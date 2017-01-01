Как мост на голову

Оказывается, в Перми есть частные дорожные сооружения, ответственности за которые власти не несут


Борис Михайлов журналист
Плюсануть
Поделиться

Трагедия в Генуе, где 14 августа рухнул 200-метровый пролёт автомобильного моста, унеся жизни около 40 человек, заставила вновь обратить внимание на подобные сооружения по всему миру. Власти Италии проводят всеобщий аудит старых мостов и тоннелей. 16 августа, как сообщает РИА «Новости», премьер-министр Болгарии Бойко Борисов поручил двум членам кабинета министров найти способ одновременного ремонта всех мостов в стране. Аналогичную работу проводят во Франции. А что у нас?

Переход в Камской долине
Фото: Евгений Запискин

Полвека и более

Много лет шла дискуссия по поводу строительства в Перми третьего моста через Каму. Коммунальный мост — ровесник генуэзского, они оба были построены в 1967 году. Не раз указывалось, что технологический срок эксплуатации моста — 50 лет. Действительно, многие «братья» пермского моста в России, построенные в те же годы по тому же проекту, уже снесены.

Но тема третьего моста, похоже, закрыта надолго: вместо этого власти планируют расширить улицу Строителей, чтобы вывести часть потоков с Коммунального моста на Красавинский. В ответ на вопросы о состоянии моста-долгожителя специалисты пермской мэрии успокаивают: наш мост ещё в хорошем состоянии и может прослужить долго.

Рухнувший в Генуе мост ремонтировался в 2016 году. Как указывает газета «Известия», при этом работы так и не были завершены, они продолжались до последнего момента.

В Перми ремонтные работы по замене дорожного покрытия и защите деформационных швов на Коммунальном мосту проводились в 2013 году. Как сообщили «Новому компаньону» в МКУ «Пермблагоустройство», в 2012—2013 годах специализированными организациями ООО «НПЛ Трансмост» и ООО «Научно-производственное отделение исследований строительных материалов» были проведены обследования Коммунального моста. «По результатам инструментальных замеров, выполненных при обследовании в 2013 году (нивелирование полотна, определение прочности бетона, дефектоскопия металлических шарниров и т. д.), отклонения от нормативных показателей не были зафиксированы», — указывают специалисты.

В МКУ «Пермблагоустройство» добавляют, что в рамках контракта на обследование искусственных инженерных сооружений ежемесячно проводятся осмотры мостового сооружения и ведётся постоянный мониторинг его состояния специализированной организацией.

«На сегодняшний день техническое состояние и грузоподъёмность мостового сооружения не изменились и соответствуют оценке, данной при проведении обследования в 2012—2013 годах», — подчёркивают в учреждении.

Частное дело

Куда менее заметный и обсуждаемый объект находится чуть дальше по ул. Спешилова — это надземный пешеходный переход, построенный в конце 1990-х годов, когда власти Перми намеревались развивать Камскую долину как территорию рынка. Он идёт над автомагистралью и призван обеспечить безопасный переход людей через оживлённую дорогу. Как сообщали тогда в автоинспекции, ежегодно на этом месте было в среднем около 20 тяжёлых ДТП с участием пешеходов. После появления перехода инциденты фактически прекратились.

Сегодня переход представляет собой тревожное зрелище. Дыры, подтёки дождевой воды, грязь. Как выяснилось, вопрос о содержании сооружения оказался непростым: ответственного за объект обнаружить сегодня затруднительно, хотя формально он есть.

Переход строился за счёт средств ЗАО «Центральный рынок» в 2003—2004 годах. Сумма затрат составила около 19 млн руб. Как сообщили в ЗАО «Центральный» (нынешнее название ЗАО «Центральный рынок»), компания предпринимала попытки передать его в муниципальную собственность, например, в 2010 году. Тем не менее передача объекта в собственность города тогда так и не состоялась по причине отсутствия бюджетных средств.

«Надземный пешеходный мост на ул. Спешилова в жилом районе Камская Долина по состоянию на 2004 год, согласно свидетельству о государственной регистрации права, являлся собственностью ЗАО «Центральный рынок», — подтвердили «Новому компаньону» в МКУ «Пермблагоустройство».

Дальнейшего развития рынка на этой территории не произошло. Зато один за другим стали строиться автосалоны и торговые центры. В августе 2012 года переход у ЗАО «Центральный рынок» приобрело ООО «Экс Авто» в лице директора Алексея Ярушина — в то время компания активно развивала сеть автосалонов, и один из них находился в непосредственной близости к переходу.

В 2015 году компания «Экс Авто» вошла в процедуру банкротства, а вскоре и Алексей Ярушин стал одним из первых пермяков, попавших под закон о банкротстве физических лиц. Имущество «Экс Авто» было реализовано с торгов, и пешеходный переход был продан в числе иных объектов компании. Конкурсным управляющим «Экс Авто» была назначена Мария Булатова. Она подтвердила, что объект был реализован.

По данным «Нового компаньона», покупателем стал Андрей Владимирович Ферапонтов. Как указано в сети деловых коммуникаций «СБИС», ИП Ферапонтов А. В. действует с 17 мая 2018 года, основной вид экономической деятельности — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Связаться с предпринимателем не удалось: Мария Булатова отказалась дать его контактные данные, сославшись на 152-ФЗ (о защите персональных данных).

«В настоящее время объект не является муниципальной собственностью. Непосредственную ответственность за безопасное функционирование данного инженерного сооружения несёт собственник», — сообщили в МКУ «Пермблагоустройство» в ответ на запрос о содержании перехода.

Иными словами, важнейшим для безопасности дорожного движения объектом сегодня владеет физическое лицо. Едва ли это самое удачное решение с учётом потенциальных проблем.

Впрочем, в МКУ «Пермблагоустройство» успокаивают: «Мосты могут простоять долго, если они были сделаны качественно. Необходимо проводить плановые ремонты, осуществлять циклическое выполнение работ по их обслуживанию и содержанию». Но если с ремонтом, содержанием, обследованием и обслуживанием Коммунального моста всё более-менее ясно, то в случае с частным пешеходным мостом вопросов пока больше, чем ответов. Ясно лишь то, что всю ответственность за него несёт частный собственник. Однако, как сообщили в пермской мэрии, «в настоящий момент администрация Ленинского района рассматривает возможность передачи или продажи пешеходного перехода в собственность администрации города для приведения в нормативное состояние и дальнейшего содержания». Есть только одна проблема: по некоторым данным, нынешний собственник просит за объект порядка 20 млн руб. — сумму, кратно превышающую реальную рыночную стоимость перехода (предположительно, мост был куплен за 3—5 млн руб.). Очень любопытно будет посмотреть, как пойдут дальнейшие переговоры на эту тему.

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

инфраструктура мост ремонт дорог общество Пермь