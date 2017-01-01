Плюс-минус миллиард Вернувшись с каникул, депутаты Законодательного собрания откорректировали бюджет и предоставили альтернативу многодетным

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Главным вопросом прошедшего 16 августа пленарного заседания краевого парламента стали поправки в бюджет. В частности, было предложено заложить 800 млн руб. на выкуп Товарного двора около железнодорожного вокзала и покупку акций Уральского института дорожного проектирования. Так как эти важные вопросы депутаты уже подробно обсудили на заседаниях комитетов, на самом пленарном заседании дискуссии были вокруг выделения денег многодетным семьям на покупку земельных участков и на контроль за сбором валежника.

Фото: Игорь Катаев

«Завернули в пакет»

Депутаты краевого Законодательного собрания приняли в первом чтении целый пакет поправок в бюджет на 2018—2020 годы. Доходы бюджета на 2018 год в проекте закона предлагается увеличить на 1,4 млрд руб. Это средства из федерального бюджета и налог на прибыль организаций по крупным налогоплательщикам. Также предполагается, что на 2019 и 2020 годы за счёт поступления налога на прибыль доходы краевой казны вырастут на 1,4 млрд и 1,3 млрд руб. соответственно.

Власти Прикамья предложили распределить эту сумму по 10 государственным программам. Так, по программе «Качественное здравоохранение» предлагается увеличить расходы на 56,1 млн руб. для приобретения препаратов для лечения болезней, включённых в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний. Ещё 42,3 млн руб. в 2019 году собираются направить на реконструкцию здания ГБУЗ ПК «Детская городская больница» в Березниках.

В программе «Образование и молодёжная политика» планируется дополнительно выделить 59,5 млн руб. на строительство общеобразовательной школы в правобережной части Березников в связи с пересчётом стоимости возведения объекта.

Авторы законопроекта предложили также увеличить расходы дорожного фонда: в 2018 году — на 439,2 млн руб., в 2019 году — на 115,7 млн руб., в 2020 году — на 625,7 млн руб.

Главный вопрос — это выделение 800 млн руб. на приобретение в краевую собственность объектов, расположенных на ул. Локомотивной, 18 и в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей. Как пояснил на заседании комитета по бюджету первый вице-премьер краевого правительства — министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин, с РЖД планируется прямая сделка. После того как территория бывшего Товарного двора окажется в краевой собственности, предполагается на одной части построить трассу, а другую — отдать под жилую и общественную застройку. Депутаты обеспокоились, не обернётся ли покупка территории такой же авантюрой, как история с АО «РВ-Пермь», которое было создано правительством Пермского края и ОАО «РЖД» для строительства транспортно-пересадочного узла Пермь II. Краевые власти перечислили в уставный капитал общества 150 млн руб. В результате ТПУ до сих пор не построили, а бывшего генерального директора «РВ-Пермь» Алексея Шабалина в июле осудили за растрату 3,1 млн руб. В результате министр пояснил, что перевод 14 га из федеральной в краевую собственность уже согласован с Росимуществом и «особых рисков, с нашей точки зрения, не подразумевает».

Помимо этого было предложено дополнительно выделить по 553,3 млн руб. в 2019 и 2020 годах на ликвидацию аварийного фонда. По расчётам краевого правительства, это позволит дополнительно расселить около 120 тыс. кв. м аварийного жилья.

Ещё 45 млн руб. предлагается направить на покупку 100% доли в уставном капитале ООО «Уральский институт дорожного проектирования», чтобы создать на его базе государственного проектировщика. Заместитель министра транспорта Наталья Чазова, отвечая на вопросы депутатов, пояснила, что выбор компании-проектировщика посредством конкурентных процедур зачастую приводит к тому, что победителем становится фирма «бумажка с ручкой» и работы выполняются некачественно. ООО «Уральский институт дорожного проектирования», чьи акции было решено выкупить, проектирует достаточно большие объекты, в том числе дорогу Кунгур — Соликамск. «Там работают высокопрофессиональные дорожники и мостовики. У них есть техника, буровые установки, определённые материалы и все необходимые программы. Это команда, которая сможет уже с сентября-октября приступить к проектированию для следующего сезона», — пояснила Наталья Чазова.

