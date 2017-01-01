За того партия Кандидаты в депутаты местных парламентов всё чаще «стесняются» демонстрировать свою партийную принадлежность

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На прошлой неделе ТИК Кунгурского района установила необычное нарушение правил агитации: глава Кунгура Сергей Гордеев призывает проголосовать за кандидата от «Справедливой России» Михаила Симонова. Это подтверждается видеозаписями со встречи Симонова с избирателями, где лично присутствует Сергей Гордеев. Эксперты отмечают, что для этой муниципальной кампании характерна одна особенность — уход от партийности. Партия часто используется только как инструмент для подстраховки во время выдвижения, и в дальнейшем её бренд никак не эксплуатируется. Только ресурсы. Политтехнологи объясняют это спецификой местных выборов: люди голосуют за людей, то есть своих знакомых или тех, кто больше нравится.

Традиционно самые высокие шансы на победу — у «Единой России». Хотя бы просто потому, что она «закрыла» максимум округов. Но даже этой партии не хватило людей: из 1863 мандатов они расставили кандидатов только на 1825

Фото: Новый Компаньон

Выборы в муниципалитетах выходят на финишную прямую. До дня голосования остаётся две недели. Избирком фиксирует, что текущая избирательная кампания в Прикамье проходит корректно. В пять раз по сравнению с 2013 годом сократилось количество судебных исков и жалоб в избиркомы. В территориальные комиссии подано 12 обращений (не обязательно жалоб, это могут быть просто просьбы пояснить законодательство) лишь в четырёх из 36 муниципальных образований.

«Единая Россия» в ходе этой кампании «завела» много самовыдвиженцев. Да, они следуют логике общих партийных установок, но у них больше возможностей для манёвра. Плюс самовыдвиженцы нужны для того, чтобы оттянуть голоса у других партий.

ЛДПР не стала мудрствовать лукаво: если присмотреться, то её кандидаты во многих территориях повторяются. Это пермяки (например, Олег Брагин, Дмитрий Стахов, Константин Бусовиков), которые расставлены сразу по нескольким округам. Партия, в соответствии с установкой Владимира Жириновского закрывать максимум мест, использует эту технологию уже много лет.

Среди ставленников ЛДПР есть и сильные кандидаты, у которых высокие шансы на победу. Есть местные «середняки»: то есть прописанный в округе кандидат может проголосовать сам за себя (особенно это актуально для многомандатных округов) и пройти в представительный орган. Такие прецеденты уже были.

Но с иногородними кандидатами иная ситуация. Их вряд ли поддержат. На прошлых выборах за многих из этих кандидатов не было отдано ни одного голоса. А некоторые из них в случае победы попросту могут отказаться от мандата: какой смысл человеку из Добрянки бесплатно работать в Оханске?

Традиционно самые высокие шансы на победу — у «Единой России». Хотя бы просто потому, что она «закрыла» максимум округов. Но даже этой партии не хватило людей: из 1863 мандатов они расставили кандидатов только на 1825.

В нашем обзоре — четыре территории, отобранных по принципу минимального уровня «грязи» и «чёрного пиара», но с интересными предвыборными раскладами.

Гремячинск:

Г — Гарслян

12 одномандатных и один трёхмандатный округ, 45 зарегистрированных кандидатов на 15 мандатов. Конкурс — три человека на место.

В этой территории сформировалось несколько групп влияния. Интересно, что ни глава района Ирина Белунькина, ни глава городского поселения Владимир Хмелевский по факту не претендуют на должность руководителя объединённого муниципалитета. У Хмелевского нет высшего образования, а Белунькина, которой в декабре исполнится 55 лет, будто бы выходит на пенсию. Вероятно, нового главу будут искать «где-то из внутренних резервов», предположил источник в районе.

Другое дело, что Гремячинск — это зона влияния депутата Законодательного собрания Пермского края, председателя совета директоров ПАО «Мета­фракс» Армена Гарсляна. Фактически он курирует выборы в этой территории.

Помимо этого Гремячинск «пропахали» кандидаты от ЛДПР. Всего по этой территории зарегистрированы 11 представителей партии. Ещё двум претендентам, в том числе помощнику депутата краевого парламента Александра Григоренко Богдану Константинову отказали в регистрации.

