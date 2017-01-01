«Мы не выпускаем деньги за пределы края» К 300-летию Перми РЖД построит в городе новый транспортно-пересадочный узел

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На прошлой неделе губернатор Пермского края Максим Решетников и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Старков подписали соглашение о реализации проекта строительства интермодального транспортно-пересадочного узла на привокзальной площади. РЖД обязуется сдать объекты до 31 декабря 2022 года. Планируется, что деньги, которые край переведёт в счёт выкупа имущества, железнодорожники используют для реализации проекта. Земельные участки под коммерческую недвижимость, которая также предполагается в этом квартале, будут реализовываться через аукционы, и это тоже позволит «отбить» часть инвестируемых средств. Ожидается, что работы начнутся уже в 2020 году.

Проект «Ворота Перми» из презентации «Пермь — 300 лет на Каме»

Фото: permkrai.ru

В соглашении (есть в распоряжении «Нового компаньона») говорится, что краевое правительство обязуется рассмотреть возможность приобретения у ОАО «РЖД» недвижимого имущества, расположенного по адресу ул. Локомотивная, 18, оформить его в краевую собственность, а также оказать содействие при реализации проекта. ОАО «РЖД», в свою очередь, должно рассмотреть возможность отчуждения имущества бывшего товарного двора и строительства на базе железнодорожного вокзала транспортно-пересадочного узла, который соединит сразу несколько видов транспорта.

«Тема строительства нового железнодорожного вокзала и освоения территории товарного двора — это одна из самых застарелых проблем Перми и Пермского края, — говорит Максим Решетников. — К сожалению, все попытки реализовать проект и вовлечь эту территорию в оборот, построить там объекты в последние годы ни к чему не приводили. Поэтому с приходом нового руководства РЖД, с изменением его позиции в отношении регионов мы пришли к выводу, что, наверное, нам нужно развернуть всю конструкцию и пойти абсолютно по иному пути». Глава региона пояснил, что край выкупит у РЖД весь имущественный комплекс (здания, сооружения, землю), а РЖД за счёт полученных средств построит транспортно-пересадочный узел. Помимо этого, запланировано переустройство железнодорожных путей.

Большая часть земель, которые выкупит край, по словам губернатора, пойдёт под транспортную инфраструктуру, автомобильные дороги. «Там пройдёт большая магистраль ул. Строителей — ул. Стахановская, которая сейчас также проектируется, — рассказал губернатор. — Именно наличие этой земли даст нам возможность сделать очень хорошие развязки. Будет сделана внутренняя сеть квартальных проездов, повышена связность территории, и, конечно, будут спланированы кварталы под застройку. Какая это будет застройка, пока говорить преждевременно. Это определит проект планировки, который сейчас разрабатывается совместно с городом».

Участки под коммерческую застройку, которая также предполагается в этом квартале, будут выставлены на аукцион. И это, по словам губернатора, послужит компенсацией тех средств, которые край потратит на выкуп имущества у железнодорожников. Кроме того, на этих землях запланирована развязка на площади Гайдара, новая трамвайная ветка из микрорайона Паркового.

В соглашении также говорится, что рядом с железнодорожным вокзалом появится автовокзал. В перспективе его планируется передать в долгосрочную аренду ПКГУП «Автовокзал». Арендатор обязуется платить за коммунальные услуги и нести другие расходы, связанные с функционированием и содержанием автовокзала. Размер арендной платы за пользование автовокзалом будет определяться из расчёта расходов РЖД на амортизацию и уплату налога на имущество. «Все средства идут на строительство, чтобы потом на льготных условиях площади нового автовокзала передали в аренду, — отметил глава региона. — Мы деньги за пределы края не выпускаем, и всё, что мы строим, — это объекты, которые необходимы жителям края и которые будут на них работать».

Стоимость имущества, по которой будет совершена сделка, устанавливается «отчётом об определении рыночной стоимости, составленной в соответствии с законодательством об оценке рыночной деятельности». Напомним, на заседании краевого Законодательного собрания в августе депутаты поддержали выкуп у ОАО «РЖД» объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу ул. Локомотивная, 18. В бюджете на эти цели зарезервировано 800 млн руб. на 2018—2019 годы.

При этом Максим Решетников отмечает, что 800 млн руб. — это предельная сумма. «Итоговая сумма может измениться. Сначала нужно получить оценку», — отметил глава региона.

В своём комментарии заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Старков обозначил, что сейчас компания уже готовится приступить к проектированию ТПУ. Технические условия уже сформулированы, сейчас они согласовываются с администрацией города «с точки зрения пожеланий и визуализации». «Не рассматривайте это как отдельный проект, — заявил Старков. — То, что делает РЖД совместно с правительством Пермского края, носит более масштабный и системный характер. И проект по Мотовилихе (строительство ТПУ) будет ещё более значимым и интересным».

Губернатор пояснил, что до конца года будут урегулированы юридические детали. Предполагается, что в начале 2020 года строительная техника уже выйдет на площадки.