Пунктирный рост Экономические итоги Пермского края за первое полугодие

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С конца прошлого года ряд индикаторов наводили на мысль о начале медленного, но всё-таки роста региональной экономики. Спустя полгода тенденции поменялись незначительно: в одних сферах есть положительная динамика, в других отмечается спад. Так, судя по увеличению поступлений по налогу на прибыль и НДФЛ в консолидированный бюджет, можно говорить о росте доходов крупных и средних предприятий. В два раза увеличились темпы строительства жилья. Вместе с тем произошло заметное снижение инвестиций в основной капитал.

То вверх, то вниз

По итогам полугодия индекс промпроизводства, по данным Пермьстата, составил 102,3%, в том числе в обрабатывающей промышленности — 104,2%. Однако этот показатель нестабилен как от месяца к месяцу, так и в отраслевом измерении.

Например, в марте роста в промышленности практически не наблюдалось (100,1%), а в июне и вовсе зафиксирован спад (98,7%). В целом по итогам полугодия в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение производства произошло в добывающей промышленности (индекс составил 96,6%) — за счёт снижения объёмов добычи сырой нефти и гипса. В обрабатывающей промышленности негативная динамика отмечена в производстве продуктов питания, металлических и электронных изделий, лекарств и медицинских материалов. Произошло также снижение объёмов производства в химической промышленности: индекс промпроизводства составил 97,8% к январю—июню 2017 года.

По-прежнему сложной остаётся ситуация в промышленном и дорожном строительстве, тогда как в жилищном отмечается рост. По данным Пермьстата, в январе—июне 2018 года на территории Пермского края сдано в эксплуатацию 386,1 тыс. кв. м жилья, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пожалуй, единственным сектором экономики, показывающим бесспорно позитивные результаты, является транспорт. В первом полугодии этого года автомобильным транспортом было перевезено в полтора раза больше грузов, чем год назад. Транспортная отрасль является индикативной — по её динамике можно судить о здоровье экономики в целом.

Спасибо кредитам

В отличие от грузовых, объём пассажирских перевозок снижается. В первом полугодии количество пассажиров автомобильного транспорта (автобусов) сократилось на 5,4%. Отметим, что это устойчивая тенденция на протяжении нескольких лет.

Рост оборота розничной торговли и сектора услуг в большей степени обеспечен кредитными деньгами. По данным Банка России, объём розничных кредитов, выданных в Пермском крае в первом полугодии этого года, на 41% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Поэтому более правдивым измерителем уровня жизни в регионе может служить динамика общественного питания, на которую кредитные деньги почти не влияют. И здесь картина обратная: в сравнении с прошлым годом оборот отрасли в сопоставимых ценах снизился на 7,3%.

Прогноз не в радость

Суммарный финансовый результат прикамского бизнеса снизился на 16% к аналогичным прошлогодним показателям, при этом в обрабатывающей промышленности — минус 55%, в сельском хозяйстве — минус 30%. Соответственно растёт доля убыточных предприятий и организаций. Общая кредиторская задолженность в сравнении с той же датой прошлого года увеличилась на 73%.

Кроме индикативных показателей есть и такие, которые позволяют прогнозировать будущую динамику экономики. По данным Пермьстата, в первом квартале 2018 года объём инвестиций в основной капитал был меньше аналогичного показателя прошлого года на 7%. В том числе в обрабатывающей промышленности — на 13% меньше, в гостиничном бизнесе и общепите — на 74%.

Разбор по налогам

Вместе с тем в разрезе налоговых поступлений в бюджет есть положительная динамика. О росте прибыли предприятий свидетельствует увеличение поступлений налога на прибыль в краевой бюджет. Так, за полгода

2018-го по сравнению с 2017 годом эти поступления выросли на четверть и составили 25,3 млрд руб. (в первом полугодии прошлого года — 20,2 млрд руб.). Помимо этого практически на 10% выросли поступления по НДФЛ — до 24,4 млрд руб. против 18,8 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, поясняют в краевом министерстве экономического развития.

Экономический рост демонстрирует не только крупный и средний бизнес, но и сегмент малых предприятий. Так, поступления от налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения (самый популярный режим для малого бизнеса), в 2018 году выросли на 23%, то есть также практически на четверть. Во многом это вызвано приростом числа новых индивидуальных предпринимателей: в первые шесть месяцев 2018 года их зарегистрировалось на 34% больше, чем за полгода 2017-го. «Сравнительная динамика отдельных показателей Пермского края за шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет показывает, что как число предприятий, так и их доходы демонстрируют устойчивый рост», — резюмируют в краевом министерстве экономического развития.