Другое дело, что среди их кандидатов есть неместные — например, 19-летний Сергей Гончаров из Добрянки. Если учесть, что на выборах местного уровня люди голосуют сердцем и за того, кого они знают лично, ставка на «пришлых» явно не сработает.

Теоретически ЛДПР может претендовать на три-четыре мандата. Третье место, вероятно, достанется КПРФ — скорее в силу специфики менталитета избирателей.

В Кунгуре официальный пул, который возглавляет альянс Кокшарова—Золотарёва, схлестнулся с местными предпринимателями

Фото: Виталий Кокшаров

Оханск:

О — оппозиция и Окунев

Три пятимандатных округа, 46 зарегистрированных кандидатов на 15 мандатов. Конкурс — три человека на место.

В этой территории от ЛДПР баллотируются 10 человек. Среди них — три пермяка, которых ЛДПР регулярно выдвигает на всех выборах и сразу по нескольким территориям (безработные Олег Брагин и Дмитрий Стахов, индивидуальный предприниматель Вячеслав Аликин), и всё тот же Сергей Гончаров из Добрянки, который также борется за депутатское кресло в Гремячинске. Поговаривают, кстати, что на выборах в прошлом году в ряде округов за них не было отдано ни одного голоса.

Лидером списка в Оханске руководитель реготделения ЛДПР Олег Постников называет индивидуального предпринимателя Ирину Пономарёву. Это активистка из районного села Таборы, которая в паре со своей соратницей (и тоже кандидатом от ЛДПР по пятимандатному округу №3 в Оханске) Ольгой Еловиковой с завидным упорством оспаривает процесс объединения города и района. Они считают, что с созданием городского округа нарушаются их права на местное самоуправление. Дамы проиграли уже три дела в Нытвенском районном суде: о признании незаконным решения депутатов Таборского сельского поселения, о признании незаконными публичных слушаний в Острожском поселении, о признании незаконными публичных слушаний и решения Земского собрания Оханского района. Первые два решения уже вступили в законную силу, по третьему 17 августа Пономарёва подала апелляционную жалобу в Пермский краевой суд.

Интересно, что к суду этих активисток готовят будто бы юристы Института регионального, муниципального развития и поддержки общественных инициатив, который учредил и возглавляет несостоявшийся кандидат в губернаторы Пермского края, бывший чиновник Олег Хараськин. Также Пономарёву поддерживает экс-депутат Законодательного собрания Константин Окунев. Кстати сказать, у Окунева в деревне Шаркан Таборского сельского поселения находится дача. «Пути наши пересеклись, когда я узнал из соцсетей о создании инициативной группы по противодействию муниципальной реформе в сельском Оханском районе, — рассказывает Окунев. — Я написал ей письмо, мы встретились, пообщались, я дал своё заключение по поводу этого безобразия. Я поддерживаю всех разумных людей, которые пытаются бороться с жуликами во власти, против несправедливости, за построение разумной демократической системы в стране, регионе, районе и поселении». С Хараськиным, по словам Окунева, их ничто не связывает.

Впрочем, сам Олег Хараськин говорит, что «у них и юристов-то никаких нет» и рассуждения о том, что он поддерживает «таборскую оппозицию», — домыслы Ирины Пономарёвой. «Мы им делали экспертное заключение месяца три назад, ещё до решения Законодательного собрания, — говорит Хараськин. — Мы считаем, что ликвидация поселений Оханского района путём преобразования в городской округ не будет способствовать социально-экономическому развитию района. Такое заключение мы им сделали. А потом, когда они в дальнейшем к нам обратились, мы сказали, что позицию свою уже озвучили, а больше у нас нет ни возможностей, ни желания в этом участвовать. После этого контакты у нас прекратились. Юристы от нашего института — это домыслы Ирины Пономарёвой».

У Пономарёвой, в отличие от остальных кандидатов, есть минимальные шансы стать депутатом, полагают эксперты. Однако на местной авансцене она возникла, как «чёрт из табакерки», и определённое недоверие у избирателей всё равно сохраняется.

