Субсидия на будущее Проекты трёх пермских предприятий получили 200 млн рублей из Фонда развития промышленности

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Экспертный совет Фонда развития промышленности РФ (ФРП) 16 августа одобрил финансирование трёх проектов предприятий Пермского края. Речь идёт об АО «ОДК-Пермские моторы», ООО «Уральский завод противогололёдных материалов», а также АО «Соликамский завод «Урал». На эти цели будет направлено 124 млн руб. С учётом того, что ранее Региональный фонд развития промышленности Пермского края (РФРП) выделил на эти проекты 70 млн руб. из краевого бюджета, общая сумма целевого льготного финансирования проектов составила почти 200 млн руб. В ближайшее время ФРП вынесет решение ещё по девяти проектам пермских промышленников.

Меньше импорта

Рустам Гильфанов отмечает, что запуск нового производства УЗПМ позволит значительно снизить зависимость российских потребителей от рынков Китая и Европы

РФРП создан в июле 2016 года Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Его задача — содействие реализации промышленной политики региона и её модернизация.

В рамках поддержки промышленных предприятий Пермского края региональный фонд, так же как и Фонд развития промышленности РФ, предоставляет займы промышленным предприятиям на реализацию проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий, сообщили в пресс-службе краевого минпрома.

«Программы Фонда развития промышленности помогают многим предприятиям преодолеть барьеры в привлечении финансирования под реализацию новых проектов по выпуску импортозамещающей продукции. Наша задача не просто выдать переданные в управление денежные средства, а создать с их помощью новые импортозамещающие продукты, технологии и производства», — отметил директор РФРП Марат Гакашев.

Краевой фонд принимает заявки на постоянной основе по программам «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» на предоставление займов в размере от 20 млн до 100 млн руб. под 1%, 3% и 5% годовых сроком до пяти лет. В федеральном фонде семь программ: «Проекты развития», «Станкостроение», «Лизинговые проекты», «Комплектующие изделия», «Конверсия», «Маркировка лекарств» и «Цифровизация промышленности». Он предоставляет целевые займы по ставкам 1%, 3% и 5% годовых сроком до семи лет в размере от 50 млн до 750 млн руб.

Обязательное условие — это софинансирование со стороны заёмщика в объёме не менее 50% от общего бюджета проекта при его общей стоимости не менее 40 млн руб.

Заёмные средства являются целевыми и могут быть направлены исключительно на реализацию проекта.

Пермские фавориты

Все займы пермским предприятиям одобрены по программе «Проекты развития» в рамках совместного финансирования ФРП и РФРП Пермского края.

Инвестиционный проект АО «ОДК-ПМ» направлен на внедрение в серийное производство двигателей ПД-14 современного специализированного контрольно-измерительного оборудования, которое обеспечит автоматизированный контроль основных параметров лопаток компрессора, а также требования по чистоте деталей, узлов и внутренних полостей для двигателя пятого поколения. «Учитывая важность поставленных правительством РФ задач в области импортозамещения авиационных двигательных установок для нового самолёта МС-21, предприятие прорабатывает возможности привлечения дополнительного финансирования для инвестиционных проектов, связанных с освоением технологических процессов изготовления как отдельных деталей и узлов, так и всего двигателя в целом», — отмечает управляющий директор АО «ОДК-ПМ» Сергей Попов. Льготное заёмное финансирование проекта в объёме более 64 млн руб. со стороны регионального и федерального фондов развития промышленности позволяет снизить риски, связанные с финансированием значимых для АО «ОДК-ПМ» проектов развития и техперевооружения.

Соликамскому заводу «Урал» будет направлен заём в размере 30 млн руб. на создание производства антикоррозийных лакокрасочных материалов с повышенными техническими характеристиками для судостроительной и нефтегазовой отраслей. Проектом предусматривается создание новых видов эмалей и системы покрытий, в том числе защитных покрытий для ёмкостей, трубопроводов, контейнеров, судов, а также красок по бетону и металлам.

Общая стоимость проекта Уральского завода противогололёдных материалов составляет 378,1 млн руб., из которых 100 млн руб. будет предоставлено из бюджета регионального и федерального фондов развития промышленности. Проект предполагает создание импортозамещающего производства новых типов противогололёдных материалов, соответствующих требованиям Федерального агентства воздушного транспорта, специально для применения в аэропортах. Помимо этого, речь идёт о реагентах, которые соответствуют критериям отраслевых служб в части обработки искусственных дорожных сооружений, в том числе мостов.

Запуск нового производства также позволит производить противоморозные добавки для бетона, что удовлетворяет нужды строительной отрасли в условиях работы при низких температурах. «Новое производство будет включать комплекс для хранения и переработки сырья на базе мощностей

в городе Краснокамске. Таким образом, за счёт внутренних ресурсов предприятие сможет значительно снизить зависимость российских потребителей от рынков Китая и Европы, где сейчас производится большая часть необходимого сырья. Общий объём вложений — порядка 378 млн руб., из которых часть мы закрываем благодаря поддержке Фонда развития промышленности и его регионального представительства. Среди наших потенциальных партнёров — крупнейшие аэропорты страны и дорожные предприятия, обслуживающие мостовые сооружения», — отметил глава группы «УЗПМ» Рустам Гильфанов.

«Подобные субсидии и льготные займы из ФРП, которые сейчас получены пермскими предприятиями, обеспечивают достижение сразу нескольких целей в региональной экономике, — считает председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам краевого Законодательного собрания, д. э. н. Татьяна Миролюбова. — Во-первых , они создают новые точки роста и новые высокотехнологичные конкурентоспособные производства — где-то импортозамещающие, где-то экспортно ориентированные. Во-вторых , это новые рабочие места. В-третьих , развитие этих производств обеспечивает увеличение поступлений в бюджет как по налогам на прибыль и имущество, так и по НДФЛ».

Отметим, что в ФРП сегодня находятся на рассмотрении ещё девять проектов промышленных предприятий региона. На следующем экспертном совете будут рассмотрены проекты АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО «Протон-ПМ» и ООО «Силур».

За время существования ФРП и РФРП Пермского края льготный заём получили 10 предприятий Пермского края: ООО «ПКНМ», ПАО «ПНППК» (четыре проекта), АО ФПК «Чайковский текстильный дом», АО «БСЗ», ООО «Гидробур-Сервис», АО «Медисорб», АО «Редуктор-ПМ», АО «ПЗ «Маш», ПАО НПО «Искра»,ООО «Навигатор-НМ». Общий объём предоставленных займов составил 1,9 млрд руб.