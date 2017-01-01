Не Промоботом единым Пермский край и Москва «сверили часы» по вопросам цифровизации экономики

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На минувшей неделе глава региона Максим Решетников встретился с заместителем министра экономического развития России Саввой Шиповым. Губернатор Прикамья представил концепцию развития цифровой экономики края, а также продемонстрировал конкретные наработки пермских предприятий в разных секторах экономики и в социальной сфере. Шипов похвалил пермяков, отметив, что Прикамье полностью следует федеральным трендам.

Пермский край сегодня входит в десятку регионов с развитой цифровой экономикой. В регионе функционирует порядка 1700 предприятий телеком-индустрии, в ней занято 16 тыс. специалистов. Напомним, ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу, направленное на повышение уровня жизни и создание комфортных условий проживания, является одной из приоритетных задач, которую перед властями всех уровней поставил президент Владимир Путин.

Основными направлениями развития цифровой экономики в Прикамье являются инфраструктура, подготовка кадров для цифровой экономики, цифровизация производства и госуправления, реализация проектов «умных» городов. Они зафиксированы в Концепции развития цифровой экономики края до 2024 года, которая подготовлена совместно с представителями IT-компаний, промышленности, науки и вузов, законодательными и исполнительными органами власти. Глава региона Максим Решетников поручил к 2025 году увеличить долю цифровой экономики с 2,5 до 5%, а число занятых в отрасли — на 6 тыс. человек.

Интернет вещей

Кроме «теоретической» части, замминистра экономического развития Савву Шипова познакомили с работой компаний, входящих в IT-кластер Пермского края, а также представили наработки региона по цифровизации сферы государственных услуг.

«Аккумулирующим» местом для проводимой в этой области работы во многом стал недавно созданный на площадке бизнес-парка «Морион» IT-кластер. Одноимённое предприятие, российский разработчик и производитель оборудования связи, сохранило свои производственные мощности именно здесь. «Первый навигатор в России на основе микросхемы компании Motorola собрали мы. Сегодня наше предприятие способно производить продукцию от сотовых телефонов до сложнейших микросхем, — говорит главный технолог ПАО «Морион» Дмитрий Тунёв, показывая на две полностью автоматизированные линии монтажа плат. — За одну смену мы выпускаем от 200 до 1000 плат — зависит от сложности. Оборудование современное, но погрешность в работе случается и у машин, хотя она невысокая. Допустим, на 10 000 установленных компонентов допускается один брак. За этим следит АОИ (автоматическая оптическая инспекция) — компьютерная программа, которая позволяет с помощью 3D-изображения не только сразу обнаружить дефект, но и определить причину его появления».

На территории «Мориона» сегодня функционирует ещё один крупный представитель IT-отрасли — АО «ЭР-Телеком Холдинг». Сегодня сетями компании покрыто 2/3 территории страны. В центре мониторинга «ЭР-Телеком» — 20 больших мониторов, которые отражают текущую ситуацию на телекоммуникационных сетях. Центр информирует сотрудников обо всех авариях и даёт рекомендации по их устранению. За один день здесь обрабатывается порядка 80 тыс. событий. Процесс полностью автоматизирован, за ним следят всего четыре специалиста. «Централизация этих процессов позволила существенно — на 40% — сократить время на устранение аварий», — поясняют специалисты компании.

В ближайшем будущем компания намерена сконструировать российскую сеть интернета вещей (IoT) на базе технологии LoRaWAN. Она охватит десятки российских городов и может быть использована для сбора больших данных и управления инфраструктурой в разных сферах: транспортной, строительства, торговли, коммунального хозяйства и других.

Роботы

Другой лидер отрасли — компания по производству роботов Promobot. По оценкам председателя совета директоров ООО «Промобот» Алексея Южакова, на сегодня стоимость компании оценивается примерно в $33 млн. Её продукция реализуется в том числе в США, в ряде стран Европы и в Средней Азии.

Кстати, в сентябре компания Promobot намерена поменять место дислокации, переехав в бизнес-парк «Морион», а также увеличить штат сотрудников (сегодня в компании трудится порядка 60 человек) и производственные площади более чем в четыре раза.

Не исключено также, что производство будет локализовано в других странах, добавляет Алексей Южаков.

«Мы сегодня точно понимаем, что немного «переросли» себя, поэтому рассматриваем возможности для масштабирования бизнеса, — пояснил Южаков. — К нам поступает большое количество обращений из регионов России и таких стран, как Казахстан, Канада, ОАЭ, Бразилия и другие, с предложением производить Promobot у них. Рассматриваем для себя возможность предоставления франшизы, но речь идёт непосредственно о производственных площадках, тогда как всё то, что формулирует добавочную стоимость роботов, — софт, разработка искусственного интеллекта — останется здесь, в Перми». Параллельно с этим идёт работа с партнёрами, которые рассматривают Promobot в качестве объекта инвестирования, добавил Южаков. Уже сегодня подписано соглашение с Внешэкономбанком, «есть интересные предложения от других фондов — российских, американских, а также из Сингапура и Швейцарии».

К врачу

В сфере медицины высокотехнологичные разработки пока только внедряются. Одним из «пилотов» в этом процессе стала городская поликлиника Перми №2, расположенная на ул. Братьев Игнатовых, 3. В холле учреждения установлены три электронных инфомата. Они позволяют быстро и удобно попасть на приём к нужному врачу. «Вся процедура записи к специалисту теперь занимает в среднем 20 секунд, а заполнение врачом электронной карты — не более трёх минут. Но полностью переходить на «цифру» нам пока не позволяет российское законодательство, поэтому бумажные носители остались. Они заполняются параллельно с электронными и находятся в картохранилище», — объясняет главный врач поликлиники Сергей Вылегжанин.

Его коллега, завотделением неотложной помощи поликлиники Евгений Казновский, демонстрирует электронный планшет, которым пользуются бригады неотложной помощи. Устройство сокращает время на обработку вызова и облегчает взаимодействие между врачом и пациентом. С помощью программы, установленной на гаджете, врач видит всю интересующую его информацию: личные данные пациента, историю болезни, историю посещений медучреждений и диагнозы, с которыми он наблюдается у медицинских специалистов. К слову, разработчик программы — пермская компания «СВАН», та самая, которая придумала и внедрила программу электронной записи к врачу.

Пермская разработка комплексной информатизации здравоохранения реализована в 12 субъектах РФ — это 800 медицинских организаций, 83 тыс. автоматизированных рабочих мест медицинского персонала.

«Эта встреча — возможность сверить часы, — заявил Максим Решетников. — Мы определили приоритетные региональные проекты. В крае накоплен большой объём компетенций. Здесь присутствуют компании, реализующие проекты по цифровизации, которые создают благоприятную атмосферу для развития цифровой экономики. Мы готовы учиться и делиться своим опытом».

Такой шанс у пермских властей может появиться уже скоро. Савва Шипов рассказал, что в ближайшее время министерство направит в правительство РФ инициативу об учреждении специальной комиссии, которая могла бы заниматься региональной повесткой цифровизации. Он также предложил Прикамью принять активное участие в её работе. «Самое главное впечатление — это люди, которые работают в таких компаниях, — поделился впечатлениями замминистра экономического развития. — Видно, что много идей, но видно также, что многое уже сделано руками. Могу абсолютно точно сказать: далеко не каждый российский регион может похвастаться подобными технологиями. Действительно, Пермский край становится хорошей площадкой для внедрения современных технологий».