Ещё один активно ведущий себя кандидат в Оханске — это член ОНФ, технический директор ООО «УК «Территория комфорта» Андрей Ларин. Есть мнение, что у него есть бизнес-интересы в территории. Он вливает в кампанию большие деньги, но его перспективы также сомнительны. Всё по той же причине: это личное голосование, и люди не голосуют за «пришлых».

«Единая Россия» в этой территории «закрыла» все округа. Среди кандидатов много действующих депутатов. Плюс глава района Дмитрий Байдин, который рассчитывает на кресло руководителя объединённого муниципалитета и потому стремится хорошо зарекомендовать себя в ходе кампании. Несколько мандатов может взять КПРФ, максимум один — «Справедливая Россия».

Горнозаводск:

Г — гибкость

17 одномандатных округов, 48 зарегистрированных кандидатов на 17 мандатов. Конкурс — 2,82 человека на место.

Александр Афанасьев, глава Горнозаводского района, прошлой зимой неоднократно подвергался критике со стороны краевых властей. В частности, допустил ЧС в посёлке Сараны (неделю посёлок оставался без тепла), а также не смог обеспечить качественной услугой по теплоснабжению жителей самого Горнозаводска. Местная котельная №5, которая находилась в концессии у ООО «Горнозаводск-Микротэк», не справлялась с нагрузкой.

Однако скамейка запасных в крае короткая, поэтому, по информации «Нового компаньона», Афанасьев, скорее всего, сохранит должность. Он, пытаясь зарекомендовать себя с хорошей стороны, договорился со всеми участниками политического процесса в территории, и результат «Единой России» здесь, вероятно, будет высоким. Афанасьев ведёт 22—23 кандидата. Во многих округах сложился такой расклад, когда против кандидата от партии власти выставлены только одна-две «торпеды». Какой-то минимум здесь «возьмут» ЛДПР и КПРФ.

В начале кампании в оппозицию Афанасьеву пытался встать екатеринбуржец Александр Дерендяев, директор ООО «Агентство «ВЭП», депутат Пашийского совета депутатов. Вместе с собой он пытался провести ещё несколько кандидатов, однако избирком отказал им в регистрации. Многие из них якобы попытались скрыть факты непогашенной судимости.

У самого Дерендяева, кстати, члена партии «Великое Отечество», тоже интересная биография. Сразу после армии в 1988 году он устроился помощником машиниста электровоза в локомотивное депо «Свердловск-пассажирский», где проработал до 1991 года. Следующая строчка — уже 1993 год и должность начальника расчётного центра коммерческого банка «Северная казна». В 1997-м — новый виток и пост заместителя генерального директора ОАО «Гранкомбанк».

На своём сайте http://gornоzavodsk.su ещё до старта кампании он размещал негативные материалы о деятельности местной администрации и ряда кандидатов. ТИК указала ему на то, что они могут быть приравнены к незаконной агитации. С тех пор Дерендяев осторожен в высказываниях.

Кунгур:

К — конспирация

21 одномандатный округ, 81 зарегистрированный кандидат на 21 мандат. Конкурс — 3,86 человека на место.

В этой территории выборы ведёт альянс первого вице-премьера краевого правительства Романа Кокшарова (и/или действующего главы Кунгура Сергея Гордеева — кому как нравится) и вице-спикера Законодательного собрания, члена партии ЛДПР Алексея Золотарёва. Вероятно, их объединили бизнес-интересы, полагают эксперты. В их пуле партийность вторична.

Среди 30 человек, которые в него входят, есть и представители «Единой России», и самовыдвиженцы, и члены партии ЛДПР. В числе этих 30 «общих» кандидатов есть пять ставленников Золотарёва.