«Пока многодетные стоят в очереди, их дети сами становятся родителями»

Депутаты также рассмотрели в первом чтении инициативу Совета муниципальных образований Пермского края. Главы муниципалитетов предложили разрешить территориям, где есть проблемы со свободной землёй, обеспеченной инфраструктурой, самим выбирать, каким образом помогать многодетным семьям улучшать свои жилищные условия. Председатель Совета муниципальных образований, глава Пермского района Александр Кузнецов сообщил, что на 1 мая 2018 года в Пермском крае в очереди за земельными участками стояли около 20 тыс. семей. Причём 80% из них проживают в Перми, Березниках и на территории Пермской агломерации (Краснокамск, Добрянка и Пермский район).

Александр Кузнецов отметил, что обеспечение одного домовладения инженерной инфраструктурой в Перми стоит минимум 1,7 млн руб., а в сельской территории, например в Пермском районе, — 1,2 млн руб. Поэтому человек, получивший деньги, может самостоятельно приобрести участок на вторичном рынке там, где уже есть вся инфраструктура. Причём бюджету это обойдётся намного дешевле, чем подводить инфраструктуру. Кроме того, денежная компенсация даёт возможность семье приобрести земельный участок в любом районе Пермского края, а значит, переехать в более привлекательную для себя территорию.

В законопроекте прописано, что размер компенсации будет определять исключительно сам муниципалитет. По словам Кузнецова, формулы для расчёта размера компенсации, а также фиксированного или рекомендованного значения нет вообще. Размер выплаты зависит от длины очереди, необходимости в компенсациях и размера бюджета муниципалитета. На вопрос: «А если муниципалитеты примут решение выплачивать 100 тыс. руб.?» Кузнецов ответил, что тогда будут выплачивать по 100 тыс. руб. «Одна женщина сказала, что её бы устроило 200—250 тыс. руб., так как за пять лет стояния в очереди в Перми она продвинулась всего на 360 человек. Сейчас в Перми в очереди стоят 6 тыс. семей, и каждый год это число увеличивается. Мы же даём муниципалитетам дополнительную возможность решить проблему многодетных семей именно сегодня, а не ждать 20 лет, когда эти дети сами станут родителями», — добавил он.

В итоге большинство парламентариев поддержало законопроект в первом чтении.

«Теперь регион сможет претендовать на увеличение федерального финансирования»

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Открывающее осеннюю сессию заседание содержало в себе обсуждение целого ряда бюджетных и экономических вопросов, а также тем, связанных с развитием инфраструктуры.

Прежде всего, принято решение об увеличении доходов бюджета 2018 года более чем на 1,4 млрд руб. Источники дополнительных доходов — cредства федерального бюджета, а также рост поступлений налога на прибыль от крупных налогоплательщиков. Эти суммы будут распределены по 10 государственным программам.

В окончательном, втором чтении принят законопроект о поэтапном повышении в Пермском крае ставки налога на прибыль организаций. Утверждение документа означает, что теперь наш регион сможет претендовать на увеличение федерального финансирования.

Важно отметить, что при этом в крае сохраняются адресные льготы по специнвестконтрактам для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, индустриальных парков и технопарков в сфере высоких технологий.

В первом чтении приняты изменения в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае». Принятое решение позволит в территориях выбирать меры социальной поддержки — земельный участок или единовременную денежную выплату, которая будет иметь целевой характер. При этом приобретать участок можно будет не только в своём муниципальном образовании. Предполагается, что данный законопроект поможет снять остроту проблемы. Во многих территориях городских округов и сельских поселений не хватает возможностей для выделения бесплатных земельных участков. Нужно изменить стратегию.

Ещё одно важное решение касается дорожного фонда Пермского края. С 1 января 2019 года доходы от денежных взысканий за нарушение правил дорожного движения станут целевыми и могут быть использованы только на финансирование дорожной деятельности, ремонт и строительство местных и региональных дорог.

По предварительной оценке, в дорожный фонд может поступить дополнительно порядка 800 млн руб. Безусловно, это позволит улучшать состояние качества дорожного полотна, а в конечном счёте — повышать безопасность дорожного движения.

«Автобусы не заменят школу, но зато обеспечат доступ школьников к качественному образованию»

Александр Григоренко, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края:

— В изменениях в бюджет края есть два важных для меня как депутата от территорий момента. Главный среди них — это выделение дополнительно по 553,3 млн руб. на 2019—2020 годы на региональную программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Программа была запущена в прошлом году после настойчивых запросов со стороны муниципалитетов и депутатов (в том числе от фракции ЛДПР). Но заложенного в неё объёма краевых средств (406,7 млн руб.) было явно недостаточно для удовлетворения запросов муниципалитетов. Дополнительно же выделенные средства позволят хотя бы частично удовлетворить их запросы. Тема социально значимая. Например, 70% обращений жителей Кизела ко мне как депутату посвящены именно аварийному жилью.

Также хотел бы отметить выделение в рамках государственной программы «Образование и молодёжная политика» порядка 11,3 млн руб. на закупку автобусов для перевозки школьников, проживающих в удалённых территориях. Это очень актуально в свете происходящей сейчас реструктуризации сети образовательных учреждений. Буквально на прошлой неделе мне пришло обращение от жителей посёлка Промысла Горнозаводского района по поводу закрытия там школы. Да, автобусы не заменят школу, но зато обеспечат доступ школьников к качественному образованию.

«Мы получаем дополнительные деньги, но возникает вопрос эффективности их вложений»

Дарья Эйсфельд, руководитель фракции «Справедливой России» в Законодательном собрании Пермского края:

— Увеличение доходной части бюджета вызвано фактическим поступлением налога на прибыль по крупным налогоплательщикам в объёме, превышающем ранее запланированный. Отрадно, что экономика постепенно оздоравливается и приносит региону больший доход (на 1,4 млн руб.), чем было намечено изначально. Дополнительные деньги ровно в том же объёме (1,4 млн руб.) направляются на финансирование части расходных обязательств. Дефицит бюджета при этом не меняется, и это тоже важно.

Хочу подчеркнуть, что доля социальных расходов в бюджете Пермского края выше, чем в других регионах. Например, в нашем бюджете расходы на образование составляют 32%, а в целом по стране — только 26%. Аналогичный пример с соцзащитой: у нас 26% бюджета, по РФ — 22%. И эта доля неуклонно увеличивается. В 2017 году на социальную сферу было израсходовано 74,2% от консолидированного бюджета, а в 2018 году — уже 74,5%.

Во внесённых поправках есть положительные и спорные моменты. Во-первых, я бы хотела отметить заметное увеличение финансирования проектов и обязательств в Березниках: плюс 60 млн руб. на строительство школы на 1224 места, ещё почти 60 млн руб. — на модернизацию коммунальных сетей в городе, 42 млн руб. — на реконструкцию детской городской больницы.

Во-вторых, мы запланировали покупку восьми школьных автобусов, которые будут доставлять детей из Карагайского, Сивинского, Добрянского, Ординского, Чернушинского районов к месту учёбы.

В-третьих, больше чем на 0,5 млрд руб. в 2019—2020 годах увеличиваются расходы на расселение аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.

В-четвёртых, в рамках развития информационного сообщества 65 млн руб. дополнительно направляются на обеспечение деятельности многофункциональных центров.

Но при этом, например, в сфере здравоохранения деньги не всегда тратятся с достаточной эффективностью. Правительство предлагает увеличить медикаментозную поддержку пациентов с орфанными заболеваниями и тех, кому необходимо обезболивание специальными наркотическими средствами (68,7 млн руб.). Я считаю, что больше средств нужно направлять на профилактику возникновения таких заболеваний и предупреждение увеличения онкобольных.

Другой спорный момент — это расходы в части экономической политики и инновационного развития.

Какой будет эффект от приобретения объектов недвижимого имущества ОАО «РЖД» при ориентирах на IT-технологии, которые были заложены в послании губернатора?

Получается двоякая ситуация. Да, экономика края растёт и развивается. Мы получаем дополнительные деньги. Но вопрос эффективности их вложений — с точки зрения задела на будущее — лично у меня вызывает сомнения.