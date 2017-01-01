Пермь — город рек Какие проблемы и богатства таят в себе долины малых рек столицы Пермского края?

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Кама и пять основных малых рек — это 100 км зелёных берегов города Перми. Это проблемы или богатство? Посмотреть на это можно с разных сторон.

Фото: Евгений Запискин

Конечно, проблемы есть. Начнём с того, что малые реки разрезают город. Они текут в глубоких долинах. Мостов через малые реки всегда будет недостаточно. В центре всегда пробки. Они будут расти и центр неминуемо будет «стоять». В долинах рек царит запустение, свалки и это явные депрессивные территории нашего города. Причём во всех его районах, включая центр.

Кроме того, оползнеопасные склоны долин рек каждый год преподносят сюрпризы — то ЛЭП сползет со склона, то бетономешалка, а на Гашкова и целый дом на кромке склона пришлось расселять. Отметим также проблемы пермяков со здоровьем, которые можно минимизировать при правильном освоении долин малых рек — это низкая мобильность жителей и результат — рост сердечно-сосудиствых заболеваний, загрязненный воздух, аллергия, онкология.

Что с этим делать?

Прежде всего — создать «зелёную инфраструктуру» вдоль берегов, сохранив природную составляющую долин для рекреации. Суть бережного использования долин в том, чтобы проложить вдоль всех берегов наших рек удобные освещённые дорожки для пешеходов и велосипедистов, обеспечить дополнительные связи между районами качественными переходами. Таким образом получится создать зеленую инфраструктуру города без автомобилей.

Плотная сеть наших городских рек, их зелёных долин с живыми экологическими системами даёт нам такую уникальную возможность. Это выведет наш город на совершенно иной уровень по-настоящему комфортной городской среды. Таким образом, преобразование долин рек изменит облик депрессивных микрорайонов, станет стимулом для их развития.

Фото: Евгений Запискин

Пешеходные переходы, тоннели и мосты сделают Пермь городом коротких путей. В будущем долины наших городских рек станут частью транспортной инфраструктуры Перми и инструментом здравоохранения, занятия спортом. Кроме того — это и маршруты для местного туризма, и связь Камы с южными лесами без пересечения автодорог. Это живые, устойчивые природные экосистемы, которые станут территорией для обучения, исследований, искусства. Пространством для отдыха и развлечений.

Гармоничное развитие долин малых рек в Перми решит сразу несколько проблем. Как минимум, повысит связность города и районов и разгрузит наши дороги. А это уже — снижение смертности в ДТП. Долины рек находятся в пешей доступности для жителей, что даст новые возможности для занятий спортом. Кроме того это снижение преступности и рост статуса недвижимости, расположенной рядом с такими территориями. Наш общий уровень жизни от этого повысится.

Фото: Евгений Запискин

Отдельно отмечу, что юридический статус береговой полосы — общее пользование, то есть она может использоваться жителями города для прогулок и занятий спортом. В последнее время как раз растёт волна социальной активности жителей возле малых рек. Можно сказать, что вся активность проектов у малых рек — инициатива «снизу». Жители видят перспективы развития береговых территорий, прилегающих к их микрорайонам. У каждой малой реки, в каждом районе города жители выходят на субботники, инициируют создание проектов обустройства долин малых рек. Возле рек мы видим, как жители укрепляют склоны, садят деревья, создают артобъекты, защищают уникальное биологическое разнообразие этих территорий. Там играют спектакли, проводят квесты и тренировки.

Однако, здесь есть и риски, которые нужно минимизировать. Поспешное, либо бездумное освоение долин рек приведёт к разрушению главной ценности — их природной составляющей. А именно это является основой комфортной городской среды. Необходимо все проекты обустройства согласовывать с экологами. Не допускать в долины и на кромки рек автомобильный транспорт.

Начать можно с «белой инфраструктуры» — зимних дорожек вдоль рек. Изучить востребованность транспортной пешеходно-велоспипедной сети, использовать дорожки для спорта и ведения здорового образа жизни. И только затем, вдумчиво и бережно прокладывать стационарные дорожки вдоль рек и переходов с освещением. Нужно использовать мастер-план, который предполагает стратегию красных и зелёных зон. И чёткую границу между ними по кроме долины, вдоль которой проложена непрерывная пешеходная дорожка.