Кокшаров—Золотарёв сделали ставку на бюджетников, газовиков, действующих депутатов. В частности, в их пуле есть семья бывшего главы Кунгура Ларисы Ёлтышевой. Сама Ёлтышева (ныне — аудитор кунгурской КСП) идёт по округу №6 от «Единой России». Если учесть компанию, в которой она находится (всё тот же безработный пермяк Олег Брагин из ЛДПР и безработная коммунистка Ирина Стрелкова), с высокой долей вероятности Ёлтышева вернётся во власть. Её муж Андрей Ёлтышев — директор МУП «Комбинат бытового обслуживания» и действующий депутат гордумы — выдвинут «Единой Россией» по округу №5. Он тоже с высокой долей вероятности пройдёт в представительный орган: против него идут заведующий отделением Кунгурской городской больницы Вадим Гилёв и безработный пенсионер 1977 года рождения Александр Попов. Если родители остаются верными партии «Единая Россия», то их дочь Дарья Ёлтышева идёт от ЛДПР по одномандатному округу №10. Отцы и дети, как говорится. У неё пять конкурентов. Супруга Романа Кокшарова Светлана, финансовый менеджер ЗАО «Блок Плюс», депутат Кунгурской городской думы, выдвинута по округу №19 и тоже наверняка выиграет выборы.

В пользу того, что в Кунгуре всё перемешалось, говорит ещё один факт. На прошлой неделе стало известно, что ТИК Кунгурского района установила необычное нарушение правил агитации. Так, в представленной жалобе и приложенном к ней видеоматериале очевидно, что глава Кунгура Сергей Гордеев агитирует за кандидата от «Справедливой России» Михаила Симонова. За это градоначальнику теперь будет вынесен штраф до 3000 руб.

Кроме того, на прошлой неделе Ura.ru опубликовал материал, в котором отметил, что на листовках кандидата от партии «Единая Россия» Олега Лихачёва (генерального директора ОАО «Заря») указан телефон его общественной приёмной. Позвонив по нему, редакция обнаружила, что это номер приёмной Алексея Золотарёва.

Помощник Золотарёва Лиана Шайх сообщила «Новому компаньону», что в офисе, где размещена общественная приёмная вице-спикера, есть только один стационарный телефон. А арендаторы — разные. «Когда мы проводим приём граждан, то для удобства жителей указываем общий телефон и на время приёма просим одного из наших сотрудников отвечать на звонки», — пояснила Шайх, отметив, что в обычные дни они пользуются личными сотовыми.

По поводу «пула кандидатов» она пояснила, что консультирует несколько человек, которые — вне зависимости от партийной принадлежности — были бы полезны городу. Плюс люди, с которыми она дружит или сотрудничает в обычной жизни. Например, ещё одна помощница Золотарёва Дарья Ёлтышева. «Выборы местного уровня, здесь нет команды политтехнологов, и поэтому кандидаты обращаются за поддержкой к разным людям, — говорит Лиана Шайх. — А Алексей Владимирович политическими разводками никогда не занимался и не занимается».

Против них выступает пул местных предпринимателей, среди которых также есть члены партии власти, но которым не нашлось места в команде Кокшарова — Золотарёва. Основной костяк, впрочем, составляют самовыдвиженцы.

Между тем собеседники отмечают, что делить людей по принципу принадлежности к той или иной ключевой фигуре — неправильно: «Все где-то с кем-то пересекались. С тех пор у человека, возможно, взгляды уже давно изменились, но ярлык, что это «человек такого-то депутата-чиновника-бизнесмена», остаётся».

В Кунгуре традиционно сильное отделение КПРФ. В начале кампании они пытались набрать баллы, объявив о пропаже своего уполномоченного представителя избирательного объединения Надежды Чернышевой. Она должна была 10 июля подать на заверение списки депутатов и прямо с этими списками и пропала, говорили тогда в крайкоме КПРФ. Потом, конечно, выяснилось, что Чернышева все документы передала первому секретарю Кунгурского райкома КПРФ Сергею Рынкову и ушла на сплав, отказавшись от работы в принципе. Рынков об этом почему-то забыл и написал заявление в полицию. Полиция, конечно, быстро нашла пропажу. Но баллы заработать уже не получилось.

Вместе с тем с высокой долей вероятности коммунисты могут рассчитывать на третье место. Большинство — с небольшим перевесом — возьмёт альянс Кокшарова — Золотарёва. Второе место, скорее всего, достанется самовыдвиженцам-предпринимателям.

В следующем номере «Новый компаньон» проанализирует ситуацию в Краснокамске, Чайковском и Осе.