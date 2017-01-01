Дружба дружбой Почему при учреждении бизнеса не стоит выделять равные доли партнёрам

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Вступая в отношения, мы часто действуем на доверии. И бизнес — не исключение. Вот почему люди часто организуют бизнес на паритетных началах. Так рождаются компании «50/50». Как бы ни хотелось соблюсти баланс интересов, рано или поздно наступит момент, когда одному из учредителей покажется, что он вкладывает в совместный бизнес (денег, сил, времени или других ресурсов) больше, чем его партнёр. Наш опыт показывает, что это происходит в подавляющем большинстве случаев.

«50/50» гарантирует бесконечные споры в будущем. Дело в том, что все вопросы в компаниях решаются простым большинством голосов, а при наличии двух равных долей ни один спорный вопрос решить не удастся, начиная с назначения (смены) руководителя. При этом если один из учредителей при создании компании был сразу же назначен её директором, то изначально он находится в привилегированном положении. Сменить его будет крайне затруднительно.

Именно поэтому споры между такими партнёрами часто переходят в судебную плоскость. Самые распространённые причины возникновения проблем в компаниях с равными долями — это разночтения во взглядах (один партнёр считает, что прибыль стоит вложить в производство, а второй хочет получить дивиденды) и разное отношение парт­нёров к самому бизнесу (один из учредителей может вкладывать всё своё время и душу в бизнес, а для второго это может быть просто хобби, вторичный и менее важный источник дохода).

В ряде случаев конфликты возникают из-за отсутствия разграничений в полномочиях партнёров, что приводит к принятию каждым из соучредителей разных решений по одному вопросу.

Как правило, партнёр, считающий свои интересы нарушенными, начинает инициировать различные проверки, бомбардирует компанию многочисленными запросами и рано или поздно возбуждает судебные тяжбы. Результатом становится полное разрушение бизнеса.

В судебном порядке можно потребовать исключения партнёра из числа участников, если речь идёт об обществе с ограниченной ответственностью. Такое требование может быть заявлено, когда второй партнёр без уважительных причин уклоняется от участия в общем собрании участников общества, лишает организацию возможности принимать значимые хозяйственные решения, делает её деятельность невозможной, существенно затрудняет её работу, совершает действия, противоречащие интересам общества (например, сделки в ущерб интересам общества), и в других случаях.

Несомненно, что при грамотном подходе и своевременном привлечении специалистов по корпоративным спорам можно минимизировать негативные последствия конфликта и добиться оптимального разрешения ситуации для обеих сторон. Мы глубоко убеждены, что суд — это крайняя мера, к которой стоит прибегать, если никакие другие способы не работают.

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