Как мост на голову Оказывается, в Перми есть частные дорожные сооружения, ответственности за которые власти не несут

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Трагедия в Генуе, где 14 августа рухнул 200-метровый пролёт автомобильного моста, унеся жизни около 40 человек, заставила вновь обратить внимание на подобные сооружения по всему миру. Власти Италии проводят всеобщий аудит старых мостов и тоннелей. 16 августа, как сообщает РИА «Новости», премьер-министр Болгарии Бойко Борисов поручил двум членам кабинета министров найти способ одновременного ремонта всех мостов в стране. Аналогичную работу проводят во Франции. А что у нас?

Фото: Евгений Запискин

Полвека и более

Много лет шла дискуссия по поводу строительства в Перми третьего моста через Каму. Коммунальный мост — ровесник генуэзского, они оба были построены в 1967 году. Не раз указывалось, что технологический срок эксплуатации моста — 50 лет. Действительно, многие «братья» пермского моста в России, построенные в те же годы по тому же проекту, уже снесены.

Но тема третьего моста, похоже, закрыта надолго: вместо этого власти планируют расширить улицу Строителей, чтобы вывести часть потоков с Коммунального моста на Красавинский. В ответ на вопросы о состоянии моста-долгожителя специалисты пермской мэрии успокаивают: наш мост ещё в хорошем состоянии и может прослужить долго.

Рухнувший в Генуе мост ремонтировался в 2016 году. Как указывает газета «Известия», при этом работы так и не были завершены, они продолжались до последнего момента.

В Перми ремонтные работы по замене дорожного покрытия и защите деформационных швов на Коммунальном мосту проводились в 2013 году. Как сообщили «Новому компаньону» в МКУ «Пермблагоустройство», в 2012—2013 годах специализированными организациями ООО «НПЛ Трансмост» и ООО «Научно-производственное отделение исследований строительных материалов» были проведены обследования Коммунального моста. «По результатам инструментальных замеров, выполненных при обследовании в 2013 году (нивелирование полотна, определение прочности бетона, дефектоскопия металлических шарниров и т. д.), отклонения от нормативных показателей не были зафиксированы», — указывают специалисты.

В МКУ «Пермблагоустройство» добавляют, что в рамках контракта на обследование искусственных инженерных сооружений ежемесячно проводятся осмотры мостового сооружения и ведётся постоянный мониторинг его состояния специализированной организацией.

«На сегодняшний день техническое состояние и грузоподъёмность мостового сооружения не изменились и соответствуют оценке, данной при проведении обследования в 2012—2013 годах», — подчёркивают в учреждении.

Частное дело

Куда менее заметный и обсуждаемый объект находится чуть дальше по ул. Спешилова — это надземный пешеходный переход, построенный в конце 1990-х годов, когда власти Перми намеревались развивать Камскую долину как территорию рынка. Он идёт над автомагистралью и призван обеспечить безопасный переход людей через оживлённую дорогу. Как сообщали тогда в автоинспекции, ежегодно на этом месте было в среднем около 20 тяжёлых ДТП с участием пешеходов. После появления перехода инциденты фактически прекратились.

Сегодня переход представляет собой тревожное зрелище. Дыры, подтёки дождевой воды, грязь. Как выяснилось, вопрос о содержании сооружения оказался непростым: ответственного за объект обнаружить сегодня затруднительно, хотя формально он есть.

Переход строился за счёт средств ЗАО «Центральный рынок» в 2003—2004 годах. Сумма затрат составила около 19 млн руб. Как сообщили в ЗАО «Центральный» (нынешнее название ЗАО «Центральный рынок»), компания предпринимала попытки передать его в муниципальную собственность, например, в 2010 году. Тем не менее передача объекта в собственность города тогда так и не состоялась по причине отсутствия бюджетных средств.

«Надземный пешеходный мост на ул. Спешилова в жилом районе Камская Долина по состоянию на 2004 год, согласно свидетельству о государственной регистрации права, являлся собственностью ЗАО «Центральный рынок», — подтвердили «Новому компаньону» в МКУ «Пермблагоустройство».

Дальнейшего развития рынка на этой территории не произошло. Зато один за другим стали строиться автосалоны и торговые центры. В августе 2012 года переход у ЗАО «Центральный рынок» приобрело ООО «Экс Авто» в лице директора Алексея Ярушина — в то время компания активно развивала сеть автосалонов, и один из них находился в непосредственной близости к переходу.

В 2015 году компания «Экс Авто» вошла в процедуру банкротства, а вскоре и Алексей Ярушин стал одним из первых пермяков, попавших под закон о банкротстве физических лиц. Имущество «Экс Авто» было реализовано с торгов, и пешеходный переход был продан в числе иных объектов компании. Конкурсным управляющим «Экс Авто» была назначена Мария Булатова. Она подтвердила, что объект был реализован.

По данным «Нового компаньона», покупателем стал Андрей Владимирович Ферапонтов. Как указано в сети деловых коммуникаций «СБИС», ИП Ферапонтов А. В. действует с 17 мая 2018 года, основной вид экономической деятельности — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Связаться с предпринимателем не удалось: Мария Булатова отказалась дать его контактные данные, сославшись на 152-ФЗ (о защите персональных данных).

«В настоящее время объект не является муниципальной собственностью. Непосредственную ответственность за безопасное функционирование данного инженерного сооружения несёт собственник», — сообщили в МКУ «Пермблагоустройство» в ответ на запрос о содержании перехода.

Иными словами, важнейшим для безопасности дорожного движения объектом сегодня владеет физическое лицо. Едва ли это самое удачное решение с учётом потенциальных проблем.

Впрочем, в МКУ «Пермблагоустройство» успокаивают: «Мосты могут простоять долго, если они были сделаны качественно. Необходимо проводить плановые ремонты, осуществлять циклическое выполнение работ по их обслуживанию и содержанию». Но если с ремонтом, содержанием, обследованием и обслуживанием Коммунального моста всё более-менее ясно, то в случае с частным пешеходным мостом вопросов пока больше, чем ответов. Ясно лишь то, что всю ответственность за него несёт частный собственник. Однако, как сообщили в пермской мэрии, «в настоящий момент администрация Ленинского района рассматривает возможность передачи или продажи пешеходного перехода в собственность администрации города для приведения в нормативное состояние и дальнейшего содержания». Есть только одна проблема: по некоторым данным, нынешний собственник просит за объект порядка 20 млн руб. — сумму, кратно превышающую реальную рыночную стоимость перехода (предположительно, мост был куплен за 3—5 млн руб.). Очень любопытно будет посмотреть, как пойдут дальнейшие переговоры на эту тему.