб. (углеводороды предельные С6-С10) до 74 380 032 руб. (винилхлорид) за 1 тонну загрязняющего вещества (отходов производства и потребления). Платить налог будут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые в результате своей деятельности негативно влияют на окружающую среду. Налоговым периодом предлагается признавать календарный год.

Обращаю внимание, что предложение о введении экологического налога не является поводом для создания нового налога в России. Как указано в письме Минфина РФ от 14.08.2018, «при разработке новых подходов к регулированию налоговых платежей было принято решение включить в Налоговый кодекс РФ платежи, близкие по своей природе к налогам и сборам. Именно в рамках этой работы взамен действующего экологического сбора предлагается включить в Налоговый кодекс РФ экологический налог». Если закон примут, то он вступит в силу в январе 2020 года.

Всё бы хорошо, если бы не мой внутренний диалог о том, как можно экологический сбор в его названии заменить экологическим налогом? Ведь к экологическим налогам можно отнести также сбор за пользование объектами животного мира, за пользование объектами водных биологических ресурсов (гл. 25.1 НК РФ), водный налог (гл. 25.2 НК РФ) и т. п. В итоге, согласно определению Европейского агентства по окружающей среде, экологические налоги могут быть в широком плане определены как «все налоги, база взимания которых оказывает специфическое негативное воздействие на окружающую среду». Проигнорировав экологическое законодательство и его подсистемы, наши законодатели опять вносят в жизнь бизнеса новшества. В 2014 году в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 была введена статья 25.4 «Экологический сбор». Указанный сбор отнесли к неналоговым доходам федерального бюджета. И, на мой взгляд, сделали верно, так как налог не является некой компенсацией расходов. А как мы понимаем, все экологические платежи — это средства на проведение мероприятий по восстановлению окружающей среды от негативного на неё воздействия.

Несмотря на то что проект об экологическом налоге ещё «сырой», нам не стоит забывать основы законодательства, историю возникновения и цели введения тех или иных налогов и сборов. Как говорят мудрые люди, время покажет, в каком виде выйдет в свет указанный в самом начале статьи проект закона, вернее закон.

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