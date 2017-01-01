Олег Урушев: Речь героев Иванова — это гениальный, сочный, колоритный язык Продюсер фильма «Тобол» — о том, как рождался знаменитый мегапроект и как пермский филолог стал в Западной Сибири телевизионным деятелем №1

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На фестивале «Гений места» в Перми выступил Олег Урушев — генеральный продюсер кинокомпании Solivs, продюсер фильма и сериала «Тобол» по мотивам книги Алексея Иванова. Впрочем, оказалось, что всё наоборот: книга написана по мотивам сериала…

Олег Урушев на съёмках фильма «Тобол»

Фото: кинокомпания SOLIVS

— Расскажите по порядку, как всё было...

— В конце 2013 года я был по делам в Тюмени и остановился в гостинице «Ремезов». Там в номере была брошюрка, написанная хозяйкой гостиницы, из которой я узнал о Семёне Ульяновиче Ремезове — это наш сибирский Леонардо да Винчи: архитектор, строитель, первопроходец, автор первых карт Сибири. Я был поражён: 30 лет прожил в Сургуте и совершенно этого не знал! Стал общаться с историками, узнал больше... Увидел, что вырисовывается потрясающий сюжет приключенческого сериала, и заказал сценарий тюменскому писателю. Он взялся, но через полгода ничего не написал — ну, почему-то у него не получилось.

Вскоре после этого, когда был в Перми, я встретился с Алексеем Ивановым, с которым мы знакомы с 2006 года, он для меня писал сценарий фэнтези о Югре. Он в то время был — на удивление! — не занят никаким проектом. Я ему стал рассказывать про Ремезова, и он сказал, что знает его и очень уважает. По словам Иванова, это именно Ремезов изобрёл тот способ транспортировки продукции уральских заводов, который Иванов описал в «Золоте бунта» — «железные караваны». Ещё Иванов сказал, что Ремезов спас Кунгурскую летопись — сделал и сохранил копию, а оригинал позже был утрачен. Если бы не эта летопись, мы не знали бы о походе Ермака!

В общем, мы нашли общий язык и подписали контракт. Это был конец 2014 года, а в декабре 2015-го сценарий был готов, и Иванов сразу сказал, что будет писать на его основе роман. Я был не против. Он же — Алексей Иванов — сокращал сценарий для полнометражной киноверсии.

— Если всё так хорошо складывалось, почему Иванов вышел из проекта и снял своё имя с титров?

— Иванов — индивидуальный игрок, а кино — коллективное творчество. Он полностью выполнил свои обязательства и вышел из проекта. Имеет право.

— Но была же причина...

— Он не согласился с нашими сокращениями. У него был материал на 12-серийный фильм, а нам надо было восемь серий. Так же и с кинофильмом: его материал «тянул» на три часа, а надо было не более двух. Наш режиссёр Игорь Зайцев стал сокращать текст вместе с Ивановым и понял, что надо многое переделывать: ну, не может главный герой появляться только на 15-й минуте фильма и вскоре пропасть на 10 минут! Так не должно быть. У Иванова в сценарии около 60 героев, которые произносят по одной-две фразы. А ведь каждому нужно костюм шить! У него описаны два однотипных сражения, а для фильма надо одно, но масштабное... Мы количество эпизодических ролей сократили вдвое, вытащили на первый план любовную линию, укрупнили молодых героев.

Но я должен обратить внимание, что изменения, которые мы сделали в сценарии, не касались прямой речи. Мы как можно тщательнее старались сохранить речь героев, написанную Ивановым, потому что это гениальный, сочный, колоритный язык.

— Вы ведь пермяк, учились здесь в университете на филфаке. Как вы оказались в Сибири, как занялись кинопродюсированием?

— Я окончил филфак в 1983 году и получил распределение в газету «Молодая гвардия», в которой работал на протяжении всей учёбы, но, пока я был на военных сборах, на моё место уже кого-то взяли, и я оказался без работы. Я устроился в многотиражную газету политехнического института и там познакомился с директором строительного треста из Сургута. Он-то и пригласил меня редактировать корпоративную газету в Сургуте. Так мы с женой Светой перебрались в Сибирь и остались навсегда.

В тресте, где я редактировал газету, меня избрали секретарём комсомольской организации, затем я стал работать в горкоме комсомола. Тут началась перестройка. Стало весело. Я отвечал за связи со СМИ, все журналисты меня любили: я всегда быстро реагировал на критику.

Тогда только появилось видео, и мы тут же создали при горкоме комсомола видеоредакцию «Новости Сургута». Показывали новости перед сеансами в видеосалонах! Я и за оператора, и за монтажёра, и за ведущего... В Перми, ещё будучи школьником, я шесть лет занимался в фотостудии, и наш руководитель Ирина Лебедева преподавала нам по вгиковским учебникам. Можно считать, что я половину операторского курса ВГИКа прослушал!

Потом появилось кабельное телевидение, и в 1990 году мы создали первую в Сургуте телекомпанию — «Сургут-ИнформТВ». Она до сих пор существует, и я там до сих пор председатель совета директоров.

Позже благодаря этому опыту я принял участие в создании телекомпании «Югра». Там мы начали производить сериалы, продавать их на центральное телевидение... Мы сняли «Анну Каренину» с Сергеем Соловьёвым, сериал «Вызов» с Дмитрием Назаровым, четыре сезона... Он до сих пор мне доход приносит. С Георгием Данелией сняли мульт­фильм «Ку! Кин-дза-дза» и получили «Оскара» Тихоокеанского региона, обо­шли всех корейцев, китайцев и японцев с их аниме!

— Что у вас сейчас в работе?

— Готовимся начать съёмки сериала «Романовы: четыре страницы». Известно, что из дневников Николая II исчезли таинственно четыре страницы. Мы постарались восстановить, образно говоря, утраченные страницы истории последних Романовых, то, что скрывает официальная история: заговор английской и немецкой разведок, которые готовили революцию в России, предательство родственников и дворян... У нас есть линия Михаила Романова, последнего императора России, который погиб в Перми, поэтому мне кажется, что Пермь могла бы принять участие в этом проекте. Тем более что разрабатывается туристический Романовский маршрут, в который входят все города, где происходит действие нашего сериала: Пермь, Тюмень, Тобольск и Екатеринбург.

Ещё я планирую закончить документальный фильм об Алексее Иванове, он почти полностью снят. Мы с Ивановым проехали от Тобольска до Ныроба.

— Что зрители увидят в кинотеатрах 6 декабря, когда «Тобол» выйдет в прокат?

— Это настоящее историческое кино: с богатой фактурой, с мощными героями. У нас Ремезова играет Дмитрий Назаров, и, может быть, это его лучшая роль. В роли Петра I — Дмитрий Дюжев, и он так вживался в роль, что специально носил обувь на два размера меньше: у Петра I была очень странная походка.

Мы построили настоящий старинный город — декорация оказалась такой качественной, что Тобольский исторический музей оставил её в качестве своей интерактивной площадки. Но, конечно, наша главная декорация — сам Тобольск, город-музей, город-памятник.

— А когда выйдет на телеэкраны сериал?

— В 2019 году, когда закончится прокат фильма в кинотеатрах.

— Вы планируете какие-то специальные события в Перми в связи с выходом фильма на экран?

— В Перми презентация с участием актёров будет 11 или 12 декабря. Точную дату будем определять исходя из актёрской занятости.