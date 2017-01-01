Налог на дачную теплицу Правда ли, что хозяйственные постройки на участке облагаются налогом на имущество, и какие изменения вносятся в Налоговый кодекс?

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Согласно ст. 401 Налогового кодекса, объектом налогообложения считаются жилой дом, квартира и комната, гараж (машино-место), единый недвижимый комплекс, объект незавершённого строительства, иные здания, сооружения, строения, помещения. Понятие «хозяйственные строения» в Налоговом кодексе Российской Федерации не расшифровывается, поэтому давайте разбираться вместе.

К хозяйственным строениям и сооружениям могут относиться бытовые, хозяйственные, вспомогательные постройки, не требующие разрешения на строительство, например, баня, сарай, летняя кухня, бытовка, дровяник. Исключением являются жилые дома, жилые строения и гаражи.

По закону на территории Российской Федерации государственной регистрации подлежит право собственности только на те строения и сооружения, которые отвечают признакам объекта недвижимости, то есть прочно связаны с землёй, а их перемещение без несоразмерного ущерба назначению невозможно.

Таким образом, некапитальные хозяйственные постройки, возведённые на садовых и дачных земельных участках, вне зависимости от многообразия их конкретных наименований и функциональных назначений, не являются объектами недвижимости. Следовательно, налогом на имущество физических лиц они не облагаются.

Также рассмотрим последние изменения, которые, по мнению законодателей, облегчат жизнь налогоплательщиков. На территории Российской Федерации вводится институт единого налогового платежа физического лица для уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Суть данного института заключается в том, что физические лица добровольно перечисляют в бюджет некую сумму авансовым платежом, не дожидаясь налогового уведомления. При наступлении срока уплаты налоговые органы автоматически списывают авансовые платежи в счёт текущих платежей либо в зачёт задолженности по ним (пеней, процентов). Закрепляется, что физические лица могут уплачивать налоги через МФЦ.

Кроме того, поправками устанавливается порядок направления налоговых документов тем владельцам недвижимости, кто не пользуется личным кабинетом налогоплательщика, не проживает на территории Российской Федерации и не сообщил свои контакты налоговым органам. В таких случаях уведомления на уплату налогов будут приходить на адрес налогооблагаемой недвижимости.

Также вводится ответственность местных администраций, организаций федеральной почтовой связи, МФЦ за нарушение сроков перечисления в бюджет платежей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

Ещё одно нововведение: постановка на учёт в налоговых органах физических лиц, не относящихся к индивидуальным предпринимателям, будет проводиться исключительно на основании их личного заявления